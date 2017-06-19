На Дальнем Востоке стартовал конкурс «Морской десант – 2017»
Конкурс по полевой выучке среди морских пехотинцев береговых войск ВМФ РФ «Морской десант – 2017» стартовал на полигоне Тихоокеанского флота «Бамбурово», передает РИА Новости сообщение пресс-службы ВВО.
«В ближайшие 10 дней морские пехотинцы Тихоокеанского, Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища будут выявлять лучшую команду, которая будет отстаивать честь морской пехоты России на международных соревнованиях», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, конкурс пройдет в три этапа.
«На первом этапе каждому военнослужащему предстоит преодолеть 600-метровую полосу препятствий. Второй этап "Тропа выживания" участники конкурса будут проходить в составе отделений. К завершающему этапу "Эстафета" будут привлекаться по три экипажа от каждой команды», – рассказали в пресс-службе.
Соревнования продлятся до 29 июня.
«В ближайшие 10 дней морские пехотинцы Тихоокеанского, Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища будут выявлять лучшую команду, которая будет отстаивать честь морской пехоты России на международных соревнованиях», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, конкурс пройдет в три этапа.
«На первом этапе каждому военнослужащему предстоит преодолеть 600-метровую полосу препятствий. Второй этап "Тропа выживания" участники конкурса будут проходить в составе отделений. К завершающему этапу "Эстафета" будут привлекаться по три экипажа от каждой команды», – рассказали в пресс-службе.
Соревнования продлятся до 29 июня.
Использованы фотографии: http://desantura.ru/
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