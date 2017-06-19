14:37 19 июня

Бои проамериканских сил и ВС САР в районе Ракки "за победу над ИГИЛ"

Срочные сообщения приходят из сирийской провинции Ракка. По сообщениям информационного ресурса «Аль-Масдар» , к западу от Ракки сирийская правительственная армия ведёт бои с так называемыми сирийскими демократическим силами. Особое внимание на себя обращает тот факт, что в составе «сирийских демократических сил» действует немалое число американских военных инструкторов.

Официально, американские инструкторы помогают союзникам освободить от ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ) Ракку. На самом деле в течение всего последнего времени «демократические силы» фактически позволяют игиловцам выходить из Ракки по организованному коридору. Именно по этому коридору террористы просачиваются в другие провинции Сирии – в частности, в провинцию Дейр-эз-Зор и Хомс.

Сирийская армия попыталась перекрыть «Раккский коридор», используя для этого не только сухопутные части, но и средства авиации. Как известно, американцами был сбит один из сирийских военных самолётов. Было объявлено, что он наносил удары по "антиигиловским силам".


Этот откровенно враждебный акт сирийское командование расценило как попытку воспрепятствовать полному уничтожению крупной группировки ИГИЛ (*) в провинции Ракка.

Бои проамериканских сил и ВС САР в районе Ракки "за победу над ИГИЛ"


Напомним, что ранее приходили известия о действиях под Раккой американской армейской авиации, которая вывозила из района города военных инструкторов. При этом возникает вопрос, кого на самом деле инструктировали американские спецназовцы – «демократические» силы или непосредственно террористов ИГИЛ (*).

Ожесточённые бои, по последним данным, идут в районе города Ресафа. Поддерживаемые американцами «демсилы» делают всё, чтобы сирийская армия не смогла продвинуться в сторону Ракки и нанести максимальный ущерб боевиками так называемого «Исламского государства». Пытаются "оставить" победу над ИГИЛ для самопиара и пиара США?

По некоторым данным, спецназ САА "Тигры" пытается освободить сирийского лётчика, самолёт которого был сбит ранее.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 13

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  1. Machete Сегодня, 13:09
    Охохо...
    Что-то будет. Надо тогда прикрывать сирийцев с воздуха, а то их бомбить начнут защитники оппозиции.
    Machete
    1. Malkavianin Сегодня, 13:18
      Да ничего не будет. Американцы и опозиция будут бить войска Асада, Асадовцы будут бить опозиционные войска, стараясь не зацепить американцев. Ну а мы будем молча смотреть на все это и бить туда, где пока еще американцев и их союзников нет.
      Malkavianin
    2. Искандер Ш Сегодня, 13:48
      Цитата: Machete
      Что-то будет.



      Конечно будет. Гражданская война в Сирии началась в 2011, а ИГИЛ объявился только в 2014. Уничтожение ИГИЛ в Сирии и Ираке, отнюдь не положит конец войне в Сирии и межконфессионального конфликта в Ираке. Проблемы этих стран гораздо глубже, ИГИЛ лишь воспользовался хаосом, пытаясь навязать свой порядок.
      Искандер Ш
  2. квадрат Сегодня, 13:10
    Эти "Партнёры" хотели закрытое небо? Так устроить им. Что-то эти животные в конец оборзели.
    квадрат
    1. Azim77 Сегодня, 14:15
      Минобороны России на фоне инцидента со сбитым американской авиацией самолетом сирийских ВВС объявляет о прекращении с понедельника, 19 июня, взаимодействия с Вашингтоном в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе Сирии.
      В ведомстве добавили, что теперь любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС России в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны
      Azim77
  3. Zomanus Сегодня, 13:23
    Интересно, что бы они сделали,
    если бы это был не сирийский, а наш самолет?
    Zomanus
    1. SAlx Сегодня, 14:09
      Цитата: Zomanus
      Интересно, что бы они сделали,
      если бы это был не сирийский, а наш самолет?


      ничего, наши в одиночку не летают.
      SAlx
  4. Николай Фёдоров Сегодня, 13:28
    Особое внимание на себя обращает тот факт, что в составе «сирийских демократических сил» действует немалое число американских военных инструкторов.

    Американские военные инструкторы - это такие бородатые мужики в камуфляжной форме, отличающиеся от других террористов шикарным снаряжением и оружием. В бою отличить американского военного инструктора от другого террориста практически невозможно: все грязные, запылённые, все кричат по-арабски и перемежают речь частым "Алах акбар". Наиболее удобным временем для проведения опознания американских военных инструкторов является время приёма пищи или молитвы. Они, как правило, не говорят "Бисмилахи рахмани рахим" и жрут всякую фигню, запивая Кока-Колой. Если Кока-Колу вдруг (!!!) не завезли американскими самолётами, то американских военных инструкторов можно опознать по хмурым злым лицам, у них кокакольный депресняк. sad
    P.S. Были бы здесь бородатые смайлики, то я бы вставил такой. Но пока приходится довольствоваться этим sad ...
    Николай Фёдоров
  5. Оператор Сегодня, 13:41
    Американская газета Wall Street Journal опубликовала данные о прямом финансировании Израилем террористов в Сирии:

    "Командир Fursan al-Joulan под псевдонимом Abu Suhayb сообщил, что его группировка получает $ 5000 в месяц из Израиля. Группировка Fursan al-Joulan, базирующаяся в провинции Кунейтра, имеет около 400 бойцов и состоит в союзе с четырьмя другими антиправительственными группировками на Голанах, которые также получают помощь Израиля."

    https://www.wsj.com/articles/israel-gives-secret-
    aid-to-syrian-rebels-1497813430
    Оператор
    1. APASUS Сегодня, 14:07
      Цитата: Оператор
      Американская газета Wall Street Journal опубликовала данные о прямом финансировании Израилем террористов в Сирии:

      Вы что тут публикуете?
      Да Вас сейчас на квадраты поделят "Профессор и Ко",за такую информацию. Онижедети
      APASUS
  6. Сумрачный стрелок Сегодня, 13:42
    Да друзья походу в Сирии на днях что то произойдет.
    Сумрачный стрелок
    1. семург Сегодня, 14:00
      Курды дают игиловцам коридор для выхода , что бы не воевать с ними в городе Рака , асадиты хотят перекрыть этот коридор что бы игиловцы воевали с курдами в Раке до последнего . В общем каждая сторона хочет что бы с игилом воевали другие и на этой почве начали воевать между собой , в общем получается тот ещё форшмак.
      семург
      1. Оператор Сегодня, 14:11
        Форшмак - это то, что сирийцы сделают из вас, когда закончат с ИГИЛ.
        Оператор
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