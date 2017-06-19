Бои проамериканских сил и ВС САР в районе Ракки "за победу над ИГИЛ"
Срочные сообщения приходят из сирийской провинции Ракка. По сообщениям информационного ресурса «Аль-Масдар» , к западу от Ракки сирийская правительственная армия ведёт бои с так называемыми сирийскими демократическим силами. Особое внимание на себя обращает тот факт, что в составе «сирийских демократических сил» действует немалое число американских военных инструкторов.
Официально, американские инструкторы помогают союзникам освободить от ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ) Ракку. На самом деле в течение всего последнего времени «демократические силы» фактически позволяют игиловцам выходить из Ракки по организованному коридору. Именно по этому коридору террористы просачиваются в другие провинции Сирии – в частности, в провинцию Дейр-эз-Зор и Хомс.
Сирийская армия попыталась перекрыть «Раккский коридор», используя для этого не только сухопутные части, но и средства авиации. Как известно, американцами был сбит один из сирийских военных самолётов. Было объявлено, что он наносил удары по "антиигиловским силам".
Этот откровенно враждебный акт сирийское командование расценило как попытку воспрепятствовать полному уничтожению крупной группировки ИГИЛ (*) в провинции Ракка.
Напомним, что ранее приходили известия о действиях под Раккой американской армейской авиации, которая вывозила из района города военных инструкторов. При этом возникает вопрос, кого на самом деле инструктировали американские спецназовцы – «демократические» силы или непосредственно террористов ИГИЛ (*).
Ожесточённые бои, по последним данным, идут в районе города Ресафа. Поддерживаемые американцами «демсилы» делают всё, чтобы сирийская армия не смогла продвинуться в сторону Ракки и нанести максимальный ущерб боевиками так называемого «Исламского государства». Пытаются "оставить" победу над ИГИЛ для самопиара и пиара США?
По некоторым данным, спецназ САА "Тигры" пытается освободить сирийского лётчика, самолёт которого был сбит ранее.
Официально, американские инструкторы помогают союзникам освободить от ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ) Ракку. На самом деле в течение всего последнего времени «демократические силы» фактически позволяют игиловцам выходить из Ракки по организованному коридору. Именно по этому коридору террористы просачиваются в другие провинции Сирии – в частности, в провинцию Дейр-эз-Зор и Хомс.
Сирийская армия попыталась перекрыть «Раккский коридор», используя для этого не только сухопутные части, но и средства авиации. Как известно, американцами был сбит один из сирийских военных самолётов. Было объявлено, что он наносил удары по "антиигиловским силам".
Этот откровенно враждебный акт сирийское командование расценило как попытку воспрепятствовать полному уничтожению крупной группировки ИГИЛ (*) в провинции Ракка.
Напомним, что ранее приходили известия о действиях под Раккой американской армейской авиации, которая вывозила из района города военных инструкторов. При этом возникает вопрос, кого на самом деле инструктировали американские спецназовцы – «демократические» силы или непосредственно террористов ИГИЛ (*).
Ожесточённые бои, по последним данным, идут в районе города Ресафа. Поддерживаемые американцами «демсилы» делают всё, чтобы сирийская армия не смогла продвинуться в сторону Ракки и нанести максимальный ущерб боевиками так называемого «Исламского государства». Пытаются "оставить" победу над ИГИЛ для самопиара и пиара США?
По некоторым данным, спецназ САА "Тигры" пытается освободить сирийского лётчика, самолёт которого был сбит ранее.
Использованы фотографии: Твиттер
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти