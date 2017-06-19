В учении на территории Монголии будут задействованы более тысячи российских военнослужащих

К занятиям и тренировкам привлечены более 1000 военнослужащих, задействовано около 100 единиц различной боевой техники. В ходе подготовительных мероприятий пройдет боевое слаживание подразделений, военнослужащие закрепят навыки стрельбы из штатного вооружения,

На учебно-тренировочных комплексах ВВО в Республике Бурятия началась практическая подготовка сводного подразделения к участию в международном российско-монгольском учении «Селенга-2017», сообщает пресс-служба Восточного округа.говорится в релизе.Сообщается, что учение «Селенга-2017» состоится на одном из военных полигонов на территории Монголии с 26 августа по 9 сентября.«Планируется, что совместная группировка войск отработает вопросы ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в пустынной местности», – отметили в пресс-службе.В округе добавили, что в мероприятии примет участие «тактическая группа от отдельного мотострелкового соединения округа, дислоцированного в городе Кяхта (Республика Бурятия), в состав которой войдут мотострелковые и танковые подразделения, минометная батарея, боевые расчеты самоходных артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, зенитных самоходных установок "Шилка", взвод РХБ защиты, разведывательная рота, авиация».