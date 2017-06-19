14:42 19 июня

В учении на территории Монголии будут задействованы более тысячи российских военнослужащих

На учебно-тренировочных комплексах ВВО в Республике Бурятия началась практическая подготовка сводного подразделения к участию в международном российско-монгольском учении «Селенга-2017», сообщает пресс-служба Восточного округа.

В учении на территории Монголии будут задействованы более тысячи российских военнослужащих


К занятиям и тренировкам привлечены более 1000 военнослужащих, задействовано около 100 единиц различной боевой техники. В ходе подготовительных мероприятий пройдет боевое слаживание подразделений, военнослужащие закрепят навыки стрельбы из штатного вооружения,
говорится в релизе.


Сообщается, что учение «Селенга-2017» состоится на одном из военных полигонов на территории Монголии с 26 августа по 9 сентября.

«Планируется, что совместная группировка войск отработает вопросы ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в пустынной местности», – отметили в пресс-службе.

В округе добавили, что в мероприятии примет участие «тактическая группа от отдельного мотострелкового соединения округа, дислоцированного в городе Кяхта (Республика Бурятия), в состав которой войдут мотострелковые и танковые подразделения, минометная батарея, боевые расчеты самоходных артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, зенитных самоходных установок "Шилка", взвод РХБ защиты, разведывательная рота, авиация».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 13:10
    Ну хоть что-то про Монголию на ВО smile
    Тралл
    1. xetai9977 Сегодня, 13:13
      при всём уважении к Монголии. Я искренне не понимаю, зачем ему такой дорогостоящий институт,как армия? У неё всего 2 соседа- ГИГАНТА. Она не сможет победить их при любом раскладе. Выгоднее держать усиленные полицейские силы- съекономят огромные средства для развития.!
      xetai9977
      1. Копчёный Сегодня, 13:16
        Традиция, как давеча почитание "Черного бунчука".
        Копчёный
        1. Владимир16 Сегодня, 13:32
          Цитата: xetai9977
          Я искренне не понимаю, зачем ему такой дорогостоящий институт

          А Азербайджану зачем?
          Следуя Вашей логике Азербайджану вообще нужно отдаться на милость соседей. Тем не менее Алиев поступает иначе. Думаю он мудрее Вас. laughing
          Владимир16
          1. Farid05 Сегодня, 14:03
            У Азербайджана - Армения под боком, у монголов таких проблем нет.
            Farid05
      2. Никкола Мак Сегодня, 14:33
        Она не сможет победить их при любом раскладе.

        Японцы так тоже думали на Халхин-Голе. А монголы сдаваться не собирались - и пришлось японцам заниматься штабелированием собственных трупов.
        Ну и мы чуток помогли!!!
        Никкола Мак
    2. сибиралт Сегодня, 13:25
      Не позавидуешь террористам засевшим в пустыне.
      сибиралт
  2. Чёрный Сегодня, 13:15
    ...на до ж как то монгол поддержать....с них Кыев компенсацию за нашествие Батыя....справки с пострадавших принимают, и шо удивительно, приносят wassat
    Чёрный
  3. мичман Сегодня, 13:27
    Какие мы проводили учения в Монголии в 1982 году. Остались фотографии с командованием Армии Монголии. Меня тогда удивил рацион монгольского бойца. Ему полагалось в день 700 гр мяса. Порция большая, согласитесь? Честь имею.
    мичман
    1. НасРать Сегодня, 13:41
      Цитата: мичман
      Ему полагалось в день 700 гр мяса.

      Кочевники они... коников и барашков кушать привыкли, молочко конское попивать... нет у них там средиземноморской диеты.. sad
      НасРать
    2. Тралл Сегодня, 13:43
      Цитата: мичман
      Меня тогда удивил рацион монгольского бойца. Ему полагалось в день 700 гр мяса.

      Кашу мясом не испортишь. Даже монгольскую smile
      Тралл
  4. Farid05 Сегодня, 14:02
    Одиноко им наверно, никогда не понимал почему не присоединили, думаю и сейчас не откажутся в состав войти.
    Farid05
  5. ТТХ Сегодня, 14:04
    Цитата: xetai9977
    при всём уважении к Монголии. Я искренне не понимаю, зачем ему такой дорогостоящий институт,как армия? У неё всего 2 соседа- ГИГАНТА. Она не сможет победить их при любом раскладе. Выгоднее держать усиленные полицейские силы- съекономят огромные средства для развития.!

    Ответственно заявляю, китайцы заклятые друзья монголов, исторически.
    ТТХ
Картина дня