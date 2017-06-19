Саакашвили назвал Порошенко "ненормальным пилотом"

Я очень боялся летать. И потом подумал, давай сам сяду за штурвал. И когда сам сидишь – ничего не боишься. Это ж так? Поэтому мы сами должны взять на себя ответственность за страну. А не смотреть на то, как какой-то ненормальный пилот нас куда-то не туда заводит. Если пилот пьяный – надо садить, если он не умеет управлять – надо высаживать.

По-любому сажать.

И сажать в любом случае. Сажать однозначно. Таких пилотов надо сажать. А всем остальным – взлетать. Я думаю, мы скоро их всех посадим, а сами взлетим.

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины, создавший свою собственную партию, прибыл в Днепропетровскую область на авиационное шоу и по совместительству на партийную агитацию. При этом Саакашвили поделился видеокадрами с тем, как летит в самолёте Cessna и размышляет о властях в стране после приземления.Рассказ Саакашвили о пилотировании самолёта (примечательно, что Саакашвили говорил на русском языке):Слова о «ненормальном пилоте», под которым Саакашвили явно подразумевает Порошенко, вызвали оживление у посетителей авиашоу.Голос со смотровой площадки:Саакашвили согласился:Далее Саакашвили выступил на улицах Кривого Рога, где на него было совершено нападение. В «украинского» политика бросили яйца и облили его зелёнкой после слов о необходимости бороться с олигархами во власти. Напавшего на Саакашвили быстро скрутили. Сам Саакашвили заявил, что скоро все эти люди будут кидаться зелёнкой друг в друга - "из камеры в камеру".