14:39 19 июня

Саакашвили назвал Порошенко "ненормальным пилотом"

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины, создавший свою собственную партию, прибыл в Днепропетровскую область на авиационное шоу и по совместительству на партийную агитацию. При этом Саакашвили поделился видеокадрами с тем, как летит в самолёте Cessna и размышляет о властях в стране после приземления.

Рассказ Саакашвили о пилотировании самолёта (примечательно, что Саакашвили говорил на русском языке):
Я очень боялся летать. И потом подумал, давай сам сяду за штурвал. И когда сам сидишь – ничего не боишься. Это ж так? Поэтому мы сами должны взять на себя ответственность за страну. А не смотреть на то, как какой-то ненормальный пилот нас куда-то не туда заводит. Если пилот пьяный – надо садить, если он не умеет управлять – надо высаживать.


Слова о «ненормальном пилоте», под которым Саакашвили явно подразумевает Порошенко, вызвали оживление у посетителей авиашоу.


Голос со смотровой площадки:
По-любому сажать.


Саакашвили согласился:
И сажать в любом случае. Сажать однозначно. Таких пилотов надо сажать. А всем остальным – взлетать. Я думаю, мы скоро их всех посадим, а сами взлетим.




Далее Саакашвили выступил на улицах Кривого Рога, где на него было совершено нападение. В «украинского» политика бросили яйца и облили его зелёнкой после слов о необходимости бороться с олигархами во власти. Напавшего на Саакашвили быстро скрутили. Сам Саакашвили заявил, что скоро все эти люди будут кидаться зелёнкой друг в друга - "из камеры в камеру".



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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 12

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  1. zivXP Сегодня, 13:51
    Лучший хохол это грузин. laughing
    zivXP
    1. Тралл Сегодня, 13:53
      Михо злится, что Петро ему орден за безвиз не вручил smile
      Хотя уже тост был готов:
      "Высоко-высоко в горах, летел один ненормальный, но нетрезвый пилот..."
      Тралл
  2. Невский_ЗУ Сегодня, 13:51
    На Украине хозяева все, только не сами украинцы. Грузинский пан вещает, холопы слушают ..
    Невский_ЗУ
    1. Искандер Ш Сегодня, 13:57
      Да никто его не слушает. Ему дали одесскую область, он ни чего там не добился.
      Искандер Ш
      1. alexmach Сегодня, 14:03
        ХЗ. Писали вот, что популярность растет. Он яркий популист, харизматичный. Почему украинцы до сих пор на таких клюют... вот этого я не понимаю.
        alexmach
        1. Искандер Ш Сегодня, 14:16
          Цитата: alexmach
          Писали вот, что популярность растет.


          Значит я что-то пропустил. Можно пруф? Знаю только на ТВ он не отсвечивает, политики и около политическая среда предпочитают не говорить о Саакашвили. В тырнете у него есть поддержка, но тырнет такая среда где бот-поддержка, а где реальность не всегда понятно.
          Искандер Ш
  3. Искандер Ш Сегодня, 13:53
    Я думаю, мы скоро их всех посадим, а сами взлетим.



    На известный орган этот "арел" сможет взлететь, это его потолок.
    Искандер Ш
  4. санчо Сегодня, 13:54
    show must go on
    санчо
  5. Околоточный Сегодня, 14:12
    Да Миша, насчёт камеры ты прав - лучше стучать, чем перестукиваться.
    Околоточный
  6. zvezdo4et Сегодня, 14:13
    если сучек думает, что американцы задвинут петю, а его поставят.. даже если и сами ы так думают, то петя не янык, петя при такой расстановке не побрезгует слиться рф. не то чтоб тусоваться красиво, а даже чтобы жить. а то нынешние хозяева его если сливать будут то только в ноль
    zvezdo4et
  7. Farid05 Сегодня, 14:23
    неоднозначное мнение на счет него. Конечно, война на его совести, но с другой стороны если верить местным - смог побороть коррупцию хотя бы на бытовом уровне. Противоречив слишком, как нибудь сгоняю в Грузию, самому посмотреть.
    Farid05
    1. zvezdo4et Сегодня, 14:29
      конечно - какая коррупция в полностью оккупированной сша територии? там только заокеан все идет.
      zvezdo4et
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