У Киевских властей подготовка к отопительному сезону «не вызывает опасений»

На сегодняшний день запасы угля составляют 2,7 миллиона тонн. Запасы угля, в частности, – 2,2 миллиона тонн газовой группы и 0,676 миллиона антрацитовой группы. Для сравнения, в прошлом году имели запасы 486 тысяч тонн,

Предусмотрено планом 17 миллиардов на 1 октября 2017 года,