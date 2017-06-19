У Киевских властей подготовка к отопительному сезону «не вызывает опасений»
На Украине накоплено 2,7 миллиона тонн угля и 10,8 миллиарда кубометров газа, подготовка к следующему отопительному сезону «не вызывает опасений», передает РИА Новости сообщение главы Минэнерго республики Игоря Насалика.
Он отметил, что «сегодня поставки антрацитового угля растут по заключенным компаниями контрактам»
Также, по словам главы министерства, в хранилищах находятся 10,8 миллиарда кубометров газа.
Таким образом, заявил министр, «подготовка к отопительному сезону не вызывает опасений».
На сегодняшний день запасы угля составляют 2,7 миллиона тонн. Запасы угля, в частности, – 2,2 миллиона тонн газовой группы и 0,676 миллиона антрацитовой группы. Для сравнения, в прошлом году имели запасы 486 тысяч тонн,рассказал Насалик на министерском совещании.
Он отметил, что «сегодня поставки антрацитового угля растут по заключенным компаниями контрактам»
Также, по словам главы министерства, в хранилищах находятся 10,8 миллиарда кубометров газа.
Предусмотрено планом 17 миллиардов на 1 октября 2017 года,добавил Насалик.
Таким образом, заявил министр, «подготовка к отопительному сезону не вызывает опасений».
Использованы фотографии: https://ukr-online.com
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