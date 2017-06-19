14:37 19 июня

У Киевских властей подготовка к отопительному сезону «не вызывает опасений»

На Украине накоплено 2,7 миллиона тонн угля и 10,8 миллиарда кубометров газа, подготовка к следующему отопительному сезону «не вызывает опасений», передает РИА Новости сообщение главы Минэнерго республики Игоря Насалика.



На сегодняшний день запасы угля составляют 2,7 миллиона тонн. Запасы угля, в частности, – 2,2 миллиона тонн газовой группы и 0,676 миллиона антрацитовой группы. Для сравнения, в прошлом году имели запасы 486 тысяч тонн,
рассказал Насалик на министерском совещании.


Он отметил, что «сегодня поставки антрацитового угля растут по заключенным компаниями контрактам»

Также, по словам главы министерства, в хранилищах находятся 10,8 миллиарда кубометров газа.

Предусмотрено планом 17 миллиардов на 1 октября 2017 года,
добавил Насалик.

Таким образом, заявил министр, «подготовка к отопительному сезону не вызывает опасений».

Использованы фотографии: https://ukr-online.com
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Комментарии 9

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  1. рич Сегодня, 14:04
    Отличная новость. Значит подворовывать из трубы больше не будете? laughing
    рич
    1. cniza Сегодня, 14:08
      Цитата: рич
      Отличная новость. Значит подворовывать из трубы больше не будете? laughing


      Это Вы погорячились , у них всегда было плохо с арифметикой.
      cniza
  2. ПРАВОкатор Сегодня, 14:06
    Запасенно 1,5 миллиона покрышек при плане 1 миллион
    ПРАВОкатор
  3. moskowit Сегодня, 14:06
    А чего бояться? Если бы у нас Народ контролировал добычу и продажу газа(как в Норвегии), то народная комиссия воровство не допустила бы. А так, как недра находятся в руках олигархов, то они ради сиеминутной прибыли готовы смотреть "сквозь пальцы" на расхищение народных ресурсов... Поэтому Украинские барыги, что хотят с российским газом , то и делают. Сколько им надо столько и откачают...
    moskowit
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:09
      А так, как недра находятся в руках олигархов, то они ради сиеминутной прибыли готовы смотреть "сквозь пальцы" на расхищение народных ресурсов... Поэтому Украинские барыги, что хотят с российским газом , то и делают. Сколько им надо столько и откачают...


      блеснули умом?)

      Если бы у нас Народ контролировал добычу и продажу газа


      laughing опять мужики работающие на вахте поматерились над новым контролирующим органом

      с-т Petrov
      1. moskowit Сегодня, 14:25
        Да, сударь, это моя слабость. Я очень эрудированный человек. Вот видите, и Вы заметили....
        moskowit
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:29
          Если бы ум достигался криком, осёл бы стал мудрецом великим (с)
          с-т Petrov
          1. moskowit Сегодня, 14:33
            Совершенно с Вами, любезный, согласен. Не раскроете секрет... К чему Вами приведённая мудрость?
            moskowit
  4. kitamo Сегодня, 14:35
    На сегодняшний день запасы угля составляют 2,7 миллиона тонн. Запасы угля, в частности, – 2,2 миллиона тонн газовой группы и 0,676 миллиона антрацитовой группы.
    kitamo
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