ФСВТС опроверг сообщения о $7 млрд за FGFA
Сообщения о том, что Москва потребовала от Дели 7 миллиардов долларов на FGFA (российско-индийский истребитель пятого поколения, аналог Т-50), не соответствуют действительности, сообщил журналистам в первый день работы международного авиакосмического салона в Ле Бурже глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, передает РИА Новости
Он подчеркнул, что ни одна страна в мире, кроме России, не передавала Индии "столь чувствительные" технологии.
Шугаев подчеркнул, что во время переговоров с индийской стороной по данному вопросу речь ни в коем случае не идёт "об ухудшении технических характеристик". "Речь идёт об адаптации самолёта под конкретного заказчика", — добавил Шугаев.
Эти сообщения не соответствуют действительности. Если будет подписан контракт, то FGFA не будет уступать нашему ПАК ФА (Т-50)— сказал Шугаев.
Он подчеркнул, что ни одна страна в мире, кроме России, не передавала Индии "столь чувствительные" технологии.
Индия получит не просто самолёт, а право на его (интеллектуальную — прим. ВО) собственность— отметил глава ФСВТС.
Шугаев подчеркнул, что во время переговоров с индийской стороной по данному вопросу речь ни в коем случае не идёт "об ухудшении технических характеристик". "Речь идёт об адаптации самолёта под конкретного заказчика", — добавил Шугаев.
Использованы фотографии: http://defenceforumindia.com/
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