16:40 19 июня

ФСВТС опроверг сообщения о $7 млрд за FGFA

Сообщения о том, что Москва потребовала от Дели 7 миллиардов долларов на FGFA (российско-индийский истребитель пятого поколения, аналог Т-50), не соответствуют действительности, сообщил журналистам в первый день работы международного авиакосмического салона в Ле Бурже глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, передает РИА Новости

ФСВТС опроверг сообщения о $7 млрд за FGFA


Эти сообщения не соответствуют действительности. Если будет подписан контракт, то FGFA не будет уступать нашему ПАК ФА (Т-50)
— сказал Шугаев.


Он подчеркнул, что ни одна страна в мире, кроме России, не передавала Индии "столь чувствительные" технологии.
Индия получит не просто самолёт, а право на его (интеллектуальную — прим. ВО) собственность
— отметил глава ФСВТС.

Шугаев подчеркнул, что во время переговоров с индийской стороной по данному вопросу речь ни в коем случае не идёт "об ухудшении технических характеристик". "Речь идёт об адаптации самолёта под конкретного заказчика", — добавил Шугаев.

Использованы фотографии: http://defenceforumindia.com/
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Комментарии 5

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  1. AtenON Сегодня, 16:03
    Нормальная цена за технологии.
    AtenON
    1. Partyzan Сегодня, 16:08
      безвоздмездно - значит за даром
      Partyzan
      1. BerBer Сегодня, 16:12
        Пессимист. Всё плохо. Даже если хорошо.
        BerBer
  2. voyaka uh Сегодня, 16:20
    Еще подождите. Индусы подождут и купят Ф-35, и все переговоры благополучно
    закончатся.
    Зато у России будет без индусского финансированя штук 20 уникальных своих Т-50.
    И технологии никуда не утекут. Просто устареют.
    voyaka uh
    1. Alex777 Сегодня, 16:36
      Не купят. Нет у них такой дружбы как у вас с Америкой. hi
      Вот катапультой интересовались, но сдается мне,, что тоже подождут пока на Форде самолеты летать начнут. bully
      Alex777
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