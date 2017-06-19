16:32 19 июня

Госиспытания истребителя МиГ-35 завершатся до конца года

Государственные испытания истребителя МиГ-35 планируется завершить до конца текущего года, передает РИА Новости сообщение заместителя корпорации «МиГ» Виктора Чернова.



Презентация нового истребителя состоялась в подмосковных Луховицах в начале 2017 года.


В этом году будут завершаться испытания МиГ-35,
сказал Чернов журналистам в кулуарах авиасалона «Ле Бурже-2017», стартовавшего сегодня во Франции.

Он подчеркнул, что жизненный цикл нового «МиГа» будет составлять 40 лет.

У нас лучшие характеристики предыдущих истребителей марки МиГ. В частности, за счет уменьшения веса самолета увеличен его боевой потенциал. Он может работать по земле и по морю,
добавил Чернов.

По его словам, в ближайшие 2-3 года корпорация «намерена выйти на заключение конкретных контрактов не только с ВКС, но и с зарубежными партнерами».

Справка агентства: «МиГ-35 – российский истребитель поколения "4++", он является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в полтора раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха, бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров».

Использованы фотографии: https://www.google.ru
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Комментарии 11

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  1. Чёрный Полковник Сегодня, 16:00
    Засиделся самолётик на испытаниях, пора бы в войска
    Чёрный Полковник
    1. vkl.47 Сегодня, 16:04
      Радар как мне кажется слобоват.160км это мало
      vkl.47
      1. tomket Сегодня, 16:12
        Цитата: vkl.47
        Радар как мне кажется слобоват.160км это мало

        Неизвестно какой там радар стоит, то ли просто "Жук", то ли АФАР. Вообще давно пора его на поток ставить.
        tomket
      2. cariperpaint Сегодня, 16:14
        так это вроде как и 29 фронтовой . зачем ему больше?
        cariperpaint
    2. Irokez Сегодня, 16:17
      Цитата: Чёрный Полковник
      Засиделся самолётик на испытаниях, пора бы в войска

      Чёт в голове вертится другое.
      Самолёт скорее для экспорта чем для себя. Для себя естественно тоже будут закупки, но не такие большие чисто для заграницы показать, что если у нас есть на вооружении, то значит не переживайте и покупайте.
      Моё мнение всё таки на заграницу ориентируется птичка.
      Irokez
      1. tomket Сегодня, 16:24
        Цитата: Irokez
        Самолёт скорее для экспорта чем для себя.

        А для нас он чем плох?
        Цитата: Irokez
        Для себя естественно тоже будут закупки, но не такие большие чисто для заграницы показать, что если у нас есть на вооружении, то значит не переживайте и покупайте.

        Вообще то пока у наших ВВС складывается все на оборот. Закупили Индусы Су-30, и нашим тоже захотелось, закупили индусы МиГ-29КУБ , и нашим тоже захотелось. Так что скорее всего во время реализации Египетского контракта и к нашим ВКС аппетит придет. И будем надеяться, что сотню -полторы закажут. А это несколько полновесных полков. Уже веселее будет.
        tomket
    3. Стабилиози Сегодня, 16:28
      «Сегодня мы сделали важный шаг вперед: самолет МС-21 совершил полет, в котором проведена уборка и выпуск шасси. Это позволяет начать отработку новых, более сложных режимов летных испытаний», - приводятся слова президента «корпорации «Иркут» Олега Демченко на сайте компании.
      Стабилиози
  2. Герман 4223 Сегодня, 16:01
    Пора уже следующее поколение испытывать.
    Герман 4223
  3. tchoni Сегодня, 16:19
    а рада ф-22 сопровождает 100 целе, обстреливает 20, и имеет инструментальную дальность свыше 500 км... МиГ-35 он увидит, я думаю километрах на 200х. Вопросы, пожелания, замечания? Я понимаю, что это некорректное сравнение, что нельзя сравнивать универсальную машину и перехватчик. Но их встреча в воздухе вполне реальна. Не менее реальна встреча МиГа и ф-35. Который в плане радиолокации заимствовал многое от ф-22.
    tchoni
    1. Стабилиози Сегодня, 16:30
      ф-22 в воздухе будет с ЗУР с400 встречаться)...
      Стабилиози
    2. tomket Сегодня, 16:31
      Цитата: tchoni
      а рада ф-22 сопровождает 100 целе, обстреливает 20,

      И чем же он обстреливает 20 целей? Одно дело читать рекламные проспекты, про чудо радары, другое дело реальные характеристики. А вообще есть такое понятие, как гибкость применения. К примеру в качестве ДРЛО использовать МиГ-31, или Су-35, или смешанные группы.
      tomket
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