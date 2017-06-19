Госиспытания истребителя МиГ-35 завершатся до конца года
Государственные испытания истребителя МиГ-35 планируется завершить до конца текущего года, передает РИА Новости сообщение заместителя корпорации «МиГ» Виктора Чернова.
Презентация нового истребителя состоялась в подмосковных Луховицах в начале 2017 года.
Он подчеркнул, что жизненный цикл нового «МиГа» будет составлять 40 лет.
По его словам, в ближайшие 2-3 года корпорация «намерена выйти на заключение конкретных контрактов не только с ВКС, но и с зарубежными партнерами».
Справка агентства: «МиГ-35 – российский истребитель поколения "4++", он является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в полтора раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха, бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров».
Презентация нового истребителя состоялась в подмосковных Луховицах в начале 2017 года.
В этом году будут завершаться испытания МиГ-35,сказал Чернов журналистам в кулуарах авиасалона «Ле Бурже-2017», стартовавшего сегодня во Франции.
Он подчеркнул, что жизненный цикл нового «МиГа» будет составлять 40 лет.
У нас лучшие характеристики предыдущих истребителей марки МиГ. В частности, за счет уменьшения веса самолета увеличен его боевой потенциал. Он может работать по земле и по морю,добавил Чернов.
По его словам, в ближайшие 2-3 года корпорация «намерена выйти на заключение конкретных контрактов не только с ВКС, но и с зарубежными партнерами».
Справка агентства: «МиГ-35 – российский истребитель поколения "4++", он является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в полтора раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха, бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров».
Использованы фотографии: https://www.google.ru
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