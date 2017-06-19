18:27 19 июня

НАТО и ЕС займутся безопасностью Молдавии, БиГ и Туниса

НАТО и Евросоюз в рамках плана совместных действий намерены укреплять обороноспособность и устойчивость к внешним вызовам Молдавии, Боснии и Герцеговины (БиГ) и Туниса, говорится в документе, подготовленном двумя организациями, передает РИА Новости .

НАТО и ЕС займутся безопасностью Молдавии, БиГ и Туниса


НАТО и ЕС подводят первые итоги совместных действий в рамках плана, согласованного в декабре прошлого года. В этом плане значатся 42 пункта, распределенные по семи разделам: противодействие гибридным угрозам, оперативное сотрудничество, в том числе на море, кибербезопасность, оборонный потенциал, оборонная промышленность и исследования, учения и укрепление потенциала в сфере обороны и безопасности.


В докладе о достигнутом прогрессе говорится, что общей целью организаций является "помощь партнерам в укреплении их мощностей и сопротивляемости, в частности, на западе Балкан и в соседних регионах на востоке и на юге".

В качестве основных сфер сотрудничества избраны стратегические коммуникации, киберпространство, складирование боеприпасов и безопасность в трех пилотных странах — Боснии и Герцеговине, Республике Молдова и Тунисе, это первый шаг
— сообщается в документе.

Организации отмечают, что в этом контексте ЕС планирует вложить средства в программу НАТО по "построению целостности" (Building Integrity Programme), нацеленной на предотвращение коррупции и повышение эффективности администрирования в секторах обороны и безопасности.

Использованы фотографии: http://qaz-10.livejournal.com/
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Комментарии 22

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  1. Pirogov Сегодня, 17:28
    А кто собрался нападать на эти страны ? Таких помощников потом не выгонишь. Пора продажных политиков мочить в сортирах иначе это не закончится добром.
    Pirogov
    1. рич Сегодня, 17:31
      НАТО и ЕС займутся безопасностью Молдавии, БиГ и Туниса

      Pirogov: А кто собрался нападать на эти страны ? Таких помощников потом не выгонишь.

      Кто - кто? НАТО и ЕС yes
      рич
      1. Чёрный Сегодня, 17:32
        Похоже на расстрельный список laughing.....короче предупредили , кого отдемократизируют по самые гланды.. laughing
        Чёрный
        1. Соломон Кейн Сегодня, 17:47
          [qu][/quote][quote=Чёрный]Похоже на расстрельный список .....короче предупредили , кого отдемократизируют по самые гланды.. [/quote]
          Как с Югославией, целостность восстановили.....
          Соломон Кейн
    2. Partyzan Сегодня, 17:33
      целью организаций является "помощь партнерам в укреплении их мощностей и сопротивляемости, в частности, на западе Балкан и в соседних регионах на востоке и на юге".

      полностью согласен, а на севере укреплять не надо?
      целью организаций является "помощь партнерам в укреплении их мощностей и сопротивляемости, в частности, на западе Балкан и в соседних регионах на востоке и на юге".
      Partyzan
    3. pjastolov Сегодня, 17:38
      Таких помощников потом не выгонишь
      эти помощники хуже мигрантов laughing
      pjastolov
      1. cniza Сегодня, 17:51
        Эти "квартиранты" будут насаждать свои порядки , а то вон Дадон решил вести свою политику.
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 17:53
          не получится, уже заднюю часть отдали - все, чуть-чуть не бывает laughing
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 17:56
            У этих чертей все бывает , но здесь не прокатит. lol
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 18:05
              Дядя Сэм - это как Плюшкин - покуда несет, отобрать можно, но как в всвою кучу положил - все не отберешь laughing
              pjastolov
              1. cniza Сегодня, 18:07
                Были случаи , Франция туда сюда ходила ...
                cniza
                1. pjastolov Сегодня, 18:09
                  гулящая девка, по большому счету никому и не нужна, уже давно нет той франции, которая воевала против Кайзера hi
                  pjastolov
    4. сибиралт Сегодня, 18:11
      Президент Молдовы нападает на свой парламент с румынскими паспортами. Тут без вмешательство НАТО никак. belay
      сибиралт
  2. Толстоевский Сегодня, 17:30
    "Обороноспособность боснии и герцеговины и молдавии..." чего только на свете не бывает
    Толстоевский
  3. мичман Сегодня, 17:32
    А кто НАТО в Молдавию пустит? Президент против, а Правительство уйдет в отставку. Честь имею.
    мичман
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:33
    Там что, слишком мало гомиков живет, или "неправильная "демократия имеет место быть? ?? fool
    Изгоняющий либероидов
  5. таптыжка Сегодня, 17:36
    НАТО так надо,один кого поиметь!!!
    таптыжка
  6. ссс Сегодня, 17:41
    Ну все! Босния и Герцеговина, Молдова и Тунис, вот и к Вам подбирается добрая, заботливая, а главное - справедливая рука. Мои "поздравления". Пришло время хвататься за свои головные уборы.
    ссс
    1. perepilka Сегодня, 17:47
      Цитата: ссс
      Босния и Герцеговина, Молдова и Тунис, вот и к Вам подбирается добрая, заботливая, а главное - справедливая рука.

      Помянем?! recourse
      perepilka
  7. APASUS Сегодня, 17:44
    Я так понимаю это страны на очереди для прямого поглощения с помощью НАТО, ну и как положено под русскую угрозу!
    APASUS
  8. DEZINTO Сегодня, 17:45
    А хорошо пропоганда работает.......ну как можно умудрится Балканы сдатся вот так.......они их бомбили! БОМБИЛИ людей....а теперь вот просто давайте скорее к нам в альянс зачем? что это даст? зарплаты? заводы? - да фиг его знает просто давайте.... request

    Черногории - удачи. Пусть на Латвию посмотрят.

    Сказочные....

    А! флажооочек можно будет повесить на администрации...ну тогда ясно....вперёд.

    Стадо вступальщиков )))
    DEZINTO
  9. vladimirvn Сегодня, 18:05
    Фигня. У нас вон пограничники бдят, еже ли что. Матиас Руст №2.
    "Четверо британских спортсменов, участвовавших в соревнованиях по спортивному ориентированию в Финляндии, незаконно пересекли российскую границу, чтобы выпить пива. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает телерадиокомпания Yle.
    Инцидент произошел после турнира в районе населенного пункта Йоэнсуу. Мужчины оставили машину недалеко от границы и перешли ее пешком.

    По словам старшего следователя отдела по борьбе с нарушениями пограничной службы Финляндии Тимо Хэккинена (Timo Häkkinen), на российской территории они пробыли около 15 минут, успев за это время выпить несколько банок пива. На обратном пути мужчин задержали финские пограничники.
    Нарушителям разрешили уехать в Великобританию. Инцидент будет рассмотрен в Финляндии местной прокуратурой. Обычно за такого рода нарушения выписывается штраф. Пограничники отметили, что в случае задержания на российской стороне британцы были не смогли бы так легко отделаться: их поместили бы под стражу."... (выделено мной).https://lenta.ru/news/2017/06/19/twobeerorn
    ottwobeer/
    vladimirvn
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