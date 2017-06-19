Пентагон: Канал между США и Россией по предотвращению конфликтов в небе над Сирией работает эффективно
США считают взаимодействие российского и американского оборонных ведомств для предотвращения конфликтов в небе над Сирией эффективным механизмом и уверены, что коалиция всегда может контактировать с российской стороной для обеспечения безопасности пилотов и проводимых операций. Об этом заявил ТАСС представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.
Соединенные Штаты "изменили позиционирование своей авиации в небе над Сирией" в качестве мер предосторожности после недавних инцидентов с проправительственными и российскими силами, заявил представитель штаба операции Inherent Resolve.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что самолеты и беспилотники коалиции западнее Евфрата в Сирии будут браться на сопровождение средствами ПВО России после сбитого сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22 самолетом ВВС США. Кроме того, в Минобороны сообщили, что с 19 июня Россия прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Такие шаги последовали в ответ на решение коалиции сбить сирийский военный самолет в районе Ракки.
Исламское государство (ИГ*) - запрещена в РФ
Мы видели сообщения СМИ, касающиеся российских заявлений о взаимодействии по предотвращению конфликтов в Сирии. Коалиция всегда может контактировать с российской стороной для предотвращения конфликтов, чтобы обеспечить безопасность экипажей ВВС коалиции и проводимых ей операций. Канал предотвращения конфликтов (в небе над Сирией) доказал свою эффективность, помогая избежать стратегических просчетов и достичь деэскалации напряженных ситуаций- отметил он.
Соединенные Штаты "изменили позиционирование своей авиации в небе над Сирией" в качестве мер предосторожности после недавних инцидентов с проправительственными и российскими силами, заявил представитель штаба операции Inherent Resolve.
ВВС коалиции продолжают осуществлять операции в Сирии, направленные против отрядов "Исламского государства" (ИГ*), а также оказывать поддержку силам партнеров коалиции на земле. В результате недавних столкновений, в которых были задействованы проправительственные силы Сирии и российские силы, мы приняли меры предосторожности, изменив позиционирование авиации над Сирией. Это делается для того, чтобы продолжать атаковать силы ИГ*, гарантируя безопасность нашего летного состава с учетом угроз на поле боя- отметил представитель штаба.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что самолеты и беспилотники коалиции западнее Евфрата в Сирии будут браться на сопровождение средствами ПВО России после сбитого сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22 самолетом ВВС США. Кроме того, в Минобороны сообщили, что с 19 июня Россия прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Такие шаги последовали в ответ на решение коалиции сбить сирийский военный самолет в районе Ракки.
Исламское государство (ИГ*) - запрещена в РФ
Использованы фотографии: http://world.fedpress.ru/
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