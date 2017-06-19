Пентагон: Канал между США и Россией по предотвращению конфликтов в небе над Сирией работает эффективно

Мы видели сообщения СМИ, касающиеся российских заявлений о взаимодействии по предотвращению конфликтов в Сирии. Коалиция всегда может контактировать с российской стороной для предотвращения конфликтов, чтобы обеспечить безопасность экипажей ВВС коалиции и проводимых ей операций. Канал предотвращения конфликтов (в небе над Сирией) доказал свою эффективность, помогая избежать стратегических просчетов и достичь деэскалации напряженных ситуаций

ВВС коалиции продолжают осуществлять операции в Сирии, направленные против отрядов "Исламского государства" (ИГ*), а также оказывать поддержку силам партнеров коалиции на земле. В результате недавних столкновений, в которых были задействованы проправительственные силы Сирии и российские силы, мы приняли меры предосторожности, изменив позиционирование авиации над Сирией. Это делается для того, чтобы продолжать атаковать силы ИГ*, гарантируя безопасность нашего летного состава с учетом угроз на поле боя