18:30 19 июня

Пентагон: Канал между США и Россией по предотвращению конфликтов в небе над Сирией работает эффективно

США считают взаимодействие российского и американского оборонных ведомств для предотвращения конфликтов в небе над Сирией эффективным механизмом и уверены, что коалиция всегда может контактировать с российской стороной для обеспечения безопасности пилотов и проводимых операций. Об этом заявил ТАСС представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

Пентагон: Канал между США и Россией по предотвращению конфликтов в небе над Сирией работает эффективно


Мы видели сообщения СМИ, касающиеся российских заявлений о взаимодействии по предотвращению конфликтов в Сирии. Коалиция всегда может контактировать с российской стороной для предотвращения конфликтов, чтобы обеспечить безопасность экипажей ВВС коалиции и проводимых ей операций. Канал предотвращения конфликтов (в небе над Сирией) доказал свою эффективность, помогая избежать стратегических просчетов и достичь деэскалации напряженных ситуаций
- отметил он.


Соединенные Штаты "изменили позиционирование своей авиации в небе над Сирией" в качестве мер предосторожности после недавних инцидентов с проправительственными и российскими силами, заявил представитель штаба операции Inherent Resolve.

ВВС коалиции продолжают осуществлять операции в Сирии, направленные против отрядов "Исламского государства" (ИГ*), а также оказывать поддержку силам партнеров коалиции на земле. В результате недавних столкновений, в которых были задействованы проправительственные силы Сирии и российские силы, мы приняли меры предосторожности, изменив позиционирование авиации над Сирией. Это делается для того, чтобы продолжать атаковать силы ИГ*, гарантируя безопасность нашего летного состава с учетом угроз на поле боя
- отметил представитель штаба.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что самолеты и беспилотники коалиции западнее Евфрата в Сирии будут браться на сопровождение средствами ПВО России после сбитого сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22 самолетом ВВС США. Кроме того, в Минобороны сообщили, что с 19 июня Россия прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Такие шаги последовали в ответ на решение коалиции сбить сирийский военный самолет в районе Ракки.

Исламское государство (ИГ*) - запрещена в РФ

Использованы фотографии: http://world.fedpress.ru/
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Комментарии 15

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  1. Толстоевский Сегодня, 18:01
    эффективно. да. но, несколько односторонне
    Толстоевский
    1. cniza Сегодня, 18:03
      Не знаем мы всего и не говорят всю правду , поэтому тяжело судить.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 18:17
        Это делается для того, чтобы продолжать атаковать силы ИГ*, гарантируя безопасность нашего летного состава с учетом угроз на поле боя
        боятся что наши случайно промахнуться, за сирийский самолет отомстят bully
        pjastolov
        1. Владимир 38 Сегодня, 18:26
          Цитата: pjastolov
          боятся что наши случайно промахнуться, за сирийский самолет отомстят

          Ничего они не боятся, а вот наши ведут себя мягко говоря странно.. то прекращают взаимодействие, т тут же начинают.. то опять прекращают..
          Владимир 38
      2. Pirogov Сегодня, 18:23
        Цитата: cniza
        Не знаем мы всего и не говорят всю правду , поэтому тяжело судить.

        Да и привирать не забывают.
        Pirogov
    2. Соломон Кейн Сегодня, 18:03
      Ну почему? Америкосский подход - накосячили -сообщили ....А там хоть трава не расти...
      Соломон Кейн
  2. Алена767 Сегодня, 18:01
    Не по теме, но я рада!
    В ходе спецоперации был спасен пилот сбитого американцами Су-22. Летчик успел покинуть сбитую машину и оказался на территории занятой противником.
    Во время операции по спасению, сирийские спецподразделения вступали в бой в силами SDF.
    В итоге, Али Фахд был обнаружен и эвакуирован на подконтрольную САА территорию.
    Алена767
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:22
      Именно по теме love вам мегаплюсище ++++++++++++ love !!!!!!!!!!
      Изгоняющий либероидов
  3. Андрей К Сегодня, 18:01
    Своеобразная трактовка эффективности...
    По-американски - это когда все делают вид , что ничего не происходит, а американцы делают что хотят, не утруждая себя мыслями вообще...
    Андрей К
  4. Oden280 Сегодня, 18:05
    Абсолютно бесполезно разговаривать с теми. кого не интересует мнение и интересы других людей. Все эти каналы - это разговор с глухим, самовлюбленным дауном.
    Oden280
  5. Proton Сегодня, 18:07
    в чью сторону эта эффективность?теперь пусть у них штаны преют,собьют или не собьют laughing щас там в эскадрильях начнется массовый падёж скота,что б на вылет не позвали.
    Proton
  6. APASUS Сегодня, 18:10
    Американцы пробуют ищут и пробуют ту грань за которой пойдет ответка. Вот нашли одну.А так их конечно все устраивало,просто подарок
    APASUS
    1. Кент0001 Сегодня, 18:17
      НЕ верю что будет ответка. Не будем мы сбивать амеров, а им на сирийцев нас рать они их и дальше будут долбить что на земле, что в воздухе.
      Кент0001
  7. soroKING Сегодня, 18:15
    "Непокобелимая решимстость" wassat
    их в ступе не поймаешь... am
    soroKING
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:23
    Или выдают желаемое за действительное, или опять "договорились "!. sad
    Изгоняющий либероидов
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