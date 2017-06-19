20:12 19 июня

Москва решает судьбу Европы и Америки

Правда ли, что в ближайшие 10-15 лет Шанхайская организация сотрудничества окончательно похоронит финансовую, экономическую и военную мощь США и Европы? Правда ли, что Владимир Путин и Си Цзиньпин уже договорились, как они будут делить геополитическое наследие одряхлевшего Запада? Что заставляет Иран и Турцию, Афганистан и Монголию, Азербайджан и Армению толпиться в приёмной Шанхайской организации? Станет ли стратегический треугольник Россия-Китай-Индия основой для нового мирового порядка постзападной эпохи?




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Комментарии 4

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 18:58
    Москва решает судьбу сёл "Европка" и "Америково"
    решала бы так же (через мат) судьбу Черемисски,Южаково...
    андрей юрьевич
    1. андрей юрьевич Сегодня, 19:20
      я скоро уйду,"мне за Смирнов... это-нормально? а что убрать нужно...
      андрей юрьевич
      1. андрей юрьевич Сегодня, 19:22
        Вадик,ты играешь в ВО как в свою игрушку... заигрался ты...
        андрей юрьевич
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:49
          Продолжайте Андрей Юрьевич, я ещё плюсов поставлю! laughing
          СРЦ П-15
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