Москва решает судьбу Европы и Америки

Правда ли, что в ближайшие 10-15 лет Шанхайская организация сотрудничества окончательно похоронит финансовую, экономическую и военную мощь США и Европы? Правда ли, что Владимир Путин и Си Цзиньпин уже договорились, как они будут делить геополитическое наследие одряхлевшего Запада? Что заставляет Иран и Турцию, Афганистан и Монголию, Азербайджан и Армению толпиться в приёмной Шанхайской организации? Станет ли стратегический треугольник Россия-Китай-Индия основой для нового мирового порядка постзападной эпохи?