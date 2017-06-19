" Отставной офицер ВМСУ: Турция передаст нам списанные субмарины - потопим всё российское на Чёрном море"







В результате боевых действий двое военнослужащих ВС Украины сегодня получили ранения. Приморское направление. Ещё ночью незаконные вооруженные формирования открывали огонь невысокой интенсивности из миномётов калибра 82 мм по укреплениям сил АТО вблизи Павлополя. Из гранатомётов различных модификаций, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия противник неоднократно обстреливал наши опорные пункты в районе Широкино, Водяного, Талаковки и Березовой. Кроме того, неподалеку от Талаковкт украинских воинов обстреливал вражеский снайпер.В результате боевых действий двое военнослужащих ВС Украины сегодня получили ранения.

В селе Коминтерново погибла девушка девятнадцати лет, она получила осколочное ранение в голову и скончалась на месте.

Они (Турция) списывают 24 подводных лодки. А ещё в 2005 году я выходил в море на турецкой подводной лодке, которую американцы передали туркам еще в 1945 году. В 45-м! Через 60 лет подводные лодки ещё были в отличном состоянии. И когда я сейчас пришёл на турецкую подводную лодку – она в отличном состоянии. А они её списывают.



Так почему турки не могут передать нам сегодня, как американцы в своё время передали им? Почему Германия и другие члены НАТО не могут передать нам эти подводные лодки? Будь у нас пять подводных лодок, сегодня бы не было никакой угрозы с моря. Сегодня в море нет силы страшнее, чем подводные лодки.



Тот же 208-й проект, он погрузился и сидит под водой, не всплывая. За неделю это Чёрное море можно вдоль и поперёк пройти, перетопить все, что есть российского в Черном море.



Поэтому надо ставить вопрос перед властью и обращаться к Турции, пусть не тратят деньги зря, а передадут нам эти подводные лодки, которые они режут на металлолом.