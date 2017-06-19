Отставной офицер ВМСУ: Турция передаст нам списанные субмарины - потопим всё российское на Чёрном море
Самолёт с президентом Украины на борту направляется в Соединённые Штаты Америки, где Порошенко примет Дональд Трамп. Основная тема беседы Трампа с Порошенко будет касаться вопросов конфликта в Донбассе. По заявлениям украинской администрации, «могут быть согласованы новые санкции в отношении России за несоблюдение Минских договорённостей». На самом деле Трамп вполне может спросить с самого Порошенко, насколько тот приблизился к выполнению «Минска-2».
Между тем, пресс-служба так называемой «АТО» в очередной раз отчитывается о проведении военной операции на Донбассе. При этом в материале пресс-службы «АТО» нет ни слова о том, что ВСУ наносят удары по территории ЛДНР, зато постоянно заявляется о нарушении ЛДНР Минских соглашений.
Из материала (стилистика сохранена)
При этом штаб «АТО» абсолютно сознательно не публикует информацию о том, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в Новоазовском районе ДНР погибла девятнадцатилетняя девушка. Такая информация, конечно же, не вписывается в ту концепцию, которую Порошенко собирается представить в Овальном кабинете. А концепция проста – снова выставить себя жертвой и объявить, что Россия и ЛДНР – агрессор.
Донецкое агентство новостей :
Обращает на себя внимание заявление представителя Союза офицеров Украины Евгения Лупакова, сделанное а круглом столе в Киеве «НАТО и национальная безопасность Украины: прошлое, настоящее и будущее». Лупаков приводит мнение о том, как "победить Россию на Чёрном море". Он заявляет, что Киеву нужно попросить у Анкары передачи в пользование подводных лодок, которые Турция собирается списать.
Заявление Лупакова приводит портал «Политнавигатор» :
Между тем, пресс-служба так называемой «АТО» в очередной раз отчитывается о проведении военной операции на Донбассе. При этом в материале пресс-службы «АТО» нет ни слова о том, что ВСУ наносят удары по территории ЛДНР, зато постоянно заявляется о нарушении ЛДНР Минских соглашений.
Из материала (стилистика сохранена)
Приморское направление. Ещё ночью незаконные вооруженные формирования открывали огонь невысокой интенсивности из миномётов калибра 82 мм по укреплениям сил АТО вблизи Павлополя. Из гранатомётов различных модификаций, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия противник неоднократно обстреливал наши опорные пункты в районе Широкино, Водяного, Талаковки и Березовой. Кроме того, неподалеку от Талаковкт украинских воинов обстреливал вражеский снайпер.
В результате боевых действий двое военнослужащих ВС Украины сегодня получили ранения.
В результате боевых действий двое военнослужащих ВС Украины сегодня получили ранения.
При этом штаб «АТО» абсолютно сознательно не публикует информацию о том, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в Новоазовском районе ДНР погибла девятнадцатилетняя девушка. Такая информация, конечно же, не вписывается в ту концепцию, которую Порошенко собирается представить в Овальном кабинете. А концепция проста – снова выставить себя жертвой и объявить, что Россия и ЛДНР – агрессор.
Донецкое агентство новостей :
В селе Коминтерново погибла девушка девятнадцати лет, она получила осколочное ранение в голову и скончалась на месте.
Обращает на себя внимание заявление представителя Союза офицеров Украины Евгения Лупакова, сделанное а круглом столе в Киеве «НАТО и национальная безопасность Украины: прошлое, настоящее и будущее». Лупаков приводит мнение о том, как "победить Россию на Чёрном море". Он заявляет, что Киеву нужно попросить у Анкары передачи в пользование подводных лодок, которые Турция собирается списать.
Заявление Лупакова приводит портал «Политнавигатор» :
Они (Турция) списывают 24 подводных лодки. А ещё в 2005 году я выходил в море на турецкой подводной лодке, которую американцы передали туркам еще в 1945 году. В 45-м! Через 60 лет подводные лодки ещё были в отличном состоянии. И когда я сейчас пришёл на турецкую подводную лодку – она в отличном состоянии. А они её списывают.
Так почему турки не могут передать нам сегодня, как американцы в своё время передали им? Почему Германия и другие члены НАТО не могут передать нам эти подводные лодки? Будь у нас пять подводных лодок, сегодня бы не было никакой угрозы с моря. Сегодня в море нет силы страшнее, чем подводные лодки.
Тот же 208-й проект, он погрузился и сидит под водой, не всплывая. За неделю это Чёрное море можно вдоль и поперёк пройти, перетопить все, что есть российского в Черном море.
Поэтому надо ставить вопрос перед властью и обращаться к Турции, пусть не тратят деньги зря, а передадут нам эти подводные лодки, которые они режут на металлолом.
Так почему турки не могут передать нам сегодня, как американцы в своё время передали им? Почему Германия и другие члены НАТО не могут передать нам эти подводные лодки? Будь у нас пять подводных лодок, сегодня бы не было никакой угрозы с моря. Сегодня в море нет силы страшнее, чем подводные лодки.
Тот же 208-й проект, он погрузился и сидит под водой, не всплывая. За неделю это Чёрное море можно вдоль и поперёк пройти, перетопить все, что есть российского в Черном море.
Поэтому надо ставить вопрос перед властью и обращаться к Турции, пусть не тратят деньги зря, а передадут нам эти подводные лодки, которые они режут на металлолом.