20:08 19 июня

Отставной офицер ВМСУ: Турция передаст нам списанные субмарины - потопим всё российское на Чёрном море

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Самолёт с президентом Украины на борту направляется в Соединённые Штаты Америки, где Порошенко примет Дональд Трамп. Основная тема беседы Трампа с Порошенко будет касаться вопросов конфликта в Донбассе. По заявлениям украинской администрации, «могут быть согласованы новые санкции в отношении России за несоблюдение Минских договорённостей». На самом деле Трамп вполне может спросить с самого Порошенко, насколько тот приблизился к выполнению «Минска-2».

Между тем, пресс-служба так называемой «АТО» в очередной раз отчитывается о проведении военной операции на Донбассе. При этом в материале пресс-службы «АТО» нет ни слова о том, что ВСУ наносят удары по территории ЛДНР, зато постоянно заявляется о нарушении ЛДНР Минских соглашений.

Из материала (стилистика сохранена)
Приморское направление. Ещё ночью незаконные вооруженные формирования открывали огонь невысокой интенсивности из миномётов калибра 82 мм по укреплениям сил АТО вблизи Павлополя. Из гранатомётов различных модификаций, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия противник неоднократно обстреливал наши опорные пункты в районе Широкино, Водяного, Талаковки и Березовой. Кроме того, неподалеку от Талаковкт украинских воинов обстреливал вражеский снайпер.


В результате боевых действий двое военнослужащих ВС Украины сегодня получили ранения.


При этом штаб «АТО» абсолютно сознательно не публикует информацию о том, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в Новоазовском районе ДНР погибла девятнадцатилетняя девушка. Такая информация, конечно же, не вписывается в ту концепцию, которую Порошенко собирается представить в Овальном кабинете. А концепция проста – снова выставить себя жертвой и объявить, что Россия и ЛДНР – агрессор.

Донецкое агентство новостей :
В селе Коминтерново погибла девушка девятнадцати лет, она получила осколочное ранение в голову и скончалась на месте.


Обращает на себя внимание заявление представителя Союза офицеров Украины Евгения Лупакова, сделанное а круглом столе в Киеве «НАТО и национальная безопасность Украины: прошлое, настоящее и будущее». Лупаков приводит мнение о том, как "победить Россию на Чёрном море". Он заявляет, что Киеву нужно попросить у Анкары передачи в пользование подводных лодок, которые Турция собирается списать.

Заявление Лупакова приводит портал «Политнавигатор» :

Они (Турция) списывают 24 подводных лодки. А ещё в 2005 году я выходил в море на турецкой подводной лодке, которую американцы передали туркам еще в 1945 году. В 45-м! Через 60 лет подводные лодки ещё были в отличном состоянии. И когда я сейчас пришёл на турецкую подводную лодку – она в отличном состоянии. А они её списывают.

Так почему турки не могут передать нам сегодня, как американцы в своё время передали им? Почему Германия и другие члены НАТО не могут передать нам эти подводные лодки? Будь у нас пять подводных лодок, сегодня бы не было никакой угрозы с моря. Сегодня в море нет силы страшнее, чем подводные лодки.

Тот же 208-й проект, он погрузился и сидит под водой, не всплывая. За неделю это Чёрное море можно вдоль и поперёк пройти, перетопить все, что есть российского в Черном море.

Поэтому надо ставить вопрос перед властью и обращаться к Турции, пусть не тратят деньги зря, а передадут нам эти подводные лодки, которые они режут на металлолом.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 43
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  1. cniza Сегодня, 19:31 Новый
    Клиника и это не лечится.
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    cniza
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:33 Новый
      Тот же 208-й проект, он погрузился и сидит под водой, не всплывая. За неделю это Чёрное море можно вдоль и поперёк пройти, перетопить все, что есть российского в Черном море.

      И не российского! wassat Турки не и.д.и.о.т.ы, они помнят самолёт сбитый над Донбассом.
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      СРЦ П-15
      1. pjastolov Сегодня, 19:41 Новый
        так это ж не они - это Русские laughing
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        pjastolov
      2. Тралл Сегодня, 19:43 Новый
        Рекомендую г. Лупакову посмотреть советский фильм "Секретный фарватер".
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        Тралл
        1. pjastolov Сегодня, 19:45 Новый
          А может он на нем вырос - вот и грезит подлодками laughing
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          pjastolov
          1. Trevis Сегодня, 19:48 Новый
            Турция передаст нам списанные субмарины - потопим всё российское на Чёрном море

            Все ребята, край. Сейчас боевые козакы-пидводныкы попрут!

            А за ними танкисты-космонавты! wassat
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            Trevis
            1. pjastolov Сегодня, 19:56 Новый
              боевые козакы-пидводныкы

              не они в гейропу
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              pjastolov
          2. cniza Сегодня, 19:52 Новый
            Не знаю чем он там грезит , но слишком много времени мы тратим на бред больного человека.
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            cniza
          3. Чёрный Сегодня, 19:53 Новый
            Поросёнок поехал дежурить у сортира laughing
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            Чёрный
    2. soroKING Сегодня, 19:47 Новый
      кислородное голодание сказаывается recourse
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      soroKING
    3. Mavrikiy Сегодня, 19:50 Новый
      Цитата: cniza
      Клиника и это не лечится.

      Ну где то да. И психика заводная, неадекватная, да и годы......Он помнит как ходил на ПЛ, а сколько ему лет - забыл. Почему туркам не дать ПЛ Руине? Так море станет Руинским а не Черным и турки туда будит входить по стуку. Руина не союзник Турции. У Турции своя игра. И в этой игре Руине отведена роль обезьянки. "Обезьяну с гранатой, знаю. Обезьяну с каштанами, знаю. Обезьяну с тыквой - знаю. А эта, как биш его - обезьяну с ПЛ?....Круто!" (почти Чапаев)
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      Mavrikiy
    4. Tusv Сегодня, 19:57 Новый
      Цитата: cniza
      Клиника и это не лечится.

      Кто же клоунов то лечит? Весело же. А Эрдагану нада обязательно подарить все 24 дружественному хохлостану. Скажем так, будет ответ чемберлена Турецкого султана запорожским казакам. Представьте содержать 24 списанных дико шумных агрегатов 60 ти летнего юзания, которые сейчас еще и слепы, как кроты
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      Tusv
    5. DF70 Сегодня, 20:02 Новый
      Сколько можно про хохлов????
      Кому так нравится какахи на вентилятор набрасывать???
      половина статей про укропов.
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      DF70
  2. Mavrikiy Сегодня, 19:31 Новый
    Ну а че? Нормально. Генштаб УВМФ вчера погорел, сегодня побелим. Турка ПЛ, американцы тоже обещали "Северный поток" перекрыть. Мореманов - наловим, была бы команда....А там и Москва.
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    Mavrikiy
    1. Чёрный Сегодня, 19:42 Новый
      диагноз: воинствующий имбицил laughing с элементами параноидального синдрома на почве алкоголизма wassat
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      Чёрный
    2. Васян1971 Сегодня, 19:51 Новый
      Цитата: Mavrikiy
      Ну а че? Нормально. Генштаб УВМФ вчера погорел, сегодня побелим. Турка ПЛ, американцы тоже обещали "Северный поток" перекрыть. Мореманов - наловим, была бы команда....А там и Москва.

      А Москва - порт пяти морей. С пяти сторон попрут. А 24 на 5 делится?
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      Васян1971
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:33 Новый
    Вам опасно даже такие довать -вы и сами себя, и любого кто окажется у вас на пути потопите. fool
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    Изгоняющий либероидов
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:35 Новый
    Есть ли в мире более старые, стоящие на вооружении подлодки? ?? lol В смысле, у кого укроинцы могут еще клянчить "гидрочелны "??? wassat
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    Изгоняющий либероидов
    1. soroKING Сегодня, 19:43 Новый
      в Папуа-Новая Гвинея...им Миклухо-МакКлай оставлял на память wassat
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      soroKING
  5. Приговор Сегодня, 19:35 Новый
    Гражданин Лупаков вместе со старыми турецкими лодками забыл попросить у НАТО ещё и прямые руки для бандеровских укро-воякив. В комплекте, так сказать... Ибо история "могучей" саудовской армии показывает нам, что передовые вооружения далеко не всё для нормальной армии... laughing
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    Приговор
  6. sir_obs Сегодня, 19:36 Новый
    страна-кунсткамера ...

    Мой первый командир в изрядном подпитии тоже фантазировал , но словить такой отходняк, даже ему ни разу не удалось.
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    sir_obs
  7. Александр 3 Сегодня, 19:36 Новый
    Откуда берутся такие звездуны?Это повальное и вирусное заболевание,передаётся капельным путем.
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    Александр 3
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:37 Новый
    Турки-сразу же эти лодки в укроинских портах намертво приворите к причалу sad Иначе -точно укроинские моряки их перетопят с собой вместе fool
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    Изгоняющий либероидов
    1. alexander.arier Сегодня, 19:55 Новый
      эти лодки уже давно стоять и чайки их так обосрали что говно чаек держит их на плаву.
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      alexander.arier
  9. Перейра Сегодня, 19:38 Новый
    Раз сказал, значит сделает. Главное, чтобы до передачи подлодок, он не утонул перепиливая кабель, что протянут по дну Керченского пролива.
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    Перейра
  10. Толстоевский Сегодня, 19:38 Новый
    в советские времена для подобных дегенератов верхом карьерной лестницы была должность прапорщика/ мичмана. И даже не старшего
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    Толстоевский
  11. новичок Сегодня, 19:38 Новый
    “почему нам турки не передадут?...“, пожизненные халявщики. а ведь какой тупизм: шайтан должен передать лодку, чтобы один славянский народ пошёл на старшего брата. когда начинаешь анализировать подобные заявочки хероев перемог, тошнить начинает от дебелизма.
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    новичок
  12. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:39 Новый
    24 подлодки -24 новых укроинских адмирала lol .
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    Изгоняющий либероидов
  13. нектоV Сегодня, 19:40 Новый
    Автор вот зачем здесь эта статья?. Читать этот многосерийный бред от хохлов надоело ,уж лучше про нло.
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    нектоV
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:44 Новый
      Так что ,укроинцы клянчат у пришельцев НЛО? ?? lol
      Ответить
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      Изгоняющий либероидов
    2. Дамир Сегодня, 19:47 Новый
      .... про любимый лунный трактор, ведь нельзя же - год подряд то тарелками пугают....
      Ответить
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      Дамир
    3. soroKING Сегодня, 19:50 Новый
      экий Вы эстет tongue
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      soroKING
    4. soroKING Сегодня, 20:01 Новый
      здря Вы про НЛО... счас клянчить начнут и тогда весь мир берегись recourse
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      soroKING
  14. svp67 Сегодня, 19:41 Новый
    Вот странно. В ВМФ Турции подлежат замене 6-ть ПЛ немецкого проекта 209/1200 типа "Атылай" (постройки Howaldtswerke-Deutsche Werft, HDW). Они поступали на флот с 1975 года по 1989 год. Это их что ли к себе "щеневмерлики" принять во флот хотят?
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    svp67
    1. alexander.arier Сегодня, 19:53 Новый
      потом пойдут на дно на сношенном хламе и будут вопеть виноваты маскали. укродибилы думают что турки великолепные подлодки списывают. эти лодки были супер 40 лет назад, но при всех ремонтах уже просто сношены вдрызг.
      ремонтировать то денег нет и не будет.
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      alexander.arier
  15. Горный стрелок Сегодня, 19:45 Новый
    А если ещё полулитру ему дать осилить, так он торпедную атаку по Кремлю проведёт, из Москва-реки wassat
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    Горный стрелок
  16. Васян1971 Сегодня, 19:47 Новый
    " Отставной офицер ВМСУ: Турция передаст нам списанные субмарины - потопим всё российское на Чёрном море"
    Обычно у западных военных и политиков после отставки мозги проясняются. На Украёне с точностью наоборот.
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    Васян1971
  17. alexander.arier Сегодня, 19:49 Новый
    кто же дееспособные подлодки списывает??? это хлам и конечно украм его просто необходимо подарить. загрузить упоротых укронациков на эти подлодки и пусть идут на дно. у всех это вызовет только веселье. укронациски пробили дно.
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    alexander.arier
    1. Incvizitor Сегодня, 20:06 Новый
      Пусть "запорожье" забирают.

      Турки всё равно ничего лучше не дадут.
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      Incvizitor
  18. Сухой_Т-50 Сегодня, 20:02 Новый
    Таааак,этому больше не наливать
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    Сухой_Т-50
  19. Million Сегодня, 20:05 Новый
    Лупаков,как собачка,на сосиску себе заработал..Или отработал сосиску....
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    Million
  20. demo Сегодня, 20:05 Новый
    Бешенному дитяти ножа в руки не довати.
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    demo
  21. КОТ БАЮН Сегодня, 20:07 Новый
    Сегодня в море нет силы страшнее, чем подводные лодки.

    Ну-ну.. Как с моей точки зрения: нет в мире силы страшнее чем с оружием.
    Как показывают последние новости - укровоины еще и похлеще будут.....
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    КОТ БАЮН
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