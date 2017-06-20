СВЧ-РЛС «Воронеж-ВП» меняют радиолокационное поле РФ

Модернизированные РЛС обеспечат наблюдение всех перспективных средств воздушно-космического нападения. Внедрение большего количества диапазонов волн позволяет сделать станцию универсальнее. С точки зрения информационных возможностей это более информативные сигналы и алгоритмы их обработки, позволяющие оптимизировать работу и повысить точность обнаружения целей.

"Воронеж-М"

"Воронеж-ДМ"

Крылатые ракеты — это наиболее сложные цели для ПВО. Для надежной защиты от них требуется большое количество радиолокационных станций, чтобы прикрыть все опасные направления. Но развернуть такую группировку очень дорого и не всегда возможно из-за географических особенностей. Группировка «Воронежей-ВП» позволяет преодолеть все эти трудности и создать действенную систему защиты от крылатых ракет. А в перспективе на ее базе появится сложная интегрированная система воздушно-космической обороны. Она сможет в режиме реального времени обнаруживать и перехватывать цели, летящие на высоте от нескольких десятков метров до сотен километров на расстоянии в тысячи километров.