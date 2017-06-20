СВЧ-РЛС «Воронеж-ВП» меняют радиолокационное поле РФ
Как сообщает интернет-газета « Известия », на базе существующей сети станций предупреждения о ракетном нападении « Воронеж » создается группировка уникальных радаров нового поколения – РЛС «Воронеж-ВП», работающих в сантиметровом диапазоне. Модернизация проводится за счет установки дополнительной антенны и ряда модулей нового оборудования.
— пояснил заместитель главного конструктора «РТИ-Системы» (производитель РЛС) Дмитрий Ступин.
На текущий момент РЛС типа «Воронеж» размещены по всему периметру страны. Они осуществляют мониторинг в двух диапазонах: дециметровом (UHF, модификация 77Я6-ДМ «Воронеж-ДМ») и метровом (VHF, вариант 77Я6 «Воронеж-М»). Как утверждается, их уже дополнила первая многофункциональная РЛС SHF-типа «Воронеж–ВП» в Усолье-Сибирском под Иркутском, осуществляющая обзор Китая и Северной Кореи. Еще несколько объектов в Оренбургской, Псковской областях, под Воркутой и Мурманском находятся в разной степени боевой готовности, ожидая ввода в строй не позднее 2020 года.
— заявил профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.
Со стороны ВО заметим, что ранее применительно к РЛС «Воронеж-ВП» озвучивалась различная противоречивая информация. Как утверждалось в ряде источников, они работают в метровом или миллиметровом (что крайне маловероятно в настоящее время) диапазоне; имелись неясности с местами их постройки. При этом за сантиметровый диапазон, как указывалось, должны были отвечать РЛС «Воронеж-СМ». Заявлялось о серийном строительстве последних с планом их ввода до 2018 года. Исходя из последнего материала «Известий», можно предположить, что, действительно, мониторинг в сантиметровом диапазоне осуществляет «Воронеж-СМ», в то время как «Воронеж-ВП» является общим радиолокационным комплексом, включающим в свой состав как «Воронеж-СМ», так и «Воронеж-ДМ» и «Воронеж-М».
Модернизированные РЛС обеспечат наблюдение всех перспективных средств воздушно-космического нападения. Внедрение большего количества диапазонов волн позволяет сделать станцию универсальнее. С точки зрения информационных возможностей это более информативные сигналы и алгоритмы их обработки, позволяющие оптимизировать работу и повысить точность обнаружения целей.
— пояснил заместитель главного конструктора «РТИ-Системы» (производитель РЛС) Дмитрий Ступин.
На текущий момент РЛС типа «Воронеж» размещены по всему периметру страны. Они осуществляют мониторинг в двух диапазонах: дециметровом (UHF, модификация 77Я6-ДМ «Воронеж-ДМ») и метровом (VHF, вариант 77Я6 «Воронеж-М»). Как утверждается, их уже дополнила первая многофункциональная РЛС SHF-типа «Воронеж–ВП» в Усолье-Сибирском под Иркутском, осуществляющая обзор Китая и Северной Кореи. Еще несколько объектов в Оренбургской, Псковской областях, под Воркутой и Мурманском находятся в разной степени боевой готовности, ожидая ввода в строй не позднее 2020 года.
"Воронеж-М"
"Воронеж-ДМ"
Крылатые ракеты — это наиболее сложные цели для ПВО. Для надежной защиты от них требуется большое количество радиолокационных станций, чтобы прикрыть все опасные направления. Но развернуть такую группировку очень дорого и не всегда возможно из-за географических особенностей. Группировка «Воронежей-ВП» позволяет преодолеть все эти трудности и создать действенную систему защиты от крылатых ракет. А в перспективе на ее базе появится сложная интегрированная система воздушно-космической обороны. Она сможет в режиме реального времени обнаруживать и перехватывать цели, летящие на высоте от нескольких десятков метров до сотен километров на расстоянии в тысячи километров.
— заявил профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.
Со стороны ВО заметим, что ранее применительно к РЛС «Воронеж-ВП» озвучивалась различная противоречивая информация. Как утверждалось в ряде источников, они работают в метровом или миллиметровом (что крайне маловероятно в настоящее время) диапазоне; имелись неясности с местами их постройки. При этом за сантиметровый диапазон, как указывалось, должны были отвечать РЛС «Воронеж-СМ». Заявлялось о серийном строительстве последних с планом их ввода до 2018 года. Исходя из последнего материала «Известий», можно предположить, что, действительно, мониторинг в сантиметровом диапазоне осуществляет «Воронеж-СМ», в то время как «Воронеж-ВП» является общим радиолокационным комплексом, включающим в свой состав как «Воронеж-СМ», так и «Воронеж-ДМ» и «Воронеж-М».
Использованы фотографии: https://topwar.ru/10085-radiolokacionnye-stancii-dalnego-obnaruzheniya-sprn-voronezh.html
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