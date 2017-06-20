Столтенберг: Мы завершили переброску сил НАТО на Восток
Генсек Североатлантического военного блока заявил о завершении операции по переброске сил НАТО на Восток. Об этом Столтенберг сообщил во время своего визита в Латвию. Генеральный секретарь НАТО прибыл на латвийский полигон в Адажи (в нескольких километрах от Риги) и перед выстроившимися военнослужащими военного блока заявил, что «обещание по защите союзников НАТО чётко выполняет».
Столтенберга цитирует радиостанция Deutsche Welle :
Заявление о «убережении альянса» и «сохранении мира» от уст руководителя структуры, разрушившей мир от Европы до Ближнего Востока, выглядит очередным лицемерием, к которому, по большому счёту, многие уже привыкли.
На этом лицемерие Столтенберга не прекратилось, и он заявил о том, что НАТО готово «выстраивать отношения с Россией на основании поиска путей для прагматичного диалога». Это на фоне того, что только что Столтенберг назвал Россию "агрессором".
Напомним, что накануне в Адажи начал своё официальное функционирование сводный натовский батальон, который сегодня возглавляет канадское командование. Численность формирования около 1,2 тысяч военнослужащих. И именно этих военнослужащих НАТО выставляет как «гарантов безопасности на восточных рубежах».
Столтенберга цитирует радиостанция Deutsche Welle :
Мы оберегаем наш альянс, реагируем на агрессию, чтобы сохранить мир.
Заявление о «убережении альянса» и «сохранении мира» от уст руководителя структуры, разрушившей мир от Европы до Ближнего Востока, выглядит очередным лицемерием, к которому, по большому счёту, многие уже привыкли.
На этом лицемерие Столтенберга не прекратилось, и он заявил о том, что НАТО готово «выстраивать отношения с Россией на основании поиска путей для прагматичного диалога». Это на фоне того, что только что Столтенберг назвал Россию "агрессором".
Напомним, что накануне в Адажи начал своё официальное функционирование сводный натовский батальон, который сегодня возглавляет канадское командование. Численность формирования около 1,2 тысяч военнослужащих. И именно этих военнослужащих НАТО выставляет как «гарантов безопасности на восточных рубежах».
Использованы фотографии: Bignews2day.com
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