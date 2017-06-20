09:00 20 июня

Столтенберг: Мы завершили переброску сил НАТО на Восток

Генсек Североатлантического военного блока заявил о завершении операции по переброске сил НАТО на Восток. Об этом Столтенберг сообщил во время своего визита в Латвию. Генеральный секретарь НАТО прибыл на латвийский полигон в Адажи (в нескольких километрах от Риги) и перед выстроившимися военнослужащими военного блока заявил, что «обещание по защите союзников НАТО чётко выполняет».
Столтенберга цитирует радиостанция Deutsche Welle :
Мы оберегаем наш альянс, реагируем на агрессию, чтобы сохранить мир.


Заявление о «убережении альянса» и «сохранении мира» от уст руководителя структуры, разрушившей мир от Европы до Ближнего Востока, выглядит очередным лицемерием, к которому, по большому счёту, многие уже привыкли.


Столтенберг: Мы завершили переброску сил НАТО на Восток


На этом лицемерие Столтенберга не прекратилось, и он заявил о том, что НАТО готово «выстраивать отношения с Россией на основании поиска путей для прагматичного диалога». Это на фоне того, что только что Столтенберг назвал Россию "агрессором".

Напомним, что накануне в Адажи начал своё официальное функционирование сводный натовский батальон, который сегодня возглавляет канадское командование. Численность формирования около 1,2 тысяч военнослужащих. И именно этих военнослужащих НАТО выставляет как «гарантов безопасности на восточных рубежах».

Использованы фотографии: Bignews2day.com
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Комментарии 15

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  1. Толстоевский Сегодня, 06:26
    сколько таких столтенбергов за всю историю России блицкригнулось
    Толстоевский
    1. Teberii Сегодня, 06:30
      Формирование военных баз завершено,осталось их комплектация .В любой момент из 1,2 тысяч развернуть до 10,вооружиться и разместить.Следующий этап.
      Teberii
      1. Татьяна Сегодня, 06:43
         Teberii
        Формирование военных баз завершено,осталось их комплектация .В любой момент из 1,2 тысяч развернуть до 10,вооружиться и разместить.Следующий этап.

        Вы совершенно правильно мыслите! Так и будет!
        План "Анаконда" Пентагоном будет реализована в ЕС полностью. В этом нет сомнения.
        Татьяна
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 06:31
      Цитата: Толстоевский
      сколько таких столтенбергов за всю историю России блицкригнулось

      Нам в России не привыкать к такому...Драться мы не разучились! Сломаем хребет и этим "воякам", если полезут или нагло будут себя вести..
      ОТДЕЛ
  2. avia12005 Сегодня, 06:28
    Ждем-с в гости в Сталинграде!
    avia12005
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:32
      Цитата: avia12005
      Ждем-с в гости в Сталинграде!

      На Урал рванут сразу...
      ОТДЕЛ
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:32
    Мы завершили переброску сил НАТО на Восток

    Что-то это напоминает. Один в свое время тоже подтягивал войска к нашим границам, потом смело начал войну. Столтенбергу необходимо обратиться к истории и вспомнить чем кончил тот кто перебрасывал силы на Восток.
    rotmistr60
    1. Logall Сегодня, 06:39
      [/quote]Численность формирования около 1,2 тысяч военнослужащих. И именно этих военнослужащих НАТО выставляет как «гарантов безопасности на восточных рубежах».[quote]

      Наивный! Никто не может чувствовать себя в безопасности у границ России с оружием в руках...
      Logall
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:34
    Столтенберга цитирует радиостанция Deutsche Welle :
    Мы оберегаем наш альянс, реагируем на агрессию, чтобы сохранить мир.

    ... да, эта воинствующая селёдина, на схожесть с Ильей Муромцевым, никак не тянет... laughing
    a.s.zzz888
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 07:17
    Как всё запущено.Генсек Североатлантического военного блока заявил о завершении операции по переброске сил НАТО на Восток.Бедный проповед.А уйдёт на пенсию-начнёт петь другую песню.Как и все бывшие.Ну,чтож.Защищайте потихоньку.Только орать слишком громко ненадо.У нас часовые нервные.Если что.
    ВЕРЕСК
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:39
    Достали уже своим д'эбелизмом fool Там уже головы не лечить -отрывать пора! fool
    Изгоняющий либероидов
  7. Jovanni Сегодня, 08:05
    Столтенберг: Мы завершили переброску сил НАТО на Восток

    Больше сил не осталось...
    Jovanni
    1. Iline Сегодня, 08:40
      Теперь будут думать что с этими силами делать.Нужно ведь чем-то занять такую кучу бездельников. Может вино-водочную промышленность для начала поднять в Прибалтике?
      Iline
  8. Alexey-74 Сегодня, 08:47
    Жалкий сброд из Европы который охраняет спокойствие прибалтов остановит Россию?
    Alexey-74
  9. Holsten Сегодня, 08:51
    С "нескрываемым восторгом" на днях прочёл в латвийской прессе , что для более полного контакта с местным населением в качестве полигонов кроме Адажи будут использоваться ещё несколько территориально-административных единиц . Любопытно , что любой избитый натовцами местный житель автоматически определяется как русский провокатор .
    Holsten
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