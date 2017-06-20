В США заказан третий УДК класса «Америка» Bougainville
Согласно информации интернет-портала flot.com , ресурс Navy сообщает о выдаче заказа Корпусом морской пехоты США на проектирование и постройку универсального десантного корабля LHA 8 "Бугенвиль" (Bougainville) компании Huntington Ingalls Industries. Стоимость работ составляет 3 млрд. долл.
Корабль принадлежит к типу универсальных десантных кораблей "America" , но предполагаются определенные изменения. В числе прочего, в конструкции предусмотрена док-камера, благодаря которой морская пехота сможет использовать суда на воздушной подушке при десантировании. На палубе смогут размещаться истребители пятого поколения F-35 с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, а также конвертопланы V-22 Osprey.
В настоящее время верфь Huntington Ingalls Industries строит второй десантный корабль класса "Америка" – "Триполи" (Tripoli). 1 мая текущего года он был спущен на воду. Передача УДК заказчику – Корпусу морской пехоты США – ожидается в 2018 году.
Корабли класса "Америка" имеют длину в 257 метров, ширину – 32,3 метра. Водоизмещение УДК – 45 тысяч тонн. Корабли оснащают топливосберегающей силовой установкой, состоящей из двух газовых турбин LM2500+ мощностью 35290 л.с. каждая и двух вспомогательных ходовых электродвигателей мощностью по 5000 л.с. Максимальная скорость превысит 20 узлов. Экипаж – 1204 человека. Группа десанта – до 1900 человек.
Эскиз УДК Bougainville
Корабль принадлежит к типу универсальных десантных кораблей "America" , но предполагаются определенные изменения. В числе прочего, в конструкции предусмотрена док-камера, благодаря которой морская пехота сможет использовать суда на воздушной подушке при десантировании. На палубе смогут размещаться истребители пятого поколения F-35 с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, а также конвертопланы V-22 Osprey.
Макет УДК Bougainville
В настоящее время верфь Huntington Ingalls Industries строит второй десантный корабль класса "Америка" – "Триполи" (Tripoli). 1 мая текущего года он был спущен на воду. Передача УДК заказчику – Корпусу морской пехоты США – ожидается в 2018 году.
УДК America
Корабли класса "Америка" имеют длину в 257 метров, ширину – 32,3 метра. Водоизмещение УДК – 45 тысяч тонн. Корабли оснащают топливосберегающей силовой установкой, состоящей из двух газовых турбин LM2500+ мощностью 35290 л.с. каждая и двух вспомогательных ходовых электродвигателей мощностью по 5000 л.с. Максимальная скорость превысит 20 узлов. Экипаж – 1204 человека. Группа десанта – до 1900 человек.
Использованы фотографии: http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2017/june-2017-navy-naval-forces-defense-industry-technology-maritime-security-global-news/5293-hii-awarded-3-billion-to-build-amphibious-assault-ship-bougainville-lha-8.html
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