09:02 20 июня

В США заказан третий УДК класса «Америка» Bougainville

Согласно информации интернет-портала flot.com , ресурс Navy сообщает о выдаче заказа Корпусом морской пехоты США на проектирование и постройку универсального десантного корабля LHA 8 "Бугенвиль" (Bougainville) компании Huntington Ingalls Industries. Стоимость работ составляет 3 млрд. долл.

В США заказан третий УДК класса «Америка» Bougainville

Эскиз УДК Bougainville


Корабль принадлежит к типу универсальных десантных кораблей "America" , но предполагаются определенные изменения. В числе прочего, в конструкции предусмотрена док-камера, благодаря которой морская пехота сможет использовать суда на воздушной подушке при десантировании. На палубе смогут размещаться истребители пятого поколения F-35 с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, а также конвертопланы V-22 Osprey.



Макет УДК Bougainville


В настоящее время верфь Huntington Ingalls Industries строит второй десантный корабль класса "Америка" – "Триполи" (Tripoli). 1 мая текущего года он был спущен на воду. Передача УДК заказчику – Корпусу морской пехоты США – ожидается в 2018 году.


УДК America


Корабли класса "Америка" имеют длину в 257 метров, ширину – 32,3 метра. Водоизмещение УДК – 45 тысяч тонн. Корабли оснащают топливосберегающей силовой установкой, состоящей из двух газовых турбин LM2500+ мощностью 35290 л.с. каждая и двух вспомогательных ходовых электродвигателей мощностью по 5000 л.с. Максимальная скорость превысит 20 узлов. Экипаж – 1204 человека. Группа десанта – до 1900 человек.

Использованы фотографии: http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2017/june-2017-navy-naval-forces-defense-industry-technology-maritime-security-global-news/5293-hii-awarded-3-billion-to-build-amphibious-assault-ship-bougainville-lha-8.html
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:25
    На меня напала жаба и душит wassat !По хорошему, даже немного завидую -сша просто строят боевые коробли, а не выдумывают отмазки, почему они им нужны, или не нужны.
    Изгоняющий либероидов
    1. Опасный Сегодня, 08:52
      При том не просто боевые, а водоизмещением свыше 10 000 тонн. Нам такое только снится
      Опасный
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 07:28
    Заразы,Ведь строят.Пусть даже для "пингвина".А мы -ну,чуть нормально.Резиновых лодок маловато.Придётся у Китая закупать.А как мы ещё справимся с США?Ноги в зубы-и вперёд.
    ВЕРЕСК
    1. синоби Сегодня, 09:00
      Вы что собрались воевать с америкой на их територии?Зачем???На какой нам этот гемор?А для того что-бы загнать их домой не нужны десантные операции.Мало того и флот то большой не нужен.Вон китайцы во всю уже наклепали «противоядия» на их хвалёный флот.Кто нам мешает заменить на части МБР ядерные блоки на ПКР?Если уже не сделали.
      синоби
  3. Комментарий был удален.
  4. синоби Сегодня, 08:49
    И что?Ну строят и пусть,толку то.Нам нужны многоцелевые апл и ракетные катера.Эффект тот же,но куда как эффективней и жоще.Береговых комплексов больше.Ещё вторая мировая показала бесполезность больших кораблей и их полную бесзащитность с воздуха и из под воды.Просто бльшие мишени.ПКР наше всё.
    синоби
Картина дня