09:01 20 июня

Вашингтон «забеспокоился»: Турция сближается с Россией

Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон выразил «обеспокоенность» по поводу сближения Турции и России. В ответ русский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил «удивление».

Об эмоциях двух министров рассказала турецкая англоязычная газета «Daily Sabah» .

Вашингтон «забеспокоился»: Турция сближается с Россией

Рекс Тиллерсон. Фото с сайта dailysabah.com



Выказывания мистера Тиллерсона об «озабоченности» по поводу развития отношений Турции и России в Вашингтоне отказались комментировать, несмотря на настойчивые просьбы «Daily Sabah».

Рекс Тиллерсон сделал заявление «на фоне нарастания споров о предполагаемых связях администрации Трампа с Москвой», отмечает корреспондент. Государственный секретарь США заявил, что обеспокоен укреплением Турцией отношений с Россией, однако никаких уточнений не сделал.

Попытки турецкого издания выяснить причину «проблемы» не привели ни к каким результатам. Представитель пресс-службы Госдепартамента отказался объяснять «Daily Sabah», почему США вдруг обеспокоились отношениями Турции с её крупнейшим соседом. Пресс-секретарь отметил лишь, что его службе нечего добавить к заявлению мистера Тиллерсона.

Как полагает журналист Р. Сойлу, высказывание Тиллерсона представляет собой первую реакцию администрации Дональда Трампа на крепнущие турецко-российские отношения. Один из вашингтонских инсайдеров заметил, что речи Тиллерсона по поводу отношении турецко-российских отношений довольно интересны, поскольку команда Трампа обвиняется в сговоре с Россией вот уже почти год.

Интересно тут и то, что мистер Тиллерсон раскритиковал Сенат США за одобрение жёстких российских санкций (на прошлой неделе). По словам Тиллерсона, законопроект будет препятствовать конструктивному диалогу с Москвой.

Так откуда же берут корни новые заявления Тиллерсона? Есть несколько догадок, которые объясняют «обеспокоенность» госсекретаря. Есть предположение, что одной из причин резкого высказывания являются энергетические сделки Турции с Россией, в частности, трубопровод «TurkStream», который направит российский газ в Европу, минуя Украину.

Также Турция сотрудничает с Москвой и Тегераном в целях прекращения войны в Сирии — и делает это «без благословения США». К. Устюн, исполнительный директор основанного в Вашингтоне аналитического центра SETA DC, отмечает, что Турция стремится сотрудничать с Россией в Сирии с целью попытаться защитить собственные интересы и безопасность. К тому же поддержка Америкой YPG («Отрядов народной самообороны»), начатая при Обаме, весьма огорчила Турцию. Мистер Трамп огорчает Анкару ещё больше: отношения Турции и США стали совсем «напряжёнными».

И ещё: в прошлом месяце президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российско-турецкая сделка по системам ПВО С-400 находится в завершающей стадии. И такой шаг вызвал широкий резонанс среди ведущих государств НАТО.

Коллеге Тиллерсону ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Не упустив возможности дать комментарий, он сказал, что был «удивлён» заявлением Тиллерсона. «Россия и Турция совместно с Ираном и другими странами уже работают над урегулированием сирийского кризиса. Я не знаю, о каком аспекте нашего сближения беспокоится Рекс Тиллерсон», — цитирует Лаврова издание.

Мистер Тиллерсон, добавим, просто погрозил пальчиком Анкаре. Такого рода «стратегия одёргивания» применяется Белым домом уже несколько месяцев. Кого только команда Трампа не одёргивала! Тут и Сирия, и Иран, и Китай, и КНДР, и Россия, и Куба, и другие страны. Даже Германии недавно досталось на орехи (между прочим, из-за энергетического вопроса: «Северный поток – 2»). Дипломатических гостинцев дождалась нынче и Турция. Кто следующий?

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 24

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 07:35
    Вашингтон «забеспокоился»: Турция сближается с Россией
    зря фашингтон беспокоится... только не с турками- всегда в спину плюнут...лучше с китаем.
    андрей юрьевич
    1. Владимир 38 Сегодня, 07:45
      Цитата: андрей юрьевич
      зря фашингтон беспокоится... только не с турками- всегда в спину плюнут...лучше с китаем.

      по моем хрен редьки не слаще..
      Владимир 38
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:50
        Цитата: Владимир 38
        Цитата: андрей юрьевич
        зря фашингтон беспокоится... только не с турками- всегда в спину плюнут...лучше с китаем.

        по моем хрен редьки не слаще..

        китай пока не предавал."тёрки" были...но не глобальные.
        андрей юрьевич
        1. Владимир 38 Сегодня, 07:53
          Цитата: андрей юрьевич
          китай пока не предавал."тёрки" были...но не глобальные.

          Согласен, что вроде не придавал, но и другом назвать китай пока язык не поворачивается. Денежки не спешит в нашу экономику вкладывать - а это , на мой взгляд, главный показатель дружбы и добрососедства между гос-ми.
          Владимир 38
          1. dik-nsk Сегодня, 08:27
            да не может быть никакой дружбы между государствами - есть интересы и у каждого они свои, китайцы, да, в отличие от турок, нож в спину не пихали, а большего требовать глупо
            dik-nsk
      2. рич Сегодня, 08:48
        энергобезопастность Европы в опасности.....для Вашигтона...куда податься со сланцевым газом?...нельзя этого допустить)))
        рич
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:13
      Цитата: андрей юрьевич
      Вашингтон «забеспокоился»: Турция сближается с Россией
      зря фашингтон беспокоится... только не с турками- всегда в спину плюнут...лучше с китаем.

      Вот ты не прав ...Турция , это ключ к Европе! Если оторвем Турцию от нато (а Россия это сделает рано или поздно) Вот тогда будет интересно очень..А китайцы сами себе на уме, шугливые слишком и если что soldier Они нас боятся жутко , даже не смотря что их 1.5 млрд..! Они знают русских , что мы шутить не будем и мочить умеем ..
      ОТДЕЛ
      1. dik-nsk Сегодня, 08:35
        Если оторвем Турцию от нато (а Россия это сделает рано или поздно)
        никогда этого не произойдет, ибо турки никогда не откажутся о мечтах доминирования в причерноморье, а мы, естественно, никогда им этого не позволим
        dik-nsk
    3. Велобосс Сегодня, 08:53
      Лучше такие друзья - Армия, Флот и ВКС конечно. bully
      Велобосс
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:38
    Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон выразил «обеспокоенность» по поводу сближения Турции и России

    ... как собака на сене... laughing
    a.s.zzz888
  3. sgr291158 Сегодня, 07:39
    Вот забыли спросить америкосов, как так ослушались хозяев.
    sgr291158
  4. новичок Сегодня, 07:41
    возбудили рекса деньги, точнее те дньги, вкупе с влиянием, которые уходят мимо кассы янки_ северный поток2, за который всерьёз впряглись немцы и турецкий поток. всё мимо укрленда, а ведь сколько бедные янки потратились на эту территорию.
    новичок
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 07:43
    Да и ладно.Озадаченным и озабоченным-бабы не дают. выразил «обеспокоенность» по поводу сближения Турции и РоссииДело Рэкса-гавкать,когда воры в дом лезут.Смени имя,чучело.
    ВЕРЕСК
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:44
    Нужно турок держать на дистанции полета помидора от России.
    Изгоняющий либероидов
  7. 3vs Сегодня, 07:47
    А чего непонятного!?
    Трубу в Турцию и через Турцию будем тащить.
    Наглосаксам это как кость в горле...
    Куда же они со своим сжиженным газом!
    3vs
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:48
    выразил «обеспокоенность» по поводу сближения Турции и России

    "Обеспокоенность" понятна. Она всегда появляется если Россия с кем-то договаривается, начинает сотрудничать или укрепляет свою обороноспособность. Как же так разрешения у Сша не спросили. Американцам необходимо напомнить, что "Нельзя объять необъятное".
    rotmistr60
  9. IPSC-2008 Сегодня, 07:49
    Мистер Тиллерсон высказал свою «озабоченность». На это господин Лавров выразил свое "удивление". Вот и поговорили. Очень дипломатично!
    IPSC-2008
  10. vlad.svargin Сегодня, 07:55
    Вашингтон «забеспокоился»: Турция сближается с Россией

    Чует и боится потерять покорного союзника на ближнем востоке. Только американцы всегда подставят ногу перед закрывающей дверью, тем более в Турции...
    vlad.svargin
  11. 1536 Сегодня, 08:08
    Если есть "беспокойство", значит надо пить успокоительное.
    1536
  12. zivXP Сегодня, 08:14
    Ну да, торговля сжиженным газом в опасности.
    zivXP
  13. Farid05 Сегодня, 08:30
    погубит страну Эрдоган, со своими авантюрами.
    Farid05
  14. синоби Сегодня, 08:31
    Собака лает-ветер носит.Эрдоган парень злопамятный,ещё не раз янкесам подставу с бомбером припомнит ,курдов и попытку переворота.А нам надо лиш маслеца в огонь подливать.
    синоби
  15. Толстоевский Сегодня, 08:36
    столтенберг на языке глухонемых показал какой именно величины вставили америке
    Толстоевский
  16. Holsten Сегодня, 08:37
    " Вашингтон «забеспокоился»: Турция сближается с Россией "
    Ну , кто не успел , тот опоздал , поздно локти кусать .
    Holsten
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