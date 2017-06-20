Вашингтон «забеспокоился»: Турция сближается с Россией
Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон выразил «обеспокоенность» по поводу сближения Турции и России. В ответ русский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил «удивление».
Об эмоциях двух министров рассказала турецкая англоязычная газета «Daily Sabah» .
Выказывания мистера Тиллерсона об «озабоченности» по поводу развития отношений Турции и России в Вашингтоне отказались комментировать, несмотря на настойчивые просьбы «Daily Sabah».
Рекс Тиллерсон сделал заявление «на фоне нарастания споров о предполагаемых связях администрации Трампа с Москвой», отмечает корреспондент. Государственный секретарь США заявил, что обеспокоен укреплением Турцией отношений с Россией, однако никаких уточнений не сделал.
Попытки турецкого издания выяснить причину «проблемы» не привели ни к каким результатам. Представитель пресс-службы Госдепартамента отказался объяснять «Daily Sabah», почему США вдруг обеспокоились отношениями Турции с её крупнейшим соседом. Пресс-секретарь отметил лишь, что его службе нечего добавить к заявлению мистера Тиллерсона.
Как полагает журналист Р. Сойлу, высказывание Тиллерсона представляет собой первую реакцию администрации Дональда Трампа на крепнущие турецко-российские отношения. Один из вашингтонских инсайдеров заметил, что речи Тиллерсона по поводу отношении турецко-российских отношений довольно интересны, поскольку команда Трампа обвиняется в сговоре с Россией вот уже почти год.
Интересно тут и то, что мистер Тиллерсон раскритиковал Сенат США за одобрение жёстких российских санкций (на прошлой неделе). По словам Тиллерсона, законопроект будет препятствовать конструктивному диалогу с Москвой.
Так откуда же берут корни новые заявления Тиллерсона? Есть несколько догадок, которые объясняют «обеспокоенность» госсекретаря. Есть предположение, что одной из причин резкого высказывания являются энергетические сделки Турции с Россией, в частности, трубопровод «TurkStream», который направит российский газ в Европу, минуя Украину.
Также Турция сотрудничает с Москвой и Тегераном в целях прекращения войны в Сирии — и делает это «без благословения США». К. Устюн, исполнительный директор основанного в Вашингтоне аналитического центра SETA DC, отмечает, что Турция стремится сотрудничать с Россией в Сирии с целью попытаться защитить собственные интересы и безопасность. К тому же поддержка Америкой YPG («Отрядов народной самообороны»), начатая при Обаме, весьма огорчила Турцию. Мистер Трамп огорчает Анкару ещё больше: отношения Турции и США стали совсем «напряжёнными».
И ещё: в прошлом месяце президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российско-турецкая сделка по системам ПВО С-400 находится в завершающей стадии. И такой шаг вызвал широкий резонанс среди ведущих государств НАТО.
Коллеге Тиллерсону ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Не упустив возможности дать комментарий, он сказал, что был «удивлён» заявлением Тиллерсона. «Россия и Турция совместно с Ираном и другими странами уже работают над урегулированием сирийского кризиса. Я не знаю, о каком аспекте нашего сближения беспокоится Рекс Тиллерсон», — цитирует Лаврова издание.
Мистер Тиллерсон, добавим, просто погрозил пальчиком Анкаре. Такого рода «стратегия одёргивания» применяется Белым домом уже несколько месяцев. Кого только команда Трампа не одёргивала! Тут и Сирия, и Иран, и Китай, и КНДР, и Россия, и Куба, и другие страны. Даже Германии недавно досталось на орехи (между прочим, из-за энергетического вопроса: «Северный поток – 2»). Дипломатических гостинцев дождалась нынче и Турция. Кто следующий?
Об эмоциях двух министров рассказала турецкая англоязычная газета «Daily Sabah» .
Рекс Тиллерсон. Фото с сайта dailysabah.com
Выказывания мистера Тиллерсона об «озабоченности» по поводу развития отношений Турции и России в Вашингтоне отказались комментировать, несмотря на настойчивые просьбы «Daily Sabah».
Рекс Тиллерсон сделал заявление «на фоне нарастания споров о предполагаемых связях администрации Трампа с Москвой», отмечает корреспондент. Государственный секретарь США заявил, что обеспокоен укреплением Турцией отношений с Россией, однако никаких уточнений не сделал.
Попытки турецкого издания выяснить причину «проблемы» не привели ни к каким результатам. Представитель пресс-службы Госдепартамента отказался объяснять «Daily Sabah», почему США вдруг обеспокоились отношениями Турции с её крупнейшим соседом. Пресс-секретарь отметил лишь, что его службе нечего добавить к заявлению мистера Тиллерсона.
Как полагает журналист Р. Сойлу, высказывание Тиллерсона представляет собой первую реакцию администрации Дональда Трампа на крепнущие турецко-российские отношения. Один из вашингтонских инсайдеров заметил, что речи Тиллерсона по поводу отношении турецко-российских отношений довольно интересны, поскольку команда Трампа обвиняется в сговоре с Россией вот уже почти год.
Интересно тут и то, что мистер Тиллерсон раскритиковал Сенат США за одобрение жёстких российских санкций (на прошлой неделе). По словам Тиллерсона, законопроект будет препятствовать конструктивному диалогу с Москвой.
Так откуда же берут корни новые заявления Тиллерсона? Есть несколько догадок, которые объясняют «обеспокоенность» госсекретаря. Есть предположение, что одной из причин резкого высказывания являются энергетические сделки Турции с Россией, в частности, трубопровод «TurkStream», который направит российский газ в Европу, минуя Украину.
Также Турция сотрудничает с Москвой и Тегераном в целях прекращения войны в Сирии — и делает это «без благословения США». К. Устюн, исполнительный директор основанного в Вашингтоне аналитического центра SETA DC, отмечает, что Турция стремится сотрудничать с Россией в Сирии с целью попытаться защитить собственные интересы и безопасность. К тому же поддержка Америкой YPG («Отрядов народной самообороны»), начатая при Обаме, весьма огорчила Турцию. Мистер Трамп огорчает Анкару ещё больше: отношения Турции и США стали совсем «напряжёнными».
И ещё: в прошлом месяце президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российско-турецкая сделка по системам ПВО С-400 находится в завершающей стадии. И такой шаг вызвал широкий резонанс среди ведущих государств НАТО.
Коллеге Тиллерсону ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Не упустив возможности дать комментарий, он сказал, что был «удивлён» заявлением Тиллерсона. «Россия и Турция совместно с Ираном и другими странами уже работают над урегулированием сирийского кризиса. Я не знаю, о каком аспекте нашего сближения беспокоится Рекс Тиллерсон», — цитирует Лаврова издание.
Мистер Тиллерсон, добавим, просто погрозил пальчиком Анкаре. Такого рода «стратегия одёргивания» применяется Белым домом уже несколько месяцев. Кого только команда Трампа не одёргивала! Тут и Сирия, и Иран, и Китай, и КНДР, и Россия, и Куба, и другие страны. Даже Германии недавно досталось на орехи (между прочим, из-за энергетического вопроса: «Северный поток – 2»). Дипломатических гостинцев дождалась нынче и Турция. Кто следующий?
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти