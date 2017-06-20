08:59 20 июня

РФ и Италия модернизируют индийские Су-30 МКИ

Согласно информации РИА Новости , генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев на площадке авиасалона Ле Бурже 2017 сообщил о намерении модернизировать при участии Италии истребители Су-30 МКИ , состоящие на вооружении ВВС Индии.

В кооперации с итальянской стороной мы приступим к модернизации индийских Су-30 МКИ. При модернизации итальянская сторона предлагает свои возможности, которые отвечают сертификационным требованиям.


РФ и Италия модернизируют индийские Су-30 МКИ



С его слов, выбор итальянского партнера произошел по инициативе Дели.

Су-30МКИ был создан на базе Су-27УБ. Самолет представляет собой двухместный высокоманевренный истребитель, который предназначен для завоевания господства в воздухе, поражения наземных и надводных целей при помощи управляемых и неуправляемых ракет, с возможностью обеспечения действий в составе группы.

Использованы фотографии: https://topwar.ru/20485-su-30mki-odin-iz-luchshih-v-svoem-klasse.html
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Комментарии 13

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:05
    которые отвечают сертификационным требованиям.
    Натовским стандартам , если уж прямым текстом..
    Эх Индия понабрали разного и думают , что они самые крутые в регионе? Вот я уверен в том, что в случае замеса серьезного, у них вдруг все начнет отказывать , в самый напряженный момент! Вспомним Аргентину...И опять на слонах , как всегда..?
    ОТДЕЛ
    1. kepmor Сегодня, 08:12
      ну так за то, чтобы не было "отказов в нужный момент" good ...наливай!!!! drinks
      kepmor
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:22
        Согласно информации РИА Новости , генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев на площадке авиасалона Ле Бурже 2017 сообщил о намерении модернизировать при участии Италии истребители Су-30 МКИ , состоящие на вооружении ВВС Индии
        . сюрреализм...
        андрей юрьевич
  2. inkass_98 Сегодня, 08:07
    Лучше бы научили индийских техников руки мыть перед обслуживанием самолетов, глядишь - происшествий было бы меньше.
    inkass_98
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 08:09
    модернизировать при участии Италии .А,это,может кто в теме?Причём тут Италия?Или чего-то тут замутили власть придержащие не по теме?Странновато.Российские истребители-и вдруг Италия нарисовалась.При распиле бабла-мне пару лямов скинте.Только индусам не говорите.А то на процент поставят.Они смогут.Муравьи,блин. wassat
    ВЕРЕСК
    1. Владимир 38 Сегодня, 08:12
      Ага, бред какой то,военная техника у нас теперь в кооперации с врагами модернизируется и разрабатывается, более того индусы собираются у себя еще ф16 собирать, при том,что с нами т50 разрабатывают..
      Владимир 38
    2. voyaka uh Сегодня, 08:25
      "А,это,может кто в теме?Причём тут Италия?"///

      Подозреваю, что итальянцы купят у нас авионику, нарисуют на
      ней "Made in Italy" и перепродадут Индии, включая монтаж.
      Это если индусы будут заменять радары, ставить прицельные комплексы,
      системы РЭБ. Простые вещи они сами умеют производить.
      voyaka uh
      1. АВП 518 Сегодня, 08:43
        Цитата: voyaka uh
        "А,это,может кто в теме?Причём тут Италия?"///

        Это мое личное мнение, что это будет Alenia Aeronautica.
        Она уже принимала участие в сертификации СуперДжета.
        Alenia Aeronautica (бывшая «Alenia Spazio», «Alenia Space») — итальянская корпорация авиастроения и космонавтики, структурное подразделение Finmeccanica. Создана в 1990 году путём выделения подразделения, занимающегося аэрокосмическими и военными проектами.
        Самостоятельно и по совместным с Европой, Бразилией, США проектам, компания создала или участвовала в создании ряда боевых, учебно-тренировочных, военно-транспортных самолётов и пассажирских авиалайнеров.
        По заказам Итальянского космического агентства (будучи её основным субподрядчиком), Европейского космического агентства, НАСА компания создала или участвовала в создании ряда спутников, межпланетных станции, лёгкой ракеты-носителя Вега и имеет уникальный в Европе большой опыт изготовления герметичных космических модулей: шаттловской станции-лаборатории Спейслэб, модулей Международной космической станции (МКС) «Коламбус», «Гармония», «Спокойствие», «Купол» и запускавшихся на Шаттле герметичные многоцелевые модули снабжения МКС (MPLM) «Леонардо» (затем Герметичный многофункциональный модуль), «Рафаэль» и «Донателло».
        АВП 518
        1. voyaka uh Сегодня, 08:50
          Они теперь называются Леонардо. Леонардо скупила
          весь военный авиапром Италии. Они много чего умеют, но
          не все. Конечно, всякие пилоны под НАТОвское оружие
          поставить и подключить смогут. Но заменить радар? - сильно сомневаюсь.
          voyaka uh
          1. АВП 518 Сегодня, 08:58
            Цитата: voyaka uh
            сильно сомневаюсь.

            Вот по моему, где собака порылась!
            В июне 2007 г. Объединенная Авиастроительная Корпорация, ПАО «Компания «Сухой», итальянская группа Finmeccanica, «Гражданские самолеты Сухого» и Alenia Aeronautica подписали Генеральное Соглашение, направленное на Стратегическое Партнерство в рамках проекта создания семейства самолетов Sukhoi Superjet 100, и объявили о создании совместного предприятияДанное Соглашение определяет приобретение компанией Alenia Aeronautica 25% акций + 1 акции компании «Гражданские Самолеты Сухого» (подлежит одобрению правительствами двух стран). Кроме этого, в рамках Соглашения оговариваются условия участия итальянской стороны в финансировании программы (не менее 25% общих инвестиций в проект).

            Сделка по приобретению 25% + 1 акции была закрыта 7 апреля 2009 года. Общая стоимость акций, приобретенная компанией Alenia Aeronautica, превышает 183 млн. долларов США (138 млн. евро), что превращает проект Sukhoi Superjet 100 в крупнейший авиационный альянс между Россией и Европой.

            В 2007 году итальянская Alenia Aeronautica, входящая в концерн nmeccanica, и российский холдинг «Сухой» создали совместное предприятие SuperJet International с головным офисом в Венеции, в котором 51% акцй принадлежит Alenia Aeronautica, а 49% — компании «Сухой». В сферу ответственности СП вошли маркетинг и продажи самолетов семейства в Европе, Северной и Южной Америке, Африке, Японии и Океании, а также послепродажная поддержка самолетов семейства SSJ100 по всему миру. Основная цель открытия СП — достижение эффекта синергии и эффективное продвижение программы на развитых рынках. Оно призвано обеспечить кастомизацию самолетов для западных заказчиков, а также послепродажную поддержку и комплекс сервисных услуг по всему миру.
            АВП 518
  4. silberwolf88 Сегодня, 08:26
    Индия понятно ... хотят себе и ладно могут дизайн Pininfarina заказать... а нам это зачем ... поиметь итальянский опыт ... документацию ... подходы ... в чём тут интерес России ...
    silberwolf88
  5. Alexey-74 Сегодня, 08:28
    причем здесь Италия, что могут макаронники модернизировать в СУ-30.....навигация, или еще что...? Какой то бред очередной от индийских махарадж.....
    Alexey-74
    1. BerBer Сегодня, 08:37
      Индусы ищут пути для поднятия своего ВПК. Ничего странного нет, просто местные особенности. Назвать дураками руководителей целой нации сидя на диване, - как то не красиво. Я думаю, что итальянцы, что-то стоящее предложили.
      BerBer
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