РФ и Италия модернизируют индийские Су-30 МКИ
Согласно информации РИА Новости , генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев на площадке авиасалона Ле Бурже 2017 сообщил о намерении модернизировать при участии Италии истребители Су-30 МКИ , состоящие на вооружении ВВС Индии.
С его слов, выбор итальянского партнера произошел по инициативе Дели.
Су-30МКИ был создан на базе Су-27УБ. Самолет представляет собой двухместный высокоманевренный истребитель, который предназначен для завоевания господства в воздухе, поражения наземных и надводных целей при помощи управляемых и неуправляемых ракет, с возможностью обеспечения действий в составе группы.
В кооперации с итальянской стороной мы приступим к модернизации индийских Су-30 МКИ. При модернизации итальянская сторона предлагает свои возможности, которые отвечают сертификационным требованиям.
С его слов, выбор итальянского партнера произошел по инициативе Дели.
Су-30МКИ был создан на базе Су-27УБ. Самолет представляет собой двухместный высокоманевренный истребитель, который предназначен для завоевания господства в воздухе, поражения наземных и надводных целей при помощи управляемых и неуправляемых ракет, с возможностью обеспечения действий в составе группы.
Использованы фотографии: https://topwar.ru/20485-su-30mki-odin-iz-luchshih-v-svoem-klasse.html
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