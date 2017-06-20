Ка-52К дорабатывают под нужды МО РФ
Согласно информации ТАСС , генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский на площадке авиасалона "Ле-Бурже-2017" сообщил о ведущихся работах по модернизации вертолетов Ка-52К.
До этого сообщалось о намерении предприятия заключить в 2019 году соглашение с военным ведомством РФ на реализацию Ка-52К. Первоначально данные вертолеты планировалось размещать на «Мистралях», в связи с чем они были адаптированы под данные корабли. Однако в связи с известными событиями, по всей видимости, возникла необходимость доработки машин согласно условиям базирования на отечественных носителях. Как заявлял генеральный конструктор АО "Камов" Сергей Михеев, испытания Ка-52К предполагается провести в ближайшие три года на кораблях четырех разных типов.
От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме корабля. Уменьшенные габариты Ка-52К позволяют увеличить количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и катапультная система позволяют летчикам безопасно покидать машину. Кроме того, на Ка-52 корабельного базирования предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море.
Мы ведем работы по модернизации вертолета Ка-52К корабельного базирования. Эта работа идет согласно техническому заданию Минобороны.
До этого сообщалось о намерении предприятия заключить в 2019 году соглашение с военным ведомством РФ на реализацию Ка-52К. Первоначально данные вертолеты планировалось размещать на «Мистралях», в связи с чем они были адаптированы под данные корабли. Однако в связи с известными событиями, по всей видимости, возникла необходимость доработки машин согласно условиям базирования на отечественных носителях. Как заявлял генеральный конструктор АО "Камов" Сергей Михеев, испытания Ка-52К предполагается провести в ближайшие три года на кораблях четырех разных типов.
От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме корабля. Уменьшенные габариты Ка-52К позволяют увеличить количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и катапультная система позволяют летчикам безопасно покидать машину. Кроме того, на Ка-52 корабельного базирования предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море.
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