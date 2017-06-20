08:56 20 июня

Ка-52К дорабатывают под нужды МО РФ

Согласно информации ТАСС , генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский на площадке авиасалона "Ле-Бурже-2017" сообщил о ведущихся работах по модернизации вертолетов Ка-52К.

Мы ведем работы по модернизации вертолета Ка-52К корабельного базирования. Эта работа идет согласно техническому заданию Минобороны.


До этого сообщалось о намерении предприятия заключить в 2019 году соглашение с военным ведомством РФ на реализацию Ка-52К. Первоначально данные вертолеты планировалось размещать на «Мистралях», в связи с чем они были адаптированы под данные корабли. Однако в связи с известными событиями, по всей видимости, возникла необходимость доработки машин согласно условиям базирования на отечественных носителях. Как заявлял генеральный конструктор АО "Камов" Сергей Михеев, испытания Ка-52К предполагается провести в ближайшие три года на кораблях четырех разных типов.


Ка-52К дорабатывают под нужды МО РФ


От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме корабля. Уменьшенные габариты Ка-52К позволяют увеличить количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и катапультная система позволяют летчикам безопасно покидать машину. Кроме того, на Ка-52 корабельного базирования предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море.


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Комментарии 9

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  1. silberwolf88 Сегодня, 08:21
    У вертолёта хороший потенциал модернизации ... меняется время и требования ... он будет дорабатываться (в том числе и по Сирийскому опыту) ... и останется в строю ещё десяток другой лет ... пока всё не вытеснят беспилотники ...
    silberwolf88
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:25
      Сколько его уже можно дорабатывать..Когда в войска поступать начнут? Одни Ми-8 летают и крокодилы времен СССР!
      ОТДЕЛ
      1. silberwolf88 Сегодня, 08:28
        сколько нужно ... столько и можно ... зачем риторическими вопросами засорять площадку???
        МИ-8 тоже глубоко модернизированные ... а вовсе не те которые были когда-то там ...
        silberwolf88
      2. Logall Сегодня, 08:40
        Цитата: ОТДЕЛ
        Сколько его уже можно дорабатывать..Когда в войска поступать начнут? Одни Ми-8 летают и крокодилы времен СССР!

        Крокодилы тоже заменяются на ми-35. Он сделан на базе ми-24. Да и ми-28Н "Ночной Охотник" современный вертолет...
        Logall
  2. Alexey-74 Сегодня, 08:23
    Интересно, наш ОПК вернется когда нибудь к вопросу о строительстве вертолетоносцев.
    Alexey-74
    1. Владимир 38 Сегодня, 08:25
      Цитата: Alexey-74
      Интересно, наш ОПК вернется когда нибудь к вопросу о строительстве вертолетоносцев.

      В ближайшие 10 лет точно не вернется.. Ибо денег нет..
      Владимир 38
    2. Logall Сегодня, 08:26
      Уже свой закладывают. Срисовывают наверное с Египетского шмистраля...
      Logall
      1. silberwolf88 Сегодня, 08:29
        а срисовывать не надо ... всю документацию во время постройки и так получили)
        silberwolf88
      2. donavi49 Сегодня, 08:38
        Нет. И вообще есть два аванпроекта конкурента. Один гладкопалубный от Крыловского центра, другой от Невского - а-ля ЙохандеВитт с 4-6 вертолетами на 2 кормовых площадках.


        По поводу Ка-52К - реальный носитель Кузя.
        Базировать на Грене - нет смысла. Толку от 1 вертолета? Тем более там 1 площадка и очень тесный ангар. Там Ка-29 или даже Ка-27ПС выглядит более нужным.
        Базировать на БПК - можно в антипиратских миссиях, а их сейчас отменили.
        Базировать на Пете/Нахимове - можно.
        На остальных имеющихся и строящихся кораблях только 1 вертолет входит. И там выбор между специализированным противолодочным/Ка-27М и ударником очевиден и не в пользу ударника.
        donavi49
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