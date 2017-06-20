Представитель Минобороны Украины пообещала общаться журналистами из РФ
Начальник управления коммуникаций и прессы Минобороны Украины Оксана Гаврилюк пообещала выходить на контакт с журналистами, работающими в российских СМИ в Киеве, передает РИА Новости .
Об этом Гаврилюк сообщила в понедельник после критики со стороны журналистов из РФ в ходе конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности» в Вене.
Примерно, с такими же претензиями выступили представители телеканалов «Звезда» и RT.
Гаврилюк, рассказавшая о процессе аккредитации в зоне военных действий в Донбассе, сообщила, что для получения доступа туда необходимо сначала одобрение СБУ, лишь на ее основе выдается аккредитация Минобороны. При этом на вопрос Горностаева, может ли она сказать, что представители Минобороны, которые также прекратили общение с РИА Новости, начнут все-таки отвечать на вопросы и давать комментарии хотя бы по телефону, пообещала это сделать.
Затем она сообщила, что в зоне АТО в Донбассе аккредитованы 18 российских журналистов, однако вспомнить из каких они СМИ, не смогла.
В свою очередь украинские журналисты с Громадске ТВ поинтересовались в ходе дискуссии, что может ОБСЕ сделать для того, чтобы украинские журналисты могли попасть в районы, подконтрольные ДНР и ЛНР. Кроме того, журналисты хотели бы поехать в Крым, чтобы узнать, «как там живут украинские граждане».
Главный советник офиса представителя ОБСЕ по свободе прессы Маттийс Берман заявил, что на этот счет «ОБСЕ ведет диалог с властями России».
Об этом Гаврилюк сообщила в понедельник после критики со стороны журналистов из РФ в ходе конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности» в Вене.
Журналисты РИА Новости после начала боевых действий в Донбассе были лишены аккредитации, сначала в Верховной раде, затем в министерствах и ведомствах, в кабинете министров. И это не россияне, это граждане Украины. При этом передавали оттуда наши корреспонденты заявления с позицией украинских властей. Они сотрудники информационного агентства, сообщают сухие факты, цифры, цитаты. Предъявить им обвинения в предвзятости не за что. Это просто новости. Власти же в Киеве сами попытались прекратить поток информации о позиции украинских официальных лиц для российской аудитории,заявил в ходе дискуссии заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев.
Примерно, с такими же претензиями выступили представители телеканалов «Звезда» и RT.
Гаврилюк, рассказавшая о процессе аккредитации в зоне военных действий в Донбассе, сообщила, что для получения доступа туда необходимо сначала одобрение СБУ, лишь на ее основе выдается аккредитация Минобороны. При этом на вопрос Горностаева, может ли она сказать, что представители Минобороны, которые также прекратили общение с РИА Новости, начнут все-таки отвечать на вопросы и давать комментарии хотя бы по телефону, пообещала это сделать.
Я могу оставить свой телефон,сказала Гаврилюк.
Затем она сообщила, что в зоне АТО в Донбассе аккредитованы 18 российских журналистов, однако вспомнить из каких они СМИ, не смогла.
В свою очередь украинские журналисты с Громадске ТВ поинтересовались в ходе дискуссии, что может ОБСЕ сделать для того, чтобы украинские журналисты могли попасть в районы, подконтрольные ДНР и ЛНР. Кроме того, журналисты хотели бы поехать в Крым, чтобы узнать, «как там живут украинские граждане».
Главный советник офиса представителя ОБСЕ по свободе прессы Маттийс Берман заявил, что на этот счет «ОБСЕ ведет диалог с властями России».
Использованы фотографии: http://security.ua
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