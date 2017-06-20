Еще 12 мирных сирийцев стали жертвами авиаудара западной коалиции
Самолеты западной коалиции, ведомой США, нанесли удар по населенному пункту на юго-востоке сирийской провинции Эль-Хасака недалеко от иракской границы, передает РИА Новости сообщение сирийского агентства САНА.
По данным агентства, в результате авиаудара погибли 12 мирных граждан. Как уточнил источник издания, речь идет о членах одной семьи.
Сирийские СМИ также напоминают, что менее чем за один месяц в результате воздушных атак США и их союзников в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор погибли более 200 мирных жителей.
Напомним, в воскресенье американский истребитель сбил самолет ВВС Сирии. После этого Минобороны РФ объявило о приостановке действия меморандума о предотвращении инцидентов в САР.
По данным агентства, в результате авиаудара погибли 12 мирных граждан. Как уточнил источник издания, речь идет о членах одной семьи.
Так называемая международная коалиция ведет войну в координации с ИГ (группировка запрещена в РФ),говорится в сообщении.
Сирийские СМИ также напоминают, что менее чем за один месяц в результате воздушных атак США и их союзников в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор погибли более 200 мирных жителей.
Напомним, в воскресенье американский истребитель сбил самолет ВВС Сирии. После этого Минобороны РФ объявило о приостановке действия меморандума о предотвращении инцидентов в САР.
Использованы фотографии: AFP 2017 / French Army/ ECPAD
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти