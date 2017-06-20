08:58 20 июня

Еще 12 мирных сирийцев стали жертвами авиаудара западной коалиции

Самолеты западной коалиции, ведомой США, нанесли удар по населенному пункту на юго-востоке сирийской провинции Эль-Хасака недалеко от иракской границы, передает РИА Новости сообщение сирийского агентства САНА.



По данным агентства, в результате авиаудара погибли 12 мирных граждан. Как уточнил источник издания, речь идет о членах одной семьи.


Так называемая международная коалиция ведет войну в координации с ИГ (группировка запрещена в РФ),
говорится в сообщении.

Сирийские СМИ также напоминают, что менее чем за один месяц в результате воздушных атак США и их союзников в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор погибли более 200 мирных жителей.

Напомним, в воскресенье американский истребитель сбил самолет ВВС Сирии. После этого Минобороны РФ объявило о приостановке действия меморандума о предотвращении инцидентов в САР.

Использованы фотографии: AFP 2017 / French Army/ ECPAD
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Комментарии 3

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:50
    Так стыдно перед Сирией..! Ведь нас не во что не ставят уже...
    ОТДЕЛ
  2. cniza Сегодня, 08:50
    Это для них явление из ряда небольшой неприятности , интересно в Сирии ведут следствие по всем преступлениям?
    cniza
    1. Арарат Сегодня, 08:53
      В Сирии погибло уже более 400,000 людей. Со счета сбились, всем плевать сколько умерло. Сирийцы сами не одну тысячу своих положили
      Арарат
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