Минобороны Австралии приостановило нанесение авиаударов по ИГ* в Сирии
Министерство обороны Австралии заявило о приостановке авиаударов по позициям террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии после инцидента с сирийским самолетом в воскресенье, передает РИА Новости сообщение агентства Рейтер .
Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством"*, которая действует в Сирии без разрешения Дамаска, сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.
После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.
ИГ* - террористическая группировка запрещена в России.
В качестве мер предосторожности операция вооруженных сил Австралии по нанесению авиаударов в Сирии временно приостановлена— цитирует агентство заявление ведомства.
Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством"*, которая действует в Сирии без разрешения Дамаска, сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.
После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.
ИГ* - террористическая группировка запрещена в России.
Использованы фотографии: http://tavrika.su/
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