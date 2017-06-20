11:52 20 июня

Минобороны Австралии приостановило нанесение авиаударов по ИГ* в Сирии

Министерство обороны Австралии заявило о приостановке авиаударов по позициям террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии после инцидента с сирийским самолетом в воскресенье, передает РИА Новости сообщение агентства Рейтер .

В качестве мер предосторожности операция вооруженных сил Австралии по нанесению авиаударов в Сирии временно приостановлена
— цитирует агентство заявление ведомства.

Минобороны Австралии приостановило нанесение авиаударов по ИГ* в Сирии



Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством"*, которая действует в Сирии без разрешения Дамаска, сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

ИГ* - террористическая группировка запрещена в России.

Использованы фотографии: http://tavrika.su/
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Комментарии 23

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  1. zivXP Сегодня, 10:25
    А австралийцы что забыли в Сирии?
    zivXP
    1. tiredwithall Сегодня, 10:27
      Не только забыли, но и похоже наложили в штаны на всякий случай.
      tiredwithall
      1. Чёрный Сегодня, 10:29
        Цитата: tiredwithall
        Не только забыли, но и похоже наложили в штаны на всякий случай.

        Вся эта шушера во главе с американцами умеет бить( особенно безнаказано), но НЕ УМЕЕТ ДРАТЬСЯ!
        Чёрный
        1. Zibelew Сегодня, 10:31
          "А нас за шо?!"- сказали австралийцы и спрятались за крайнюю хату...А если серьезно просто у сумчатых есть повод слинять. Для них это повинность, в которой они не в силах отказать США.
          Zibelew
          1. cniza Сегодня, 10:45
            Вот именно , они искали повод , а тут такой подарок.
            cniza
            1. Shurik70 Сегодня, 11:12
              Цитата: cniza
              Вот именно , они искали повод , а тут такой подарок.

              А у Асада повод поднять в ООН вопрос о статусе войск НАТО на территории Сирии. Русских-то они пригласили, а НАТО сами явились.
              Shurik70
          2. sgazeev Сегодня, 11:32
            Понравилось "сумчатые",там вся живность сумчатая,кроме крокодила Данди.
            sgazeev
    2. DenZ Сегодня, 10:28
      Вот и они так подумали наверно: "Что мы тут забыли?"
      DenZ
    3. pvv113 Сегодня, 10:37
      То же самое, что и все остальные англосаксы
      pvv113
  2. роман66 Сегодня, 10:26
    я не трус. но я боюсь!
    роман66
    1. kenig1 Сегодня, 10:30
      Американцы австралийцам- Да вы не ссыте, мы сами ссымся.)))
      kenig1
    2. pjastolov Сегодня, 10:31
      Страшно кенгурятам
      pjastolov
      1. роман66 Сегодня, 11:13
        я имел в виду этого персонажа
        роман66
  3. ТТХ Сегодня, 10:27
    Помнится президент этой самой Австралии обещал ВВП морду набить! Первый бегущий пошел, кто следующий?А кого на заклание? Все интереснее и интереснее.
    ТТХ
    1. Туз Бубен Сегодня, 10:31
      Не бегущий, а совершающий кенгуровые прыжки. Дань традиции, у некоторых жабьи,.
      Туз Бубен
  4. vch Сегодня, 10:34
    Вот очень интересна реакция штатовских пилотов и их командования, когда в их кабинах сработает система предупреждения о возможном поражении.....
    vch
    1. avg-mgn Сегодня, 10:49
      интересна реакция штатовских пилотов
      включит форсаж и быстреенько так попробует слинять (менять памперсы), ...
      avg-mgn
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 10:38
    Австралия в Сирии чего делает?Совсем бразды попутали?Им-какое дело?Материк уголовников и убийц.Сбивать их нафиг.Слишком много шваль подноготная возомнила о себе.
    ВЕРЕСК
  6. Александр Абдрахманов Сегодня, 10:55
    Они там нужны для Американцев , чтобы охранять террористов , от Сирийской армии , да уничтожать население страны . Весь характер войны с ИГЛ на лице видно , с кем они там борются . Доигрались с террористами , почти каждый день теракты в Европе проходят . Скоро из дома выходить будет страшно , если этого сегодня нету . Политики отгородились охраной от народа , а народ у них заложниками у террористов остался . Пускай дальше проводят свою политику , скоро кому то из них голову взрывом оторвет .
    Александр Абдрахманов
  7. japs Сегодня, 11:02
    Дай Бог, чтобы наши были последовательны и держали свое слово, мы помним про летчиков и турков.
    В этой ситуации трусоватых австралийских аборигенов можно понять.
    И что по этому поводу таки скажут наши кошерные "партнеры"?
    japs
  8. rotmistr60 Сегодня, 11:06
    Американцы своим желанием показать какие они "крутые" и что ни кто им не указ могут развалить созданную ими же коалицию. Кому охота за американскую дурость отвечать жизнью своих военных.
    rotmistr60
  9. Rostislav Сегодня, 11:22
    Похоже, что всерьез восприняли предупреждение России. Теперь бы следующий шаг сделать, - начать работать на опережение, заранее предупреждая о последствиях, а не только реагировать на уже свершившийся факт агрессии.
    Rostislav
  10. sgazeev Сегодня, 11:29
    Кенгуру на сносях. laughing
    sgazeev
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