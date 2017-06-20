11:49 20 июня

Коалиция отказалась сообщать детали изменения полетов своей авиации в САР

В штабе западной коалиции отказались говорить о деталях «передислокации» боевых самолетов в Сирии после того, как российские военные завили о том, что будут сопровождать их средствами ПВО в районе задач ВКС РФ, передает РИА Новости .



Командование после ряда инцидентов «приняло решение о передислокации своих самолетов в Сирии», сказал агентству представитель западной коалиции.


По оперативным причинам мы не конкретизируем информацию о воздушном пространстве, в котором будут работать самолеты коалиции,
сказал он, отвечая на вопрос, «что означает передислокация и затронет ли она конкретно пространство к западу от Евфрата».

В воскресенье американский истребитель сбил Су-22 ВВС САР в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций «Сирийских демократических сил» (SDF, основу составляют курды).

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии «будут приниматься на сопровождение средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей».

Использованы фотографии: AFP 2017 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel
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Комментарии 34

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  1. tiredwithall Сегодня, 10:40
    По оперативным причинам мы не конкретизируем информацию о воздушном пространстве, в котором будут работать самолеты коалиции

    Постановка боевых поз продолжается, но наглеть всерьёз со стрельбой позволяют себе лишь демократы.
    tiredwithall
    1. Чёрный Сегодня, 10:41
      Лучше всего им передислоцироваться в места постоянного базирования, т.е. домой...
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 10:43
        Цитата: Чёрный
        Лучше всего им передислоцироваться в места постоянного базирования, т.е. домой...


        Что самое интересное , за пределами США их гораздо больше , чем на собственной территории.
        cniza
        1. Тралл Сегодня, 11:12
          Ой допрыгаются янки...
          Машина И.Кожедуба
          Тралл
  2. pjastolov Сегодня, 10:41
    отказались говорить о деталях «передислокации» боевых самолетов в Сирии после того, как российские военные завили о том, что будут сопровождать их средствами ПВО в районе задач ВКС РФ
    вот и начался жим-жим, а памперсы не завезли, печалька crying
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 10:44
      Это "игра" в кошки мышки.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 10:46
        Вот и надо быть тигром, уссурийским, и лапой по наглой рыжей angry
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 10:50
          Когда надо тогда и будет...мы тут под чашечку кофе рассуждаем , а там не компьютерная игра идет , пожелаем им успехов.
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 10:52
            полностью согласен. если и делать то точно и выверенно
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 10:54
              Вон "сумчатые" нашли способ слинять , посмотрим на остальных.
              cniza
              1. pjastolov Сегодня, 10:55
                так шакалы первыми уходят на север от Шерхана laughing
                pjastolov
                1. cniza Сегодня, 10:58
                  В том то и дело им нужна толпа , толпой не так страшно , да и США их наклоняют по полной , заставляя участвовать.
                  cniza
                  1. pjastolov Сегодня, 11:04
                    Вот тут ты прав
                    pjastolov
    2. воттак Сегодня, 10:46
      никакого жим-жим у них нету, ну будут сопровождать и что? как бомбили сирийцев так и будут бомбить. и сбивать будут. на примере турок проверили уже готовы мы ответку включить или нет
      воттак
      1. pjastolov Сегодня, 10:48
        Ответка будет, Турки ее получили, и матрасы получат
        pjastolov
        1. воттак Сегодня, 10:54
          какую ответку получили турки? я так отстал от жизни , что пропустил сбитый нашими турецкий самолет?
          воттак
          1. pjastolov Сегодня, 10:58
            Не, они бабки потяряли, для них это оказалось дороже стоимости самолета request
            pjastolov
            1. воттак Сегодня, 11:34
              потеряли? ща на газопроводе возместят. но дело не в этом. пенды видят, что им ничего не грозит вот и борзеют. никто команду не даст сбить, это факт.
              воттак
          2. Muvka Сегодня, 11:30
            А вы забыли, как наши недавно промахнулись прямо по Туркам?
            Muvka
            1. воттак Сегодня, 11:39
              вот ели б сразу промахнулись. это как с террористами в начале 90х, раз отпустили, два, а потоп пошло поехало.
              воттак
          3. tanit Сегодня, 11:47
            Цитата: воттак
            я так отстал от жизни , что

            пропустил февральский (совершенно случайный) авиаудар ВКС по турецким войскам. 3 погибших, 11 раненных. МО России объявило, что это несчастный случай. hi
            tanit
    3. 210окв Сегодня, 10:57
      Может хватит о памперсах..Просто идет политическая возня и более ничего.Мы почему то забыли что там тоже военные,и они знают как и что.И памперсы им не нужны,в случае чего даже времени не останется обмочится.В отличие от политиков,которым важен имидж.
      Цитата: pjastolov
      отказались говорить о деталях «передислокации» боевых самолетов в Сирии после того, как российские военные завили о том, что будут сопровождать их средствами ПВО в районе задач ВКС РФ
      вот и начался жим-жим, а памперсы не завезли, печалька crying
      210окв
  3. zvezdo4et Сегодня, 10:43
    где-то тут и полыхнет скорее всего. все сроки уже. тут комерсантам и конец. комерсанты они комерсанты. а воины это несколько другое
    zvezdo4et
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 10:44
    Т.е-ограничение для наших ПВО в 60 км больше не существенно?Хочется верить.Парочку завалить-только тогда упокоятся.Забыли Вьетнам.И чего наши с ними цацкаются как с младенцами.Пора уронить.Война грядёт.Чего-то очень нехорошо в политике.
    ВЕРЕСК
    1. vch Сегодня, 11:05
      Согласен с Вами! Нагнетание идет по всем фронтам..... Похоже американцы задались целью проверить, а где предел нашей выдержки?. Но надеюсь, что до встречи Трампа с Путиным ничего не произойдет, за исключением того, если ястребы, ради того, что бы сорвать эту встречу не пойдут на откровенную провокацию, даже без санкции Трампа.
      vch
  5. Mavrikiy Сегодня, 10:47
    В штабе западной коалиции отказались говорить о деталях «передислокации» боевых самолетов в Сирии после того, как российские военные завили о том, что будут сопровождать их средствами ПВО в районе задач ВКС РФ
    Типа торг? До этого собирались?
    Mavrikiy
  6. Machete Сегодня, 10:49
    Так в одной же Сирии работаем. smile
    Неужели, вы там где-то сможете спрятаться от радаров и средств ПВО? Или вы думаете, что вас в небе никто не видит? Как дети малые, ей-богу.
    Не скажем, где мы, куда переселяемся....
    Machete
  7. Петр1 Сегодня, 11:02
    А то можно было подумать раньше не сопровождали цели,заговорили как китайцы.
    Петр1
    1. Павловский Сегодня, 11:28
      Есть такая штука на самолете СПО называется. расшифровывается как система предупреждения обнаружения. Когда самолет активно обнаруживают она информирует пилота об этом событии. И если раньше "партнеры" не вопили о сопровождении, то вероятнее всего его и не было. В качестве примера резкий финт "Дональда Кука" (караблик в Черном море плавал), после того как его "Бастион" взял на сопровождение.
      Павловский
  8. Deadушка Сегодня, 11:10
    По оперативным причинам мы не конкретизируем информацию о воздушном пространстве, в котором будут работать самолеты коалиции,

    Великая тайна, типа не видно их будет во время полета. А места дислокации из космоса можно проверить.
    Не под землей же они будут летать.
    Deadушка
  9. DPN Сегодня, 11:18
    Так как сами МЫ пока сикаем дать по морде США ,значит надо очень помочь Иранцам,они всю жизнь под санкциями США и им похрен эти санкции . А то как то не хорошо получается,нагнали в Сирию С-300 и С-400 и прочую технику ,а союзников России колотят как хотят и где хотят. Так что Иранцам надо помочь, авось полосатики хвост подожмут.
    DPN
  10. pvv113 Сегодня, 11:22
    Коалиция отказалась сообщать детали изменения полетов своей авиации в САР

    Мне кажется,что здесь проблема больше коалиции, чем наша. Они играют в жмурки со своей безопасностью
    pvv113
  11. rotmistr60 Сегодня, 11:24
    Ну передислоцируют и что от этого изменится? Да ничего. Как выполняли необходимые лично для них задачи, так и будут выполнять попутно готовя очередную провокацию.
    rotmistr60
  12. Платов Сегодня, 11:41
    Не будут залетать западнее Ефрата) будут стрелять с расстояния
    Платов
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