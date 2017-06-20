Коалиция отказалась сообщать детали изменения полетов своей авиации в САР

По оперативным причинам мы не конкретизируем информацию о воздушном пространстве, в котором будут работать самолеты коалиции,

В штабе западной коалиции отказались говорить о деталях «передислокации» боевых самолетов в Сирии после того, как российские военные завили о том, что будут сопровождать их средствами ПВО в районе задач ВКС РФ, передает РИА Новости Командование после ряда инцидентов «приняло решение о передислокации своих самолетов в Сирии», сказал агентству представитель западной коалиции.сказал он, отвечая на вопрос, «что означает передислокация и затронет ли она конкретно пространство к западу от Евфрата».В воскресенье американский истребитель сбил Су-22 ВВС САР в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций «Сирийских демократических сил» (SDF, основу составляют курды).После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии «будут приниматься на сопровождение средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей».