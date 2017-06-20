Минобороны Литвы сообщило об активности ВКС над Балтийским морем
За прошедшую недели истребители НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в Прибалтике, 9 раз поднимались с аэродрома для сопровождения российских военных самолетов, летевших над Балтийским морем в международном пространстве, сообщают Известия со ссылкой на оборонное ведомство Литвы.
Согласно информации, начиная со среды «истребители НАТО сопроводили 32 российских самолета, в том числе два стратегических бомбардировщика Ту-160».
В литовском оборонном ведомстве отметили также, что прошедшая неделя «стала самой интенсивной в 2017 году» для военнослужащих альянса, осуществляющих патрулирование прибалтийского региона.
В релизе уточняется, что все полеты российских самолетов проходили по маршруту между Калининградской областью и основной частью Российской Федерации.
Согласно информации, начиная со среды «истребители НАТО сопроводили 32 российских самолета, в том числе два стратегических бомбардировщика Ту-160».
В литовском оборонном ведомстве отметили также, что прошедшая неделя «стала самой интенсивной в 2017 году» для военнослужащих альянса, осуществляющих патрулирование прибалтийского региона.
В релизе уточняется, что все полеты российских самолетов проходили по маршруту между Калининградской областью и основной частью Российской Федерации.
Использованы фотографии: ТАСС/Минобороны РФ
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