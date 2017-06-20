11:56 20 июня

Минобороны Литвы сообщило об активности ВКС над Балтийским морем

За прошедшую недели истребители НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в Прибалтике, 9 раз поднимались с аэродрома для сопровождения российских военных самолетов, летевших над Балтийским морем в международном пространстве, сообщают Известия со ссылкой на оборонное ведомство Литвы.

Минобороны Литвы сообщило об активности ВКС над Балтийским морем


Согласно информации, начиная со среды «истребители НАТО сопроводили 32 российских самолета, в том числе два стратегических бомбардировщика Ту-160».


В литовском оборонном ведомстве отметили также, что прошедшая неделя «стала самой интенсивной в 2017 году» для военнослужащих альянса, осуществляющих патрулирование прибалтийского региона.

В релизе уточняется, что все полеты российских самолетов проходили по маршруту между Калининградской областью и основной частью Российской Федерации.

Использованы фотографии: ТАСС/Минобороны РФ
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Комментарии 17

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  1. pjastolov Сегодня, 10:57
    За прошедшую недели истребители НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в Прибалтике, 9 раз поднимались с аэродрома для сопровождения российских военных самолетов, летевших над Балтийским морем
    вот вот - а то запасы нефти увеличились, пусть уменьшают ее количество, молодцы наши, пусть гоняют soldier
    pjastolov
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:08
      В Ля-Бурже не пустили наши самолёты, только макеты. Французы дристолапые труханули .Так что пусть мужики над Балтикой погоняют.
      Соломон Кейн
      1. sgazeev Сегодня, 11:38
        Цитата: Соломон Кейн
        В Ля-Бурже не пустили наши самолёты, только макеты. Французы дристолапые труханули .Так что пусть мужики над Балтикой погоняют.

        Там картина другая,в прошлые разы была попытка арестовать наши экспонаты,вот и решили не рисковать.
        sgazeev
        1. Комментарий был удален.
        2. Соломон Кейн Сегодня, 11:47
          Так вроде СМИ сослались на запрет Макароновской таможни...
          Соломон Кейн
  2. Чёрный Сегодня, 10:57
    Ну как же без литовских мосек, раз в неделю они обязательно должны подтявкнуть...тем и кормятся laughing
    Чёрный
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:03
      "У страха глаза велики" Лабусы заверещат, что русские к бомбардировке Литвы готовятся...
      Соломон Кейн
      1. pjastolov Сегодня, 11:11
        А зачем бомбить - максимум 5 часов ходу танкам
        Протяжённость с севера на юг 280 км, а с запада на восток 370 км.
        pjastolov
        1. Соломон Кейн Сегодня, 11:12
          А для них везде угроза мерещится : с неба, с моря и с земли...
          Соломон Кейн
      2. Tusv Сегодня, 11:22
        Цитата: Соломон Кейн
        "У страха глаза велики" Лабусы заверещат, что русские к бомбардировке Литвы готовятся...

        Так. Ликбез. Прибалалтненные с севера на юг: Чухонцы, Лабусы, Бибисы. И не надо разжигать межэтнические распри. Лабусы короли
        Tusv
        1. Соломон Кейн Сегодня, 11:27
          Пардон, ошибочка вышла не Лабусы, а Лабасы . В армии мы так прибалтов называли, они не обижались.
          Соломон Кейн
          1. Tusv Сегодня, 11:43
            Цитата: Соломон Кейн
            В армии мы так прибалтов называли,

            Вот потому в армии бардак, что нет четкой дифференсации штанов (с) Кин Дза Дза
            Tusv
  3. vch Сегодня, 11:00
    А как красив и грозен "Белый лебедь" в полете!!
    vch
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:12
    Еще не успели литовцы остыть от прошедших совместных с американцами учений, а желание приткнуться к "крепкому плечу" только возросло. И снова причитания.... Все же большая недоработка была с нашей стороны в Прибалтике после войны. Нужно было не ссылать всяких "Лесных братьев" в Сибирь и на ДВ, а разбираться на месте по законам военного времени.
    rotmistr60
  5. Tusv Сегодня, 11:15
    За прошедшую недели истребители НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в Прибалтике, 9 раз поднимались с аэродрома для сопровождения российских военных самолетов, летевших над Балтийским морем в международном пространстве, сообщают Известия со ссылкой на оборонное ведомство Литвы.

    Так так так. Воздушная полиция говорите. А вам литовским, особо удлиненным лицам с дыркам на окончании, известен закон об авторском праве? Вы Су 27 для начала купите, а потом говорите о воздушной полиции
    Tusv
  6. DPN Сегодня, 11:22
    Российское дело ЛЕТАТЬ,а не слушать всякую хрен литовцев ,свалили из СОЮЗА но и сними.
    DPN
  7. pvv113 Сегодня, 11:27
    В Литве видать не понимают, что самолеты ВКС разнесут Литву, даже не входя в ее воздушное пространство
    pvv113
  8. sgazeev Сегодня, 11:40
    Зачем обращать внимание на шпротную мелочь.
    sgazeev
  9. japs Сегодня, 11:55
    Намек на увеличение ассигнований на памперсы?
    За одну неделю использовали годовой запас.
    japs
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