14:28 20 июня

Журналисты французского ТВ погибли в Мосуле

Ирак вернул себе пальму печального первенства по числу погибших журналистов. Французский телеканал France Televisions сообщает о том, что в Мосуле погибли журналисты французского ТВ. Речь идёт о Бернаре Вильнёве и Бахтияре Аддаде. Известно о том, что съёмочная группа французского телеканала подорвалась на мине. Ранения получили и два других представителя телеканала – Самюэль Форей и Вероника Робер.

Раненых журналистов, а также тела погибших, доставили на территорию одного из госпиталей, развёрнутого американской коалицией.
Известно о том, что съёмочная группа французского телеканала работала над созданием репортажа об освобождении Мосула от боевиков террористической группировки ИГИЛ (*запрещена в РФ).

Между тем, иракская армия и подразделения национальной полиции продолжают продвижение в Мосуле. Буквально несколько минут назад поступили известия о том, что иракские силовики взяли под свой контроль школу для девочек в одном из «игиловских» кварталов города и продвигаются в направлении мечети Аль-Нури, которую превратили в свой опорный пункт террористы ИГИЛ (*).


Журналисты французского ТВ погибли в Мосуле


Ранее иракские военные начали операцию в квартале Баб-аль-Бейт в Старом городе.

О погибшем Бахтияре Аддаде известно то, что он был этническим курдом, работал военным корреспондентом и проводником различных съёмочных групп. Ранее получал три ранения, но всякий раз возвращался к делу и был ему предан до самой своей гибели.


Использованы фотографии: https://twitter.com/iraqi_day
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Комментарии 7

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  1. pjastolov Сегодня, 12:50
    О погибшем Бахтияре Аддаде известно то, что он был этническим курдом, работал военным корреспондентом и проводником различных съёмочных групп. Ранее получал три ранения, но всякий раз возвращался к делу и был ему предан до самой своей гибели.
    выражаю соболезнования - смелый был человек hi
    pjastolov
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:51
    Соболезнования семьям погибших. Журналисты выполняли свою работу и знали на что шли.
    rotmistr60
  3. Alexey Lesogor Сегодня, 12:51
    Жаль журналистов. Земля пухом... или как там у них.
    Alexey Lesogor
  4. APASUS Сегодня, 13:27
    Конечно о покойниках плохо не говорят,но вот какая странность сейчас происходит с европейскими СМИ.Сейчас и Эйфелеву башню в цвет флага раскрасят и выставки работ пройдет по всей Франции,вся Франция будет стоять с плакатами "Мы Бернаре Вильнёве и Бахтияре Аддаде",но никто даже рядом не стоял ,когда в Египте расстреляли террористы автобус с детьми .
    Лицемерие и лож стали главными итогами развития демократии и свободы.
    APASUS
    1. Morrrow Сегодня, 14:11
      Спасение утопающих дело рук самих утопающих. В чем претензия?
      Morrrow
  5. RUDY Сегодня, 14:12
    Сейчас поднимут вой, что это либо кровавый тиран Асад их убил, либо не менее кровавый Путин
    RUDY
    1. g1washntwn Сегодня, 14:22
      А зачем вы вставили "Сейчас поднимут вой, что". Поменьше педалируйте, вы же и начали выть на эту тему, а не "они".
      g1washntwn
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