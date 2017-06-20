Журналисты французского ТВ погибли в Мосуле

Ирак вернул себе пальму печального первенства по числу погибших журналистов. Французский телеканал France Televisions сообщает о том, что в Мосуле погибли журналисты французского ТВ. Речь идёт о Бернаре Вильнёве и Бахтияре Аддаде. Известно о том, что съёмочная группа французского телеканала подорвалась на мине. Ранения получили и два других представителя телеканала – Самюэль Форей и Вероника Робер.Раненых журналистов, а также тела погибших, доставили на территорию одного из госпиталей, развёрнутого американской коалицией.Известно о том, что съёмочная группа французского телеканала работала над созданием репортажа об освобождении Мосула от боевиков террористической группировки ИГИЛ (*запрещена в РФ).Между тем, иракская армия и подразделения национальной полиции продолжают продвижение в Мосуле. Буквально несколько минут назад поступили известия о том, что иракские силовики взяли под свой контроль школу для девочек в одном из «игиловских» кварталов города и продвигаются в направлении мечети Аль-Нури, которую превратили в свой опорный пункт террористы ИГИЛ (*).Ранее иракские военные начали операцию в квартале Баб-аль-Бейт в Старом городе.О погибшем Бахтияре Аддаде известно то, что он был этническим курдом, работал военным корреспондентом и проводником различных съёмочных групп. Ранее получал три ранения, но всякий раз возвращался к делу и был ему предан до самой своей гибели.