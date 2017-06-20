14:36 20 июня

Крейсеры Северного флота провели артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Боевые расчеты атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и ракетного крейсера «Маршал Устинов» Северного флота выполнили совместные артиллерийские стрельбы в Баренцевом море, сообщает пресс-служба СФ.

Крейсеры Северного флота провели артиллерийские стрельбы в Баренцевом море


Боевые упражнения носили плановый характер. Место проведения учения было заранее закрыто для судоходства и полётов авиации.


«В ходе учения экипажи крейсеров отработали ведение боя с отрядом кораблей условного противника. Стрельбы по морской цели последовательно выполнили боевые расчеты батарей универсального калибра АК-130», – говорится в релизе.

Согласно информации, «во взаимодействии с летчиками смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота, экипажи ТАРК "Петр Великий" и РК "Маршал Устинов" провели учение по отражению внезапных атак самолетов и авиационных ракет, пикирующих на корабли соединения».

В ходе маневров расчеты выполнили артиллерийские стрельбы по имитированным воздушным целям, выставленным самолётами. Этот эпизод завершил активную фазу совместного выхода крейсеров в море, который продолжается с прошлой недели.

Сообщается, что «за время нахождения в море экипажи крейсеров отработали слаженность действий при совместном маневрировании, применении оружия и технических средств, выполнили учебные мероприятия по борьбе за живучесть кораблей на ходу и при стоянке на якоре, а также провели тренировки по оказанию помощи условно повреждённому кораблю».

Использованы фотографии: РИА Новости / Пресс-служба Северного флота
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Комментарии 6

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  1. pjastolov Сегодня, 13:14
    Сообщается, что «за время нахождения в море экипажи крейсеров отработали слаженность действий при совместном маневрировании, применении оружия и технических средств, выполнили учебные мероприятия по борьбе за живучесть кораблей на ходу и при стоянке на якоре, а также провели тренировки по оказанию помощи условно повреждённому кораблю».
    а где алярм - норвежщев, молодцы ребята good
    pjastolov
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:17
    Ну молодцы конечно..Но лучше где нибудь в Средиземноморье! А еще лучше рядом с Кубой и Венесуэлой..
    В тех районах есть на ком учиться реально!
    ОТДЕЛ
  3. роман66 Сегодня, 13:22
    ну. то есть , возможен артиллерийский бой между кораблями? а то все "нельзя нельзя!"
    роман66
    1. Serg65 Сегодня, 13:41
      Привет летун!
      Цитата: роман66
      возможен артиллерийский бой между кораблями?

      Ой Рома, русские моряки - они такие затейники bully
      Цитата: роман66
      а то все "нельзя нельзя!"

      Не, ну если уж хочется, то можно! НО....по чуть чуть drinks
      Serg65
      1. роман66 Сегодня, 14:02
        здорово, Синдбад-мореход! по чуть-чуть неинтересно, вот твой знакомый Евгений Лупаков хочет от турции 24 подводных лодки, чтоб, соответственно, перетопить весь флот, а я всего лишь хотел бы расстрелять эти лодки из главного калибра, чтобы шум , гам, огонь
        роман66
        1. Serg65 Сегодня, 14:28
          Цитата: роман66
          вот твой знакомый Евгений Лупаков хочет

          laughing Рома, а он всегда хотел! Хотел выпить, хотел лизнуть, хотел подставить....даже в адмиралы хотел, но увы не судьба до сих пор в капразах ходит wassat
          Цитата: роман66
          по чуть-чуть неинтересно

          Товарищч офицер, ну что вы ейбогу! После третьей всё равно в магазин бежать придётся, а после пятой...
          Цитата: роман66
          шум , гам, огонь

          главное утром вспомнить жене позвонить что задерживаешься и опять
          Цитата: роман66
          шум , гам, огонь

          drinks
          Serg65
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