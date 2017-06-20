Крейсеры Северного флота провели артиллерийские стрельбы в Баренцевом море
Боевые расчеты атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и ракетного крейсера «Маршал Устинов» Северного флота выполнили совместные артиллерийские стрельбы в Баренцевом море, сообщает пресс-служба СФ.
Боевые упражнения носили плановый характер. Место проведения учения было заранее закрыто для судоходства и полётов авиации.
«В ходе учения экипажи крейсеров отработали ведение боя с отрядом кораблей условного противника. Стрельбы по морской цели последовательно выполнили боевые расчеты батарей универсального калибра АК-130», – говорится в релизе.
Согласно информации, «во взаимодействии с летчиками смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота, экипажи ТАРК "Петр Великий" и РК "Маршал Устинов" провели учение по отражению внезапных атак самолетов и авиационных ракет, пикирующих на корабли соединения».
В ходе маневров расчеты выполнили артиллерийские стрельбы по имитированным воздушным целям, выставленным самолётами. Этот эпизод завершил активную фазу совместного выхода крейсеров в море, который продолжается с прошлой недели.
Сообщается, что «за время нахождения в море экипажи крейсеров отработали слаженность действий при совместном маневрировании, применении оружия и технических средств, выполнили учебные мероприятия по борьбе за живучесть кораблей на ходу и при стоянке на якоре, а также провели тренировки по оказанию помощи условно повреждённому кораблю».
Боевые упражнения носили плановый характер. Место проведения учения было заранее закрыто для судоходства и полётов авиации.
«В ходе учения экипажи крейсеров отработали ведение боя с отрядом кораблей условного противника. Стрельбы по морской цели последовательно выполнили боевые расчеты батарей универсального калибра АК-130», – говорится в релизе.
Согласно информации, «во взаимодействии с летчиками смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота, экипажи ТАРК "Петр Великий" и РК "Маршал Устинов" провели учение по отражению внезапных атак самолетов и авиационных ракет, пикирующих на корабли соединения».
В ходе маневров расчеты выполнили артиллерийские стрельбы по имитированным воздушным целям, выставленным самолётами. Этот эпизод завершил активную фазу совместного выхода крейсеров в море, который продолжается с прошлой недели.
Сообщается, что «за время нахождения в море экипажи крейсеров отработали слаженность действий при совместном маневрировании, применении оружия и технических средств, выполнили учебные мероприятия по борьбе за живучесть кораблей на ходу и при стоянке на якоре, а также провели тренировки по оказанию помощи условно повреждённому кораблю».
Использованы фотографии: РИА Новости / Пресс-служба Северного флота
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