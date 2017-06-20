Киев сообщает об исчезновении украинского полковника в зоне "АТО"
Пресс-центр так называемой «АТО» публикует сведения об исчезновении в зоне конфликта полковника украинской нацгвардии. Называется имя офицера. Это Александр Бойко, который исчез при неустановленных обстоятельствах в зоне проведения «АТО» в ходе боевых действий. В пресс-службе нацгвардии Украины заявляют, что полковник Бойко «может удерживаться боевиками ОРДЛО». Под «боевиками ОРДЛО» в Киеве понимают войска ЛДНР. О возможной гибели Бойко при этом не сообщается.
Из заявления НГУ (приводит УНИАН ):
Напомним, что ранее в Киеве заявили о готовности свернуть «АТО», заменив её на военную операцию с одновременным объявлением военного положения на территориях, прилегающих к линии соприкосновения. Эксперты полагают, что это своеобразный информационный ход, который понадобился, во-первых, перед встречей Порошенко и Трампа, во-вторых, для возможной отмены проведения президентских выборов на Украине с бессрочным продлением полномочий Порошенко. Действительно, если Порошенко примет участие в выборах в 2019 году, его шансы на победу будут призрачны. Уже сегодня по рейтингу он уступает Юлии Тимошенко около 2 процентных пунктов.
Из заявления НГУ (приводит УНИАН ):
Командование Национальной гвардии продолжает работу в этом направлении. К мероприятиям по поиску приобщены представители общественных организаций.
Напомним, что ранее в Киеве заявили о готовности свернуть «АТО», заменив её на военную операцию с одновременным объявлением военного положения на территориях, прилегающих к линии соприкосновения. Эксперты полагают, что это своеобразный информационный ход, который понадобился, во-первых, перед встречей Порошенко и Трампа, во-вторых, для возможной отмены проведения президентских выборов на Украине с бессрочным продлением полномочий Порошенко. Действительно, если Порошенко примет участие в выборах в 2019 году, его шансы на победу будут призрачны. Уже сегодня по рейтингу он уступает Юлии Тимошенко около 2 процентных пунктов.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/ato.news
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