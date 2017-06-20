14:30 20 июня

Киев сообщает об исчезновении украинского полковника в зоне "АТО"

Пресс-центр так называемой «АТО» публикует сведения об исчезновении в зоне конфликта полковника украинской нацгвардии. Называется имя офицера. Это Александр Бойко, который исчез при неустановленных обстоятельствах в зоне проведения «АТО» в ходе боевых действий. В пресс-службе нацгвардии Украины заявляют, что полковник Бойко «может удерживаться боевиками ОРДЛО». Под «боевиками ОРДЛО» в Киеве понимают войска ЛДНР. О возможной гибели Бойко при этом не сообщается.

Из заявления НГУ (приводит УНИАН ):

Командование Национальной гвардии продолжает работу в этом направлении. К мероприятиям по поиску приобщены представители общественных организаций.



Киев сообщает об исчезновении украинского полковника в зоне "АТО"


Напомним, что ранее в Киеве заявили о готовности свернуть «АТО», заменив её на военную операцию с одновременным объявлением военного положения на территориях, прилегающих к линии соприкосновения. Эксперты полагают, что это своеобразный информационный ход, который понадобился, во-первых, перед встречей Порошенко и Трампа, во-вторых, для возможной отмены проведения президентских выборов на Украине с бессрочным продлением полномочий Порошенко. Действительно, если Порошенко примет участие в выборах в 2019 году, его шансы на победу будут призрачны. Уже сегодня по рейтингу он уступает Юлии Тимошенко около 2 процентных пунктов.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/ato.news
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Комментарии 34

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  1. Logall Сегодня, 13:24
    Заискались? Кричат: ау, караул! Полковника украли!...
    За виноводочный загляните. В конаве пьяный спит.
    Logall
    1. Zibelew Сегодня, 13:29
      Не полковник, а штандартенфюрер
      Zibelew
      1. Чёрный Сегодня, 13:30
        Стоило Петру на доклад в Вашингтонский обком отлучиться, как тут же полковники в плен побежали. laughing
        Чёрный
        1. рич Сегодня, 14:09
          В свете последних событий, не удивлюсь если ВСУшники его продали ополченцам , или просто пропили)))
          рич
    2. Монос Сегодня, 13:32
      Псс, полковник.... winked У них целая страна пропала, что уж тут полковник...
      Монос
      1. Соломон Кейн Сегодня, 14:23
        Знаете, Господа! В свете всего происходящего, светло вспоминается Ю.В.Андропов, Д.Ф.Устинов и др., которые в декабре 1979 г. отправили в Баграм "мусульманский батальон".
        Сейчас бы в Киев "украинский батальон" высадить....в одночасье все вопросы снялись бы...
        Соломон Кейн
    3. moskowit Сегодня, 14:19
      "...Кокнули вожачка, гадом он оказался..." (Сиплый, из фильма "Оптимистическая трагедия")
      moskowit
  2. vch Сегодня, 13:24
    Скоро объявится. Ждем интервью.....
    vch
    1. Чёрный Сегодня, 13:37
      Скоро объявится. Ждем интервью....

      Полковник хоть поест нормально и помоется, печень подлечит laughing
      Чёрный
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:24
    В Европу рванул? В Париже ищите! Месяца три, пока срок не истечет... wassat
    Горный стрелок
    1. Masya Masya Сегодня, 13:30
      Цитата: Горный стрелок
      В Европу рванул? В Париже ищите!

      В Европу, в Европу... подставь свою ..опу,
      в Европу не хочу!!! в Россию пойду... wink
      Masya Masya
    2. Чёрный Сегодня, 13:34
      Цитата: Горный стрелок
      В Европу рванул? В Париже ищите! Месяца три, пока срок не истечет... wassat

      Очень может быть. Он походу уже какаву с круассанами на елисейских полях пьет, в окружении еврогеев - аналог муслимского рая с блэкджеком и гуриями wassat
      Чёрный
      1. винч Сегодня, 13:49
        Да свои его где-нибудь прикопали в бруствер, что б дела не мешал воротить.
        винч
  4. 210окв Сегодня, 13:25
    Полковник наверное сам первый решил "свернуться".... crying
    210окв
  5. Masya Masya Сегодня, 13:25
    Это Александр Бойко

    вот не удивлюсь, если эта Байда на территории РФ... жизнь налаживает..
    Masya Masya
    1. tiredwithall Сегодня, 13:30
      Ну, если добровольно перешёл в РФ, то это настоящий полковник.
      tiredwithall
      1. Masya Masya Сегодня, 13:37
        Цитата: tiredwithall
        если добровольно перешёл в РФ

        похищать это.... кому оно нужно.... , сотрется из памяти, как не было... и забыли...
        Masya Masya
    2. роман66 Сегодня, 13:32
      конечно. сдался оккупантам с облегчением, и туда , где не стреляют, а за смешые секретики, может, шоколадку дадут
      роман66
    3. Смог Сегодня, 13:32
      Цитата: Masya Masya
      эта Байда
      fellow
      Так вот под этой личиной,
      Скрывался, блин, уголовник! am
      Ну, в жизни не скажешь, какой был мужчина! good
      Ну, настоящий полковник!
      drinks laughing
      Смог
      1. Masya Masya Сегодня, 13:45
        И сделали еду
        "Лангуст речной в томате".
        Закончил я "Байду"
        Пока, пока, Читатель!!!!
        laughing laughing laughing
        Masya Masya
        1. Смог Сегодня, 13:59
          Цитата: Masya Masya
          Пока, пока, Читатель!!!!

          Марина! Вы как всегда,....... не подражаемы(ах,я, старый ловелас) love
          Смог
          1. Masya Masya Сегодня, 14:06
            Цитата: Смог
            (ах,я, старый ловелас)


            Константин, извините, если ф что... wink love
            Masya Masya
  6. Копчёный Сегодня, 13:29
    Говорят его там рядом видели.
    Копчёный
  7. Товарищ Глебов Сегодня, 13:30
    Действительно, если Порошенко примет участие в выборах в 2019 году, его шансы на победу будут призрачны.

    Ой, не смешите. Посчитают как надо. Все 146% за него будут.
    Это Александр Бойко, который исчез при неустановленных обстоятельствах

    В преддверии большого шухера человек просто захотел остаться в живых да и смылся куда подальше.
    Товарищ Глебов
  8. Sly Сегодня, 13:34
    Президенство на диктатуру решили заменить?
    Sly
  9. Балу Сегодня, 13:36
    Киев сообщает об исчезновении украинского полковника в зоне "АТО"

    Его съели голодные подчиненные, наверное толстенький был. yes
    Балу
  10. Blue Fox Сегодня, 13:43
    Киев сообщает об исчезновении украинского полковника в зоне "АТО"
    Каннибализм...
    Blue Fox
  11. APASUS Сегодня, 13:45
    Нормальная ,стандартная провокация.Сейчас наберут безголовых отбивать укрепрайон,обстреливать города в отместку.
    APASUS
  12. faterdom Сегодня, 13:59
    После получения безвиза следующий логичный шаг к свободе -телепортация!
    faterdom
  13. Олег Калугин Сегодня, 14:02
    Новая серия фильма "Спасти рядового Райна" , теперь и полковника Бойко)))
    Олег Калугин
  14. КОТ БАЮН Сегодня, 14:05
    исчез при неустановленных обстоятельствах в зоне проведения «АТО» в ходе боевых действий

    Да может продали, как позиции продают.
    А может и сам смылся.
    КОТ БАЮН
  15. злой партизан Сегодня, 14:06
    Ничего страшного! Скоро опять появится. На гей-параде был занят. yes
    злой партизан
    1. рич Сегодня, 14:14
      Война войной, а гей парад по расписанью laughing
      рич
  16. pvv113 Сегодня, 14:25
    В пресс-службе нацгвардии Украины заявляют, что полковник Бойко «может удерживаться боевиками ОРДЛО»

    Вариант дезертирства даже не рассматривают?
    pvv113
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