14:32 20 июня

ВМС США провели испытания новой зенитной ракеты Standard Missile-6 Block IA (SM-6 Blk IA).

Американские инженеры продолжают модернизировать ракеты, разработанные для ВМС США. На испытательном полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико) прошли финальные наземные испытания ракеты Standard Missile-6 Block IA (SM-6 Blk IA), передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com

Ракета SM-6 Blk IA является усовершенствованным вариантом ракеты SM-6 Blk I, которая будет официально принята на вооружение ВМС США в следующем году и является модификацией ракеты SM-6 (полное название – RIM-174 Standard ERAM), поступившей на вооружение американского флота в 2013 году.


Наземные испытания ракеты SM-6 Blk IA




Тестирование, проведенное 19 июня 2017 года, стало третьим этапом наземных испытаний SM-6 Blk IA. Осенью этого года планируются первые морские испытания ракеты, а в следующем году она должна получить статус начальной боевой готовности. Одна из ключевых особенностей новой модификации – улучшенная интеграция с системой Aegis.

Компания Raytheon начала разработку ракет SM-6 в 2005 году. К их испытаниям приступили в 2007 году, а в 2009 году стартовало предсерийное производство. Первую серийную ракету SM-6 ВМС США получили весной 2015 года. SM-6 входит в состав вооружения эсминцев типа Arleigh Burke и крейсеров типа Ticonderoga, оснащенных системой Aegis.

ВМС США провели испытания новой зенитной ракеты Standard Missile-6 Block IA (SM-6 Blk IA).

Пуск ракеты SM-6 с эсминца типа Arleigh Burke


SM-6 – зенитная ракета с системой активного наведения, базовая версия которой может поражать цели на расстоянии до 240 км и высоте до 33 км. Ракеты развивают скорость свыше 4000 км/ч, что позволяет использовать их для перехвата баллистических ракет. SM-6 могут применяться против различных целей на воде, в воздухе и на земле, в том числе, использующих технологии радиолокационной малозаметности или укрытых за складками местности.

Использованы фотографии: navaltoday.com/navyrecognition.com
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Комментарии 11

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  1. Logall Сегодня, 13:30
    Запустить в них, что-нибудь... Проверить, так ли она хороша на самом деле? Ради интереса...
    Logall
    1. Tusv Сегодня, 14:08
      Цитата: Logall
      Запустить в них, что-нибудь... Проверить, так ли она хороша на самом деле? Ради интереса.

      Говорят дюжину Ониксов купили через подставных лиц, сейчас закупают Брамосы. Делаем выводы. Стаю пока гасить не могут. Учаться, что настораживает и свою границу зоны ПВО придвигают к нашим границам, что бесит
      Tusv
  2. Горный стрелок Сегодня, 13:43
    Это типа наших для С-300? Ну знаем, что у них есть похожие ракеты. Может даже и неплохие. Проверять не хочется.Но если потребуется - проверим." Ониксами" или чем покруче... wassat
    Горный стрелок
    1. Пофиг Сегодня, 14:01
      Что-то вроде того. Только официально, Максимальная дальность перехвата для SM-6 никогда не публиковалась. В Англоязычных источниках пишут - 370км.
      370 км это это радиогоризонт радара SPY-1B для целей летящих на высоте 11км., т.е. цифра очень условная. Она и указывается во многих статьях как макс радиус действия SM6. Для низколетящих крылатых ракет эта дальность не превышает 40 км.
      Однако с прошлого года технические возможности ракет SM6 резко возросли благодаря интеграции летающих радаров E-2D в БИУС AEGIS. На испытаниях 22 сентября, SM6 успешно уничтожили групповую низколетящую цель имитирующие ракеты оникс на расстоянии 450 километров. (Опять таки цифра не официальнвя а больше на уровне слухов)
      http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/raytheo
      ns-sm-6-missile-just-broke-important-military-rec
      ord-17907
      Пофиг
      1. Tusv Сегодня, 14:22
        Что то отчеты врут
        Цитата: Пофиг
        Для низколетящих крылатых ракет эта дальность не превышает 40 км.

        Это близко к истине
        Однако
        На последних испытаниях 22 сентября, SM6 успешно уничтожили групповую низколетящую цель имитирующие ракеты оникс на расстоянии 450 километров.

        так завирать даже комисары не умеют На версту воняет комивояжерством. Ну возмите меня. Лена Воробей заценит
        Tusv
  3. Старый26 Сегодня, 13:44
    Цитата: Logall
    Запустить в них, что-нибудь... Проверить, так ли она хороша на самом деле? Ради интереса...

    Блин. Как же многие любят испытывать на ком-то другом. Забывая, что у медали обычно две стороны? А как они захотят запустить что-то, чтобы проверить наш, ну.... к примеру "Полимент-Редут"?
    Старый26
    1. jonhr Сегодня, 14:06
      я-бы посоветовал им провести испытания на самом здоровом своём соседе. так подойти и со всей дури ему вмазать. ну и посмотрим когда сосед вмажет как быстро начнут работать мозги laughing
      jonhr
  4. Старый26 Сегодня, 13:52
    Цитата: Горный стрелок
    Это типа наших для С-300?

    Это замена Стандарту SM-2ER Block IV и Стандарту SM-2 Block IVА. Может нести как осколочно-фугасную, так и кинетическую часть
    Старый26
    1. Пофиг Сегодня, 14:17
      Это дополнение к SM2. SM6 Намного дороже и полная замена даже не планируется
      Пофиг
  5. Monster_Fat Сегодня, 14:14
    Без "пафоса" и "помпы", но постепенно и неотвратимо... wink
    Monster_Fat
  6. Сумрачный стрелок Сегодня, 14:18
    Я так понял эта ракета уровня ракет для с-350 ???
    Сумрачный стрелок
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