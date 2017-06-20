ВМС США провели испытания новой зенитной ракеты Standard Missile-6 Block IA (SM-6 Blk IA).
Американские инженеры продолжают модернизировать ракеты, разработанные для ВМС США. На испытательном полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико) прошли финальные наземные испытания ракеты Standard Missile-6 Block IA (SM-6 Blk IA), передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com
Ракета SM-6 Blk IA является усовершенствованным вариантом ракеты SM-6 Blk I, которая будет официально принята на вооружение ВМС США в следующем году и является модификацией ракеты SM-6 (полное название – RIM-174 Standard ERAM), поступившей на вооружение американского флота в 2013 году.
Тестирование, проведенное 19 июня 2017 года, стало третьим этапом наземных испытаний SM-6 Blk IA. Осенью этого года планируются первые морские испытания ракеты, а в следующем году она должна получить статус начальной боевой готовности. Одна из ключевых особенностей новой модификации – улучшенная интеграция с системой Aegis.
Компания Raytheon начала разработку ракет SM-6 в 2005 году. К их испытаниям приступили в 2007 году, а в 2009 году стартовало предсерийное производство. Первую серийную ракету SM-6 ВМС США получили весной 2015 года. SM-6 входит в состав вооружения эсминцев типа Arleigh Burke и крейсеров типа Ticonderoga, оснащенных системой Aegis.
SM-6 – зенитная ракета с системой активного наведения, базовая версия которой может поражать цели на расстоянии до 240 км и высоте до 33 км. Ракеты развивают скорость свыше 4000 км/ч, что позволяет использовать их для перехвата баллистических ракет. SM-6 могут применяться против различных целей на воде, в воздухе и на земле, в том числе, использующих технологии радиолокационной малозаметности или укрытых за складками местности.
Ракета SM-6 Blk IA является усовершенствованным вариантом ракеты SM-6 Blk I, которая будет официально принята на вооружение ВМС США в следующем году и является модификацией ракеты SM-6 (полное название – RIM-174 Standard ERAM), поступившей на вооружение американского флота в 2013 году.
Наземные испытания ракеты SM-6 Blk IA
Тестирование, проведенное 19 июня 2017 года, стало третьим этапом наземных испытаний SM-6 Blk IA. Осенью этого года планируются первые морские испытания ракеты, а в следующем году она должна получить статус начальной боевой готовности. Одна из ключевых особенностей новой модификации – улучшенная интеграция с системой Aegis.
Компания Raytheon начала разработку ракет SM-6 в 2005 году. К их испытаниям приступили в 2007 году, а в 2009 году стартовало предсерийное производство. Первую серийную ракету SM-6 ВМС США получили весной 2015 года. SM-6 входит в состав вооружения эсминцев типа Arleigh Burke и крейсеров типа Ticonderoga, оснащенных системой Aegis.
Пуск ракеты SM-6 с эсминца типа Arleigh Burke
SM-6 – зенитная ракета с системой активного наведения, базовая версия которой может поражать цели на расстоянии до 240 км и высоте до 33 км. Ракеты развивают скорость свыше 4000 км/ч, что позволяет использовать их для перехвата баллистических ракет. SM-6 могут применяться против различных целей на воде, в воздухе и на земле, в том числе, использующих технологии радиолокационной малозаметности или укрытых за складками местности.
Использованы фотографии: navaltoday.com/navyrecognition.com
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