14:33 20 июня

Минобороны РФ может взять на себя координацию централизованной системы Северного завоза

Российское военное ведомство может стать координатором централизованной системы Северного завоза для Арктической и Курильской островных зон, передает ТАСС сообщение заместителя гендиректора по водному транспорту ООО «Оборонлогистика» Андрея Кушнирова.

Минобороны РФ может взять на себя координацию централизованной системы Северного завоза


Учитывая текущий объем перевозок, перспективы повышения военного присутствия на Арктической и Курильской островных зонах, …Минобороны РФ может стать координатором создаваемой централизованной транспортно-логистической системы Северного завоза,
сказал Кушниров на конференции в Нарьян-Маре.


Он сообщил, что с 2016 года идет создание консорциума, куда вошли «Оборонлогистика», Софрахт и Дальневосточное морское пароходство. «Консорциум может выступить в качестве единого оператора и интегратора решения задач транспортного обеспечения грузов всех заинтересованных ведомств на указанных территориях», – уточнил Кушниров.

По его словам, ожидается, что «Оборонлогистика» до конца июня «станет единственным исполнителем закупок работ и услуг по доставке морским транспортом воинских грузов в Арктическую и Курильскую островную зону в 2017-2018 годах».

Заместитель гендиректора отметил, что ежегодный прирост объемов грузов в Арктику в ближайшие 10 лет будет составлять не менее 10-15%.

Справка агентства: «Северный завоз – комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона».

Использованы фотографии: www.oboronlogistika.ru
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Комментарии 10

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  1. 210окв Сегодня, 13:36
    Да правильно все это..В арктическом регионе военные вообще скоро будут аборигенами вместе с разработчиками недр.Другие профессии уже съехали оттуда.
    210окв
    1. tiredwithall Сегодня, 13:43
      А потом опять пойдут громкие дела, аресты деятелей тыла и снабжения в московских кабинетах... Лучше доверить координацию завоза сразу военной прокуратуре.
      tiredwithall
      1. 210окв Сегодня, 13:44
        Доверить кому?Я думаю что Вы хотели сказать "не прапорщикам"?
        Цитата: tiredwithall
        А потом опять пойдут громкие дела, аресты деятелей тыла и снабжения... Лучше доверить координацию завоза сразу военной прокуратуре.
        210окв
      2. 210окв Сегодня, 13:50
        А я вот думаю что кому бы не доверили-контроль должен быть жесткий..А не ограничиваться выводами после прямой линии с гарантом..
        Цитата: tiredwithall
        А потом опять пойдут громкие дела, аресты деятелей тыла и снабжения в московских кабинетах... Лучше доверить координацию завоза сразу военной прокуратуре.
        210окв
      3. moskowit Сегодня, 14:11
        А там что, хлопцы из другого теста. И там могут пойти "...громкие дела, аресты... "...
        А так, в принципе, правильное решение...
        moskowit
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:51
      Да военные там все должны делать и обеспечивать..А не ООО и т.д.!
      Помнится учения были по переброске войск с Запада на Дальний восток..Так там какие то из ООО запросили оплату сразу , чтобы посадить наши истребители и транспортники! А еще Чубайс отключал в 90-х эл энергию на точках военных и наши брали с боем этот энергоцентр ! Понимая , что это грозит стране...Вообщем жуть творилась мужики..!
      ОТДЕЛ
      1. yuriy55 Сегодня, 14:03
        Цитата: ОТДЕЛ
        Да военные там все должны делать и обеспечивать..

        Там так и написано:
        Российское военное ведомство может стать координатором

        Оно уже должно стать координатором тех, кто мечтал сапоги мыть в Индийском океане, а в армии не служил... laughing
        yuriy55
      2. stalkerwalker Сегодня, 14:07
        Цитата: ОТДЕЛ
        Да военные там все должны делать и обеспечивать..А не ООО и т.д.!

        В годы советской власти завоз грузов "на Севера" обеспечивали в основном 4 пароходства : Мурманское и Северное с европейской части России, Дальневосточное и Камчатское с азиатского направления.
        Но увы, те времена ушли. Мурманчане живут на дотациях государства, как главная база ледокольного флота, а из 150 судов в Северном Морском пароходстве на сегодня осталось около 15. Зато появились новоявленные частные судоходные компании, типа "ТрансНАу" в Архангельске, которые по демпинговым расценкам, нарушая всё и вся, на убитых пароходах занимаются северным завозом.
        МО наверняка промониторило ситуацию, и пришло к закономерному выводу.
        stalkerwalker
  2. APASUS Сегодня, 13:49
    По сути "Оборонлогистика "должна выстроить схему завоза ,правила закупки и перевоза,схемы тендеров ,сроки, а вот осуществлять ее должны конторы по контракту.Когда все переходит в одни руки ,мы знаем чем это обычно может закончиться.
    APASUS
  3. faterdom Сегодня, 13:58
    Все новое -хорошо забытое старое. Арктику и во времена СССР курировало и использовало министерство обороны. И именно оно хоть какие-то интересы государства отражает и соблюдает. Северный завоз, отданный на откуп местным губернаторам и частникам - скорее картинка того, как не надо делать! Чудовищная неэффективность с воровством и коррупцией, постоянные срывы сроков, номенклатуры и тоннажа этих завозов, вплоть до жизненно важных топлива и продовльствия.
    faterdom
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