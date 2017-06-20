Минобороны РФ может взять на себя координацию централизованной системы Северного завоза
Российское военное ведомство может стать координатором централизованной системы Северного завоза для Арктической и Курильской островных зон, передает ТАСС сообщение заместителя гендиректора по водному транспорту ООО «Оборонлогистика» Андрея Кушнирова.
Он сообщил, что с 2016 года идет создание консорциума, куда вошли «Оборонлогистика», Софрахт и Дальневосточное морское пароходство. «Консорциум может выступить в качестве единого оператора и интегратора решения задач транспортного обеспечения грузов всех заинтересованных ведомств на указанных территориях», – уточнил Кушниров.
По его словам, ожидается, что «Оборонлогистика» до конца июня «станет единственным исполнителем закупок работ и услуг по доставке морским транспортом воинских грузов в Арктическую и Курильскую островную зону в 2017-2018 годах».
Заместитель гендиректора отметил, что ежегодный прирост объемов грузов в Арктику в ближайшие 10 лет будет составлять не менее 10-15%.
Справка агентства: «Северный завоз – комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона».
Учитывая текущий объем перевозок, перспективы повышения военного присутствия на Арктической и Курильской островных зонах, …Минобороны РФ может стать координатором создаваемой централизованной транспортно-логистической системы Северного завоза,сказал Кушниров на конференции в Нарьян-Маре.
Он сообщил, что с 2016 года идет создание консорциума, куда вошли «Оборонлогистика», Софрахт и Дальневосточное морское пароходство. «Консорциум может выступить в качестве единого оператора и интегратора решения задач транспортного обеспечения грузов всех заинтересованных ведомств на указанных территориях», – уточнил Кушниров.
По его словам, ожидается, что «Оборонлогистика» до конца июня «станет единственным исполнителем закупок работ и услуг по доставке морским транспортом воинских грузов в Арктическую и Курильскую островную зону в 2017-2018 годах».
Заместитель гендиректора отметил, что ежегодный прирост объемов грузов в Арктику в ближайшие 10 лет будет составлять не менее 10-15%.
Справка агентства: «Северный завоз – комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона».
Использованы фотографии: www.oboronlogistika.ru
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