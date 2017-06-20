Столтенберг: НАТО готово действовать на восточных рубежах.

НАТО уже отреагировала на значительное усиление российского военного присутствия в этом регионе, поэтому мы разместили четыре боевых группы, активизировали учения, а также в дополнение к натовским боевым группам было усилено военное присутствие США на двусторонней основе

Мы продолжим следить за ситуацией, за учениями "Запад" и продолжим быть бдительными и готовыми действовать, если потребуется