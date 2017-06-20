14:32 20 июня

Столтенберг: НАТО готово действовать на восточных рубежах

НАТО продолжит следить за ситуацией на восточных рубежах альянса и готова действовать при необходимости, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Литве, которую транслировал интернет-сайт альянса, передает РИА Новости

НАТО уже отреагировала на значительное усиление российского военного присутствия в этом регионе, поэтому мы разместили четыре боевых группы, активизировали учения, а также в дополнение к натовским боевым группам было усилено военное присутствие США на двусторонней основе
— сказал Столтенберг

Столтенберг: НАТО готово действовать на восточных рубежах



Заявления о якобы существующей российской угрозе прибалтийским странам и Польше звучали и ранее, хотя в Москве подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на кого-либо из стран альянса. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападения, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов у российских границ.

Генсек отметил, что "все это прекрасно демонстрирует решимость НАТО".

Мы продолжим следить за ситуацией, за учениями "Запад" и продолжим быть бдительными и готовыми действовать, если потребуется
— заявил Столтенберг.

По словам генсека, альянс завершил размещение в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональных батальонов на основе ротации. Решение направить в эти страны боевые группы члены НАТО приняли на саммите в Варшаве год назад.

Использованы фотографии: https://ok.ru/feed
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Комментарии 9

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  1. tiredwithall Сегодня, 14:23
    Мечты подсознания запада стали обретать реалии. Больно уж давно не получали укорот.
    tiredwithall
    1. Чёрный Сегодня, 14:25
      После каждой случки со своим гей-партнёром Столтенберг становится очень воинственным laughing
      Чёрный
      1. tiredwithall Сегодня, 14:27
        Так ведь болит в заде.
        tiredwithall
      2. рич Сегодня, 14:32
        Мы продолжим следить за ситуацией, за учениями "Запад" и продолжим быть бдительными — заявил Столтенберг.

        Да уж, будьте. А то получится как в Эстонии. Где бдительный водитель, сдавая задним ходом, задавил бдительного руководителя военной колоны, бдительно пристроившегося отлить за бампером грузовика laughing
        рич
    2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 14:26
      Если у нас нет планов нападения на нато, то у них есть.
      DIVAN SOLDIER
  2. cniza Сегодня, 14:24
    Все хорохорятся и подбадривают себя.
    cniza
    1. НасРать Сегодня, 14:32
      Цитата: cniza
      Все хорохорятся и подбадривают себя.


      Собственно они действуют... последние приобретения - Украина, до этого Прибалтика, восточная Европа, и т.д....
      НасРать
  3. Govorun Сегодня, 14:29
    Столтенберг: НАТО готово действовать на восточных рубежах.
    Столтенберг, выпей уже валерьянки и иди спать...
    Govorun
  4. Сумрачный стрелок Сегодня, 14:29
    Нас обложили со всех сторон. Неужто начнется скоро великий шухер. Израиль вон аналог Искандера уже испытали.
    Сумрачный стрелок
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