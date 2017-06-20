Столтенберг: НАТО готово действовать на восточных рубежах
НАТО продолжит следить за ситуацией на восточных рубежах альянса и готова действовать при необходимости, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Литве, которую транслировал интернет-сайт альянса, передает РИА Новости
Заявления о якобы существующей российской угрозе прибалтийским странам и Польше звучали и ранее, хотя в Москве подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на кого-либо из стран альянса. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападения, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов у российских границ.
Генсек отметил, что "все это прекрасно демонстрирует решимость НАТО".
По словам генсека, альянс завершил размещение в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональных батальонов на основе ротации. Решение направить в эти страны боевые группы члены НАТО приняли на саммите в Варшаве год назад.
НАТО уже отреагировала на значительное усиление российского военного присутствия в этом регионе, поэтому мы разместили четыре боевых группы, активизировали учения, а также в дополнение к натовским боевым группам было усилено военное присутствие США на двусторонней основе— сказал Столтенберг
Заявления о якобы существующей российской угрозе прибалтийским странам и Польше звучали и ранее, хотя в Москве подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на кого-либо из стран альянса. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападения, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов у российских границ.
Генсек отметил, что "все это прекрасно демонстрирует решимость НАТО".
Мы продолжим следить за ситуацией, за учениями "Запад" и продолжим быть бдительными и готовыми действовать, если потребуется— заявил Столтенберг.
По словам генсека, альянс завершил размещение в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональных батальонов на основе ротации. Решение направить в эти страны боевые группы члены НАТО приняли на саммите в Варшаве год назад.
Использованы фотографии: https://ok.ru/feed
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