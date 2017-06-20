16:57 20 июня

РФ и Беларусь подписали контракт на поставку Су-30СМ

Беларусь заключила с Россией контракт на покупку истребителей Су-30СМ, передает ТАСС сообщение директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.



Контракт на поставку партии Су-30СМ заключен. Его реализация будет идти поэтапно, в соответствии с установленными сроками, сказал Шугаев на авиасалоне в Ле-Бурже.


О количестве закупаемых машин не сообщается.

Ранее командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Олег Двигалев сообщил агентству, что республика может закупить у России партию учебно-боевых самолетов Як-130 в дополнение к ранее поставленным восьми машинам, а также рассказал о намерениях купить истребители Су-30СМ.

Сверхманевренный истребитель Су-30СМ поколения "4+" оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Машина способна применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Также самолет может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных истребителей.

Использованы фотографии: Сергей Копцев / russianplanes.net
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Комментарии 48

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  1. 210окв Сегодня, 14:37
    И это безусловно верно...Что бы там не говорили на "Регнуме" или "Дожде"..
    210окв
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:42
      О количестве закупаемых машин не сообщается.

      Вот это мне очень нравится...! Значит летать будем И ХУЛИГАНИТЬ ВМЕСТЕ !
      ОТДЕЛ
      1. Владимир 38 Сегодня, 14:49
        Очень хорошая новость, еще бы за деньги, а не в подарок, как обычно. Ну или хоть картошкой))
        Владимир 38
        1. просто экспл Сегодня, 15:21
          откуда у них деньги ?
          просто экспл
        2. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:17
          Цитата: Владимир 38
          Очень хорошая новость, еще бы за деньги, а не в подарок, как обычно. Ну или хоть картошкой))

          Если учесть, что РБ сняла с вооружения Су-27, которые у нее были, то у нищебродов денег нет не только на закупку авиационной техники, но и ее эксплуатацию и текущий ремонт...
          С военной точки зрения ВВС и ПВО РБ, не нужны тяжелые истребители (куда они на них летать будут?), вполне достаточно и МиГ-29, территория РБ небольшая, а покупаемые самолеты дорогие....
          Видимо в РФ согласились с РБ и ее оппозиций, заместо авиабазы, мы отдадим за даром Су-30 и еще скорее всего будем сами оплачивать и их эксплуатацию....
          Полк конечно РБ не передадут, а 12 Су-30 поставят...
          Я бы на месте "Батьки" получив халявные Су-30 от РФ, пропил бы Су-27 находящихся на хранении (можно той же Украине), может тогда в Москве, башкой начнут думать....
          DOCTOR ZLO
        3. Устин Сегодня, 16:25
          Белорусия расчет проводит весьма корректно и без срывов , так что не вводите народ в заблуждение.
          Устин
    2. tiredwithall Сегодня, 14:46
      Цитата: 210окв
      И это безусловно верно...Что бы там не говорили на "Регнуме" или "Дожде"..

      А что могут хорошего или толкового сказать на этих инфопомойках?
      tiredwithall
      1. Zibelew Сегодня, 14:51
        Белоруссия единственное государство со стороны Европы, которое не проводит откровенную русофобскую политику.
        Zibelew
      2. виктор н Сегодня, 14:54
        Сравнивать Регнум с Дождём - как котика с шавкой. Регнум не обижайте, это издание Русского мира, Если не нравится критика Лукашенко - гуляйте мимо.
        виктор н
        1. Тралл Сегодня, 15:14
          Цитата: виктор н
          Если не нравится критика Лукашенко - гуляйте мимо

          Желательно под окнами белорусского КГБ, как хохлушки из Фемен smile
          Тралл
        2. 210окв Сегодня, 15:16
          Регнум-Русский мир?Не смешите мои тапки.У них под понятием "Русский мир" работают банальные провокаторы.
          Цитата: виктор н
          Сравнивать Регнум с Дождём - как котика с шавкой. Регнум не обижайте, это издание Русского мира, Если не нравится критика Лукашенко - гуляйте мимо.
          210окв
          1. tiredwithall Сегодня, 16:53
            Вот они его и защищают на ВО. Здесь их тоже немерено.
            tiredwithall
  2. Teberii Сегодня, 14:39
    Будем самолеты на бульбу по мировым расценкам менять.
    Teberii
    1. 210окв Сегодня, 14:43
      Когда в Малайзии на пальмовое масло меняли-никто не говорил...Все аплодировали.
      Цитата: Teberii
      Будем самолеты на бульбу по мировым расценкам менять.
      210окв
      1. БАБА ШУРА Сегодня, 14:59
        А может это русские самолеты будут и наши служить? Чтоб рты не раскрывали сказали про покупку... А что?
        БАБА ШУРА
  3. Чаронда Сегодня, 14:40
    Было бы лучше передать эти самолеты ВКС РФ,а не вооружать на халяву,в ущерб РФ,чужие страны
    Чаронда
    1. Тралл Сегодня, 14:42
      Цитата: Чаронда
      Было бы лучше передать эти самолеты ВКС РФ,а не вооружать на халяву,в ущерб РФ,чужие страны

      Статью читать не пробовали?
      Тралл
      1. Чаронда Сегодня, 14:59
        А вы головой думать не пробовали? Полезное занятие,начинайте пока не поздно! Лучше вооружать свою армию,чем чужую,а потом просить милости у Луки. И на что они станут покупать,если Лука регулярно в РФ халявные кредиты клянчит?! Это не продажа,это опять подарки иностранцам от ВВП в ущерб РФ !
        Чаронда
        1. Тралл Сегодня, 15:16
          Цитата: Чаронда
          а потом просить милости у Луки

          можно поподробнее?
          Тралл
          1. Чаронда Сегодня, 15:18
            Да бога ради. Ваш Лука не признал Крым частью РФ до сих пор и его страна сотрудничает с Украиной,в том числе и в военной сфере.
            Чаронда
          2. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:24
            Цитата: Тралл
            Цитата: Чаронда
            а потом просить милости у Луки

            можно поподробнее?

            Он Чаронда имел ввиду, поставку автомобильной техники, ГСМ в адрес ВСУ...
            Бог накажет эту страну за подлянки против жителей Донбасса, или "Батька" думает, что многоэтажки в Минске хуже горят чем в Донецке?
            DOCTOR ZLO
            1. Одиссей Сегодня, 16:46
              Цитата: DOCTOR ZLO
              Бог накажет эту страну за подлянки против жителей Донбасса, или "Батька" думает, что многоэтажки в Минске хуже горят чем в Донецке?

              Вы,уважаемый,в своем уме ? Мы находимся в едином Союзном государстве,Республика Беларусь наш главный и последний союзник на западном направлении.
              Что касается "многоэтажек",то это не руководство Белоруссии обещало стоять за спинами жителей Донбасса,не руководство Белоруссии говорило о Киевской хунте ,а затем признало ее легальным правительством и партнерами.Не главный банк Белоруссии не работает в Крыму ,ибо санкции,и.т.д.
              Так что «Чем кумушек считать трудиться, Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»
              Одиссей
    2. русский молдаван Сегодня, 14:43
      Цитата: Чаронда
      Было бы лучше передать эти самолеты ВКС РФ,а не вооружать на халяву,в ущерб РФ,чужие страны

      Беларусь чужая? fool
      русский молдаван
      1. фигвам Сегодня, 14:48
        Цитата: Чаронда
        Было бы лучше передать эти самолеты ВКС РФ,а не вооружать на халяву,в ущерб РФ,чужие страны

        На халяву?
        фигвам
      2. виктор н Сегодня, 14:56
        Увы, всё более и более - государство, не народ.
        виктор н
      3. Чаронда Сегодня, 15:01
        Да чужая,это иностранное государство не входящее в состав РФ. Учите географию ! fool
        Чаронда
    3. 210окв Сегодня, 14:44
      Статью прочитали?Или при слове "Белоруссия" сразу начинается диарея?
      Цитата: Чаронда
      Было бы лучше передать эти самолеты ВКС РФ,а не вооружать на халяву,в ущерб РФ,чужие страны
      210окв
    4. DIVAN SOLDIER Сегодня, 14:45
      Правильно, лучше бы туркам в кредит отдали...
      DIVAN SOLDIER
    5. Комментарий был удален.
    6. DenZ Сегодня, 14:49
      Было бы лучше почитать статью, почитать историю, подумать а потом только писать. Вышло бы гораздо лучше.
      DenZ
      1. 210окв Сегодня, 14:53
        Чаронда читает только заголовки..Остальное эмоции и провокация.
        Цитата: DenZ
        Было бы лучше почитать статью, почитать историю, подумать а потом только писать. Вышло бы гораздо лучше.
        210окв
      2. Чаронда Сегодня, 15:16
        Историю читать следует таким как вы и думать головой,а не тем,чем вы привыкли. История с Украиной ни вас,ни Москву,ничему не научила. Опять решили иностранцев кормить и вооружать за счет России и в ущерб ей. Ну посмотрим,как они вам антироссийский майдан под красно-белыми флагами устроят и как вы тогда запоете. Вам бы за те деньги которые вы потратили на бандеровцев перед народом покаяться.... Три миллиарда которые проели бандеровцы сегодня бы очень пригодились самой России...
        Чаронда
    7. tiredwithall Сегодня, 14:50
      Цитата: Чаронда
      Было бы лучше передать эти самолеты ВКС РФ,а не вооружать на халяву,в ущерб РФ,чужие страны

      Тут на сайте ВО 15.06 сообщили, что российское Минобороны не в состоянии полностью загрузить ВПК страны в ближайшие годы https://topwar.ru/118118-minoborony-ne-smozhet-po
      lnostyu-zagruzit-predpriyatiya-opk-v-period-2018-
      2025-godov.html. Но Вы, очевидно, отрабатываете направление склоки и раздора наших народов.
      tiredwithall
      1. Устин Сегодня, 16:35
        Скорее всего Вы правы. Сайт стал" мельчать" . Спецы, которые пару лет назад здесь регулярно отмечались похоже его покинули.Вот и пишут всякую ересь.
        Устин
      2. Астория Сегодня, 16:44
        + Если бы РБ могла заплатить, да хоть не долларами, достаточно российских рублей - не жалко и сто продать. ГСМ в Украину наверное не за гривны продается - ну так купите самолеты.

        + Сказки про раздоры, поцалуи и совместные окопы оставьте для внутреннего пользования. laughing
        Астория
  4. lis-ik Сегодня, 14:53
    Странно, ведь было решение РБ отказаться от СУ, т.к. дороги в обслуживании и территория слишком мала для этих машин.
    lis-ik
  5. Копчёный Сегодня, 14:58
    А нельзя на эти деньги белорусских студентов в наши вузы? Всякие там программы для продвижения русского языка и тп? Толку от этих самолётов если там вырастят поколение ориентированные на запад?
    Копчёный
    1. pvv113 Сегодня, 15:11
      В Белоруссии с русским языком проблем нет. Он является государственным hi
      pvv113
      1. Чаронда Сегодня, 15:20
        Вот только с русофобией проблемы есть,а русский язык и в бандеровском Львове хорошо знают,что не мешает им быть бандеровцами
        Чаронда
        1. pvv113 Сегодня, 15:59
          С русофобией дерьма везде хватает, даже в России. Возьмите тот же "Дождь"
          pvv113
  6. tchoni Сегодня, 15:02
    Лишь бы хохлам не перепродали)
    tchoni
  7. tolyasik0577 Сегодня, 15:33
    Года 2 назад тут писали о том что РБ не поднимает Су-27 в небо, поскольку очень дорого. А нынче говорят о приобретении новеньких Су-30 СМ. "Откуда деньги, Зин?" Или опять как с Киргизией, простим....? Но.... рад за Белоруссию.
    tolyasik0577
    1. Tusv Сегодня, 15:51
      Цитата: tolyasik0577
      Года 2 назад тут писали о том что РБ не поднимает Су-27 в небо, поскольку очень дорого. А нынче говорят о приобретении новеньких Су-30 СМ.

      Семен Семеныч. Тягачи для Сарматов продали. Имеют право и пошиковатьсссь laughing
      А так Бульбаши нас ни разу не продали. После развала СССР все стали сносить станции раннего предупреждения, выселять всех Русских. Это после Казахстан присоединился, после настойчивый просьб ВВП
      Айзеры, кстати долго за Союз цеплялись. Но Увы Боря это Ельцин, мозгами особо не бога
      Tusv
  8. Герман Сегодня, 15:51
    Новость радует,но наверное в кредит будут брать,я допускаю что як-130 еще покупали но покупку су-30см белорусский бюджет не потянет.
    Герман
  9. tomket Сегодня, 16:03
    А зачем им Су-30 СМ ? Не слишком избыточные будут для Белоруссии то? Вполне бы МиГами обошлись.
    tomket
    1. Одиссей Сегодня, 16:35
      Цитата: tomket
      А зачем им Су-30 СМ ? Не слишком избыточные будут для Белоруссии то? Вполне бы МиГами обошлись.

      Какими ? СМТ-на перспективу совсем устарел,35-х у нас у самих нет и производственные мощности не позволят быстро наладить производство и на Россию и на Белоруссию.
      Особо выбирать было не из чего.
      Одиссей
  10. Одиссей Сегодня, 16:37
    Прекрасная новость.Небо Союзного государства нуждается в надежной защите.
    Одиссей
    1. Астория Сегодня, 16:47
      Угу - прям от радости из штанов выпрыгиваем, нет денег Су-27 в воздух поднять, а им Су-30 подавай. laughing
      Астория
      1. Одиссей Сегодня, 16:52
        Цитата: Астория
        Угу - прям от радости из штанов выпрыгиваем, нет денег Су-27 в воздух поднять, а им Су-30 подавай

        И в чем проблема ? У Су-27 там истекал ресурс,ремонтировать старые самолеты нецелесообразно.Су-30 они покупают по тем же ценам,что и МО России.Мы находимся в Союзном государстве.Западное направление нужно прикрывать.
        Кстати,даже Казахстану с которым у нас не такая степень интеграции мы Су-30 продаем по внутренним ценам.
        Одиссей
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