РФ и Беларусь подписали контракт на поставку Су-30СМ
Беларусь заключила с Россией контракт на покупку истребителей Су-30СМ, передает ТАСС сообщение директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.
Контракт на поставку партии Су-30СМ заключен. Его реализация будет идти поэтапно, в соответствии с установленными сроками, сказал Шугаев на авиасалоне в Ле-Бурже.
О количестве закупаемых машин не сообщается.
Ранее командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Олег Двигалев сообщил агентству, что республика может закупить у России партию учебно-боевых самолетов Як-130 в дополнение к ранее поставленным восьми машинам, а также рассказал о намерениях купить истребители Су-30СМ.
Сверхманевренный истребитель Су-30СМ поколения "4+" оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Машина способна применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Также самолет может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных истребителей.
Контракт на поставку партии Су-30СМ заключен. Его реализация будет идти поэтапно, в соответствии с установленными сроками, сказал Шугаев на авиасалоне в Ле-Бурже.
О количестве закупаемых машин не сообщается.
Ранее командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Олег Двигалев сообщил агентству, что республика может закупить у России партию учебно-боевых самолетов Як-130 в дополнение к ранее поставленным восьми машинам, а также рассказал о намерениях купить истребители Су-30СМ.
Сверхманевренный истребитель Су-30СМ поколения "4+" оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Машина способна применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Также самолет может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных истребителей.
Использованы фотографии: Сергей Копцев / russianplanes.net
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