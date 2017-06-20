16:57 20 июня

Рогозин о запуске Т-14 "Армата" в серию

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин прибыл на УралВагонЗавод с инспекцией. Основная цель инспекции связана с проверкой возможности оборонного предприятия выйти на полноценное серийное производство новейших российских танков Т-14 «Армата». Кроме того, обсуждается полный портфель заказов для УВЗ.

ТАСС приводит заявление Рогозина:
Надеюсь, сегодня руководство "Уралвагонзавода" подтвердит, что 2019 год - это уже начало опытно-войсковой эксплуатации "Арматы", то есть танк поступит уже не на полигоны промышленности, а уже на военные полигоны, ну а дальше - серия.


Рогозин о запуске Т-14 "Армата" в серию



Комментируя то, что танки, разработанные ещё в 70-х годах прошлого века, до сих пор являются основными бронемашинами для Сухопутных войск, Дмитрий Рогозин заметил, что было бы замечательно, если бы и Т-14 на платформе «Армата» надёжно служил многие годы.
Рогозин:
Я надеюсь, что и "Армата" - уникальная модульная платформа - тоже будет иметь десятки лет жизни.


Сегодня продолжаются опытно-эксплуатационные испытания танка Т-14 и другой бронетехники на платформе «Армата». Ранее сообщалось, что в 2019 году танки Т-14 в формате серии начнут выпускаться УралВагонЗаводом и поступать в войска. Ранее танки Т-14 «Армата» принимали участие в ходе парадов Победы на Красной площади 9 мая.

Использованы фотографии: Твиттер
22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 39

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. APASUS Сегодня, 15:00
    Орудие будет новое в серии или оставят промежуточный вариант?
    APASUS
    1. Владимир 38 Сегодня, 15:03
      Новость то в чем? Опять Рогозина пиарят? У нас прям все красавчеги, всё правительство при деле, молодцы!
      Владимир 38
      1. Тралл Сегодня, 15:22

        Цитата: Владимир 38
        Опять Рогозина пиарят?

        В январе вице-премьер Дмитрий Рогозин предложил Владимиру Путину восстановить производство самолетов Ил-114 и Ил-96, чтобы вытеснить с российского рынка доминирующие на нем сейчас Боинг и Эйрбас.
        На возрождение советских «Илов» выделили более 100 млрд рублей, но самая красивая точка в этом странном сюжете поставлена только сейчас, когда авиационный комплекс имени Ильюшина возглавил сын Дмитрия Рогозина Алексей, то есть эти сто миллиардов, пролоббированных его отцом, предстоит осваивать именно ему.

        Лишь бы Арматой не внук рогозинский занимался...
        Тралл
        1. Владимир 38 Сегодня, 15:25
          Цитата: Тралл
          но самая красивая точка в этом странном сюжете поставлена только сейчас, когда авиационный комплекс имени Ильюшина возглавил сын Дмитрия Рогозина Алексей, то есть эти сто миллиардов, пролоббированных его отцом, предстоит осваивать именно ему.

          Вот именно, только и занимаются освоением и бизнес семейный процветает..
          Владимир 38
          1. kirgiz58 Сегодня, 16:07
            Цитата: Владимир 38
            бизнес семейный процветает..

            Не всегда плохо, если в "начальниках" блатной сыночек. Мне как-то разок пришлось служить в полку, где командиром такой и был(не долго, уж быстро он пошел на повышение). Я вам скажу "дышать" стало намного легче. Если комиссия-то деловая, с реальной помощью, а не "в приказе". Заявки исполнялись моментально и полно, "верхние начальники только и спрашивали "что надо и чем помочь".Вот где было приятно делать свою работу, а не клянчить убивая своё время.
            kirgiz58
        2. Deadушка Сегодня, 15:57
          Цитата: Тралл
          Лишь бы Арматой не внук рогозинский занимался

          Внук, это долго получится. И сын сможет, гениальные менеджеры и не такое могут.... особенно потомственные.
          Deadушка
    2. okko077 Сегодня, 15:06
      Всё это не имеет значения .Приведу свой комментарий для БПЛА,а точне почему мы не можем сделать современный БПЛА, но он относится и к Т-14, который без каналов связи с БПЛА и другими внешними системами слеп и является только хорошо защищённой высокотехнологичной мишенью в современной войне...
      "Этого не понимают многие на форуме. Современный БПЛА должен выдавать свою информацию в другие системы . Для этого каналы должны быть согласованны.Эти другие системы разрабатываются на основе заказа МО и только на базе нашей электроники. Но МО не установило стандартов и требований к таким системам.А эти стандарты и требования нужно сначала разработать на базе современных достижений и учитывая перспективы развития и роста и возможности нашей электроники. Этого в МО понять не могут. Наглядное тому подтверждение система ЕСУ ТЗ. Заказывая подобные устройства у разных производителей, МО думает ,что эти вопросы решатся сами собой. А они не решаются!!! Поэтому наши все БПЛА такие же, как детские игрушки, и выдают информацию на пультик, или только в свои устройства.Согласовать
      все эти устройства разных систем нельзя. Управление тоже согласовать нельзя у этих разных БПЛА... Пока нет таких стандартов и таких разработок своей электроники у нас не будет современных БПЛА, а про ударные дроны лучше не вспоминать. Теперь ясно, почему ничего нет и не буде ? Если учесть ,что такое оборудование обязательно для всех новых систем( спутники,РЛС,Т-50,Т-14, А-100, вертолёты, Торнадо, Акация....) , то мы в полном ступоре и эти системы не будут эффективны, так как их нельзя связать в единое целое. Теперь ясно вам, что во всём это виновато наше МО и мудрый ГШ...."
      okko077
      1. 210окв Сегодня, 15:11
        Так напишите Рогозину..Тот наверняка примет к сведению и следующая "обещалка от замглавы правительства" будет уже не раньше "2020г..Впрочем и без этого слова его что есть,что нет..
        Цитата: okko077
        Всё это не имеет значения .Приведу свой комментарий для БПЛА,а точне почему мы не можем сделать современный БПЛА, но он относится и к Т-14, который без каналов связи с БПЛА и другими внешними системами слеп и является только хорошо защищённой высокотехнологичной мишенью в современной войне...
        "Этого не понимают многие на форуме. Современный БПЛА должен выдавать свою информацию в другие системы . Для этого каналы должны быть согласованны.Эти другие системы разрабатываются на основе заказа МО и только на базе нашей электроники. Но МО не установило стандартов и требований к таким системам.А эти стандарты и требования нужно сначала разработать на базе современных достижений и учитывая перспективы развития и роста и возможности нашей электроники. Этого в МО понять не могут. Наглядное тому подтверждение система ЕСУ ТЗ. Заказывая подобные устройства у разных производителей, МО думает ,что эти вопросы решатся сами собой. А они не решаются!!! Поэтому наши все БПЛА такие же, как детские игрушки, и выдают информацию на пультик, или только в свои устройства.Согласовать
        все эти устройства разных систем нельзя. Управление тоже согласовать нельзя у этих разных БПЛА... Пока нет таких стандартов и таких разработок своей электроники у нас не будет современных БПЛА, а про ударные дроны лучше не вспоминать. Теперь ясно, почему ничего нет и не буде ? Если учесть ,что такое оборудование обязательно для всех новых систем( спутники,РЛС,Т-50,Т-14, А-100, вертолёты, Торнадо, Акация....) , то мы в полном ступоре и эти системы не будут эффективны, так как их нельзя связать в единое целое. Теперь ясно вам, что во всём это виновато наше МО и мудрый ГШ...."
        210окв
        1. Rvanina Сегодня, 16:18
          А может за место того чтобы орать матом на выставке вооружений как это генералиссимус звездоносец Шойгу делает,начнет делом настоящим заниматься ? Не надо отправлять писавшему пост ответ типа-напишите - разработайте-Дело писавшего работать и платить налоги что он и делает а МО должно его труд и свободы охранять а они уже с Рогозиным 4 четвертую пару щек нажирают. звездоносцы-Лунтик скрещенный с Покемоном-наши РогоШойгу такие же красные и толстые один всю жизнь деревья охранял за что звезду Героя таскает-не тяжело ему интересно? Второй Птица говорун отличается умом и вороватостью
          Rvanina
      2. APASUS Сегодня, 15:27
        Цитата: okko077
        "Этого не понимают многие на форуме. Современный БПЛА должен выдавать свою информацию в другие системы . Для этого каналы должны быть согласованны.Эти другие системы разрабатываются на основе заказа МО и только на базе нашей электроники

        Я может что то не понял ,так для чего системы типа «Андромеда-Д»
        APASUS
    3. просто экспл Сегодня, 15:18
      новое в каком плане ?
      калибр старый или орудие новое ?
      калибр будет старый , 125мм , а вот само орудие новое , 2А82М(1).
      но возможность поставить 2А83 будет вроде как на всех танках (правда переделка башни будет почти полная ибо это не только более крупное орудие но и АЗ под более крупный калибр)
      просто экспл
  2. tiredwithall Сегодня, 15:02
    то есть танк поступит уже не на полигоны промышленности, а уже на военные полигоны, ну а дальше - серия.

    Давно пора от парадов на полигоны, от бригад к дивизиям и армиям, от утираний к реальным ответам агрессрам.
    tiredwithall
  3. vch Сегодня, 15:02
    Конечно, хочется, что бы поскорей, но видно проблем еще выше крыши.....
    vch
  4. Uncle Lee Сегодня, 15:02
    Хочется все и сразу !
    А получаешь шиш и постепенно !
    Обидно...
    Uncle Lee
  5. kefan Сегодня, 15:03
    Да, как-то все ну очень уж медленно продвигается.
    kefan
    1. НЕКСУС Сегодня, 15:22
      Цитата: kefan
      Да, как-то все ну очень уж медленно продвигается.

      4 года это медленно?Это не разработка танка на основе существующей платформы,а абсолютно новая платформа в принципе. В Союзе,новый танк разрабатывался и шел в серию за 4 года...если на основе уже существующей платформы,то 2 года.Вот и считайте.
      НЕКСУС
  6. Satum Сегодня, 15:04
    Пока Армата поступит на вооружение- Завод создаст новый танк ))
    Satum
  7. Dormidosha Сегодня, 15:06
    Скорее бы серия.........ну ооочень медленно !
    Dormidosha
  8. Владимир Постников Сегодня, 15:10
    И даже не в 2018?
    Владимир Постников
    1. просто экспл Сегодня, 15:19
      и каждый год все те же старые сказки про серию в следующем году .
      просто экспл
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:49
        Цитата: просто экспл
        и каждый год все те же старые сказки про серию в следующем году .

        Армату показали впервые в 15 году...4 года!Вас послушать,так за месяц новые танки штамповать надо... wassat Немцы своего Леопарда сколько уже держат и модернизируют и ничего нового пока не могут создать даже в прототипе.Эволюшион их,это тот же старый леопольд,только прилизанный и нафаршированный и там ничего по сути нового нет. Про матрассов вообще молчу,...завод в Детройте канул в лету. Бриты свой Челенжер модернизируют,китайцы все на основе советских танков времен царя гороха клепают ,говоря,что это новое слово в танкостроении...ну не смешите вы людей.
        НЕКСУС
        1. Владимир Постников Сегодня, 16:11
          Цитата: НЕКСУС
          Вас послушать,так за месяц новые танки штамповать надо.

          Это не я сказал, что новые танки штамповать надо.
          Цитата: НЕКСУС
          Немцы своего Леопарда сколько уже держат и модернизируют и ничего нового пока не могут создать даже в прототипе.

          Что за глупость, что немцы не могут? Могут. И очень неплохо могут, если сочтут нужным. И американцы могут, и англичане. А китайцы просто сделают, и очень скоро.
          Цитата: НЕКСУС
          ну не смешите вы людей.
          Владимир Постников
          1. НЕКСУС Сегодня, 16:13
            Цитата: Владимир Постников
            Что за глупость, что немцы не могут? Могут. И очень неплохо могут, если сочтут нужным.

            Ну и где,если могут?м wassat Или воздуха пока в грудь набирают,чтоб потом взять и смочь. laughing
            НЕКСУС
            1. Владимир Постников Сегодня, 16:15
              Цитата: НЕКСУС
              Ну и где,если могут?м

              Внимательно читайте то, что я пишу.
              Владимир Постников
              1. НЕКСУС Сегодня, 16:19
                Цитата: Владимир Постников
                Внимательно читайте то, что я пишу.

                Я и прочел...кроме как могут вы ничего не написали. Вот я и спрашиваю-и где это "могут"?Или не хотят просто? wassat Фору нам дают. laughing
                НЕКСУС
                1. Владимир Постников Сегодня, 16:19
                  Цитата: НЕКСУС
                  Или не хотят просто?

                  Или не хотят просто.
                  Владимир Постников
      2. Владимир Постников Сегодня, 16:06
        Цитата: просто экспл
        те же старые сказки

        Сказки - это сказки. Не путайте с методом мотивации. Например: ослик и морковка на удочке - не сказка, а метод, причем кратковременный. Какой бы осел не был, но и он в конце концов понимает, что та морковка обман.
        Через два года в бюджете не будет денег на серийное производство танков Т-14. Откуда им взяться? ВВП не растет, и даже не видно, за счет чего он мог бы расти.
        Цены на углеводороды вырастут? Даже если и вырастут, то столько дыр образовалось за этот период низких цен, что латать, не перелатать. В Петербурге уже успели привыкнуть, что летом массово ремонтируют дороги. Отвыкаем помаленьку. Сегодня чаще "ямочный" ремонт, да и тот не везде. Дороги в городе в плохом состоянии. А это 2017. В 2018 и 2019 всё это исправлять бы надо. Или уже не надо?
        Владимир Постников
  9. Altona Сегодня, 15:10
    Комментируя то, что танки, разработанные ещё в 70-х годах прошлого века, до сих пор являются основными бронемашинами для Сухопутных войск, Дмитрий Рогозин заметил, что было бы замечательно, если бы и Т-14 на платформе «Армата» надёжно служил многие годы.
    ------------------------------
    Вице-премьеру РФ Рогозину до наркома СССР Микояна как Президенту РФ Путину до Предсовнаркома СССР Сталина-вечность. Причем у Микояна и дети были действительно талантливые, не в пример сынку Дмитрия Олеговича.
    Altona
    1. Velizariy Сегодня, 15:14
      А что успел развалить сын Рогозина, вы с ним знакомы лично?
      Velizariy
      1. Muvka Сегодня, 15:57
        Вот мне тоже интересно услышать, чем плох сын Рогозина. Все говорят, что плохо, а привести какие то примеры того, что он плохого сделал, не могут.
        Muvka
  10. Altona Сегодня, 15:13
    Цитата: Satum
    Пока Армата поступит на вооружение- Завод создаст новый танк ))

    -------------------------
    Если мощность привода башни позволяет, то вариантов башни может быть сколь угодно много.
    Altona
    1. НЕКСУС Сегодня, 15:51
      Цитата: Altona
      Если мощность привода башни позволяет, то вариантов башни может быть сколь угодно много.

      А их и так в линейке платформы Армата заявлено аж 26 вариаций.
      НЕКСУС
  11. Altona Сегодня, 15:15
    Цитата: okko077
    Пока нет таких стандартов и таких разработок своей электроники у нас не будет современных БПЛА, а про ударные дроны лучше не вспоминать.

    ------------------------
    А Китай уже тактику роя испытывает, то есть увязывает в единое целое "стадо" беспилотных систем.
    Altona
  12. Altona Сегодня, 15:17
    Цитата: Velizariy
    А что успел развалить сын Рогозина, вы с ним знакомы лично?

    --------------------
    А зачем мне нужно быть лично знакомым с 28-летним оболтусом, который имеет финансовое(то есть никакое) образование и уже топ-менеджер? И почему он должен развалить, а не создавать? Что он может создать например из техники?
    Altona
    1. Velizariy Сегодня, 16:21
      Почему он оболтус при 28 годах? Македонский к примеру очень много сделал в этом возрасте.
      Почему финансовое значит никакое?
      Цитата: Altona
      Что он может создать например из техники?

      Он, лично, и не должен, для этого есть инженеры-конструкторы, которых он должен организовать и обеспечить, а создавать сам он и не должен.
      Что плохого сделал сын Рогозина? Если вы называете его оболтусом и приписываете ему "подрывную" деятельность, то аргументируйте или вы обычный вечно обиженный пустослов-клеветник?
      Velizariy
  13. БВС Сегодня, 15:21
    О каком запуске в серию может идти речь, ведь изделие еще не прошло Государственных испытаний.
    БВС
  14. NKVD Сегодня, 15:45
    Похоже Путин соврал когда в одном из интервью сказал что Армата уже поступает в войска
    NKVD
  15. komrad buh Сегодня, 16:30
    Дай бог, чтоб пошла
    komrad buh
  16. Слон Сегодня, 16:38
    Что-то очень долго ждать серийного производства. Нет Сталина, в войну бы за это расстреляли...
    Слон
Картина дня