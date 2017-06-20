Рогозин о запуске Т-14 "Армата" в серию

Надеюсь, сегодня руководство "Уралвагонзавода" подтвердит, что 2019 год - это уже начало опытно-войсковой эксплуатации "Арматы", то есть танк поступит уже не на полигоны промышленности, а уже на военные полигоны, ну а дальше - серия.

Я надеюсь, что и "Армата" - уникальная модульная платформа - тоже будет иметь десятки лет жизни.