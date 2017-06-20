Рогозин о запуске Т-14 "Армата" в серию
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин прибыл на УралВагонЗавод с инспекцией. Основная цель инспекции связана с проверкой возможности оборонного предприятия выйти на полноценное серийное производство новейших российских танков Т-14 «Армата». Кроме того, обсуждается полный портфель заказов для УВЗ.
ТАСС приводит заявление Рогозина:
Комментируя то, что танки, разработанные ещё в 70-х годах прошлого века, до сих пор являются основными бронемашинами для Сухопутных войск, Дмитрий Рогозин заметил, что было бы замечательно, если бы и Т-14 на платформе «Армата» надёжно служил многие годы.
Рогозин:
Сегодня продолжаются опытно-эксплуатационные испытания танка Т-14 и другой бронетехники на платформе «Армата». Ранее сообщалось, что в 2019 году танки Т-14 в формате серии начнут выпускаться УралВагонЗаводом и поступать в войска. Ранее танки Т-14 «Армата» принимали участие в ходе парадов Победы на Красной площади 9 мая.
ТАСС приводит заявление Рогозина:
Надеюсь, сегодня руководство "Уралвагонзавода" подтвердит, что 2019 год - это уже начало опытно-войсковой эксплуатации "Арматы", то есть танк поступит уже не на полигоны промышленности, а уже на военные полигоны, ну а дальше - серия.
Комментируя то, что танки, разработанные ещё в 70-х годах прошлого века, до сих пор являются основными бронемашинами для Сухопутных войск, Дмитрий Рогозин заметил, что было бы замечательно, если бы и Т-14 на платформе «Армата» надёжно служил многие годы.
Рогозин:
Я надеюсь, что и "Армата" - уникальная модульная платформа - тоже будет иметь десятки лет жизни.
Сегодня продолжаются опытно-эксплуатационные испытания танка Т-14 и другой бронетехники на платформе «Армата». Ранее сообщалось, что в 2019 году танки Т-14 в формате серии начнут выпускаться УралВагонЗаводом и поступать в войска. Ранее танки Т-14 «Армата» принимали участие в ходе парадов Победы на Красной площади 9 мая.
Использованы фотографии: Твиттер
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