16:53 20 июня

Минобороны и «Вертолеты России» обсудят возобновление производства вертолетов Ми-14

Возобновление производства противолодочного вертолета-амфибии Ми-14 (его модернизированной версии) обсудят представители холдинга «Вертолеты России» и Министерства обороны, передает ТАСС сообщение главы компании Андрея Богинского.



Командование Военно-морского флота заявило о желании модернизировать Ми-14. У них есть потребность в вертолете-амфибии. В июне холдинг планирует провести с Минобороны ряд совещаний. Мы хотим понять, что нужно от нас и какими ресурсами подкреплены пожелания Минобороны,
сказал Богинский на авиасалоне в Ле-Бурже.


Ранее о заинтересованности военных в возобновлении производства Ми-14 заявлял замминистра обороны Юрий Борисов.

Предполагается, что машина подвергнется глубокой модернизации и будет применяться как в военной, так и гражданской сферах.

Ми-14 – морской многоцелевой вертолет-амфибия берегового базирования, разработанный в ОКБ Миля. С 1973-го по1986 год было изготовлено 273 машины.



Сейчас Ми-14 сняты с вооружения российского флота, но ограниченно используются в гражданской авиации и МЧС, а также эксплуатируются в Польше, где прошли модернизацию.

Использованы фотографии: http://pikabu.ru/
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Комментарии 15

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  1. zivXP Сегодня, 15:08
    Вот это хорошо. Не заменимая машина.
    zivXP
  2. APASUS Сегодня, 15:11
    Писал уже где то пол года назад об этом ,пора ! Машина не просто замечательная ,но и функция для флота по поиску ПЛ просто необходима .
    Спец торпеду вряд ли возобновят для данной машины ,хотя было бы очень полезно.
    APASUS
  3. Uncle Lee Сегодня, 15:11
    1973 год !!!! А по новей ничего не изобрели ?До сих пор Советский задел в деле !
    Uncle Lee
    1. Владимир16 Сегодня, 15:18
      Как вы задолбали своим "советским заделом"!!! Россия была, есть и будет, со всеми народами населяющими эти земли. СССР лишь название. Люди - вот главный источник "советского задела".
      До СССР вам было плохо, после еще хуже. fool
      Владимир16
      1. lis-ik Сегодня, 15:26
        Цитата: Владимир16
        Как вы задолбали своим "советским заделом"!!! Россия была, есть и будет, со всеми народами населяющими эти земли. СССР лишь название. Люди - вот главный источник "советского задела".
        До СССР вам было плохо, после еще хуже. fool

        Может расскажите, что у нас на вооружении не из советского задела?
        lis-ik
        1. Muvka Сегодня, 16:01
          Су-30, 34, 35, Ми-28Н, Ка-52, Ярс, Х101/102, Калибр, Оникс, Бастион, Искандер, БПЛА на подхоте Т-14/15, Рубеж, Сармат, Т-50.
          Muvka
          1. lis-ik Сегодня, 16:05
            Цитата: Muvka
            Су-30, 34, 35, Ми-28Н, Ка-52, Ярс, Х101/102, Калибр, Оникс, Бастион, Искандер, БПЛА на подхоте Т-14/15, Рубеж, Сармат, Т-50.

            Всё Вами перечисленное задел СССР, хотя бы вникли в тему, про СУ вообще конечно перебор, они все на базе СУ-27. Думаю, так долго отвечали потому. что в Википедии искали? Про ракетные комплексы тоже мимо, они все продолжатели (читай модернизированные), Т-50? Сколько их, да и тоже под вопросом. Ка-52, это Ка-50 (Чёрная акула") родом из СССР. В общем всё имеет свои корни, прорыва нет и вероятно не ожидается.
            lis-ik
          2. воттак Сегодня, 16:31
            из серийного все модернизация советского, насчет калибров не знаю, а дронах наших лучше не надо
            воттак
      2. Uncle Lee Сегодня, 15:28
        А что, сейчас люди глупее стали ? Или думать разучились и пользуются тем, что было сделано более 40 лет назад ? Уже время другое и технологии и задачи другие !
        Дальше писать не буду...... hi
        Uncle Lee
        1. lis-ik Сегодня, 15:38
          Цитата: Uncle Lee
          А что, сейчас люди глупее стали ? Или думать разучились и пользуются тем, что было сделано более 40 лет назад ? Уже время другое и технологии и задачи другие !
          Дальше писать не буду...... hi

          Наверное стали глупее. Образование очень сдало, теперь, что раньше было ПТУ стало колледж, институты стали университетами, вот только знаний и навыков не прибавилось. ЕГЭ вообще, что то. В ВУЗ можно поступить за деньги. Вот и нет разработок и талантливых конструкторов. Потому и проедаем советский задел, чего дальше будет?
          lis-ik
          1. Uncle Lee Сегодня, 15:45
            Серой и необразованной массой легче управлять. А "диктатор" И.В. Сталин планировал, что бы у Советских граждан было по два высших образования ! И без ЕГЭ ! hi
            Uncle Lee
    2. Svetlana Сегодня, 15:53
      Поновей гидростелсвертолёт:

      В другом варианте забор воздуха в турбо-компрессоры можно брать со стороны центральной капсулы с полезной нагрузкой, а выхлоп турбореактивных двигателей привода турбокомпрессоров также производить в пространство над вращающимся диском через поворотные сопла.
      Svetlana
  4. DenZ Сегодня, 15:20
    Думаю то что в итоге получится будет только в общих чертах напоминать Ми-14. Авионика, естественно вся другая, движки тоже. Чисто внешне может быть будет похоже. Уже больше года эту тему мусолят. Я-то думал что ОКР уже начали, но похоже что пока только хотелки минобороны есть и все. Очень медленно запрягают.
    DenZ
  5. К-50 Сегодня, 15:24
    Сейчас Ми-14 сняты с вооружения российского флота

    Плохо что сняты. Как - будто у супостата подлодки закончились. Нет? Тогда нужное противоядие запускать в производство надо.
    К-50
  6. faiver Сегодня, 15:55
    ну такими темпами мы к 25году вертушку и увидим если увидим вааще....
    faiver
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