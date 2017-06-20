Минобороны и «Вертолеты России» обсудят возобновление производства вертолетов Ми-14

Командование Военно-морского флота заявило о желании модернизировать Ми-14. У них есть потребность в вертолете-амфибии. В июне холдинг планирует провести с Минобороны ряд совещаний. Мы хотим понять, что нужно от нас и какими ресурсами подкреплены пожелания Минобороны,

Возобновление производства противолодочного вертолета-амфибии Ми-14 (его модернизированной версии) обсудят представители холдинга «Вертолеты России» и Министерства обороны, передает ТАСС сообщение главы компании Андрея Богинского.сказал Богинский на авиасалоне в Ле-Бурже.Ранее о заинтересованности военных в возобновлении производства Ми-14 заявлял замминистра обороны Юрий Борисов.Предполагается, что машина подвергнется глубокой модернизации и будет применяться как в военной, так и гражданской сферах.Ми-14 – морской многоцелевой вертолет-амфибия берегового базирования, разработанный в ОКБ Миля. С 1973-го по1986 год было изготовлено 273 машины.Сейчас Ми-14 сняты с вооружения российского флота, но ограниченно используются в гражданской авиации и МЧС, а также эксплуатируются в Польше, где прошли модернизацию.