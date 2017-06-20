16:59 20 июня

Для американской АЭС приобретаются российские топливные сборки

Неожиданной информацией со СМИ поделился сегодня вице-президент российского компании "ТВЭЛ" Олег Григорьев. Для справки: компания «ТВЭЛ» занимается производством топливных сборок для атомных реакторов к АЭС советского/российского варианта постройки.

По словам Олега Григорьева, на одну из американских АЭС в скором времени будут поставлены топливные сборки российского производства. Для этого понадобилось пройти согласование с американскими органами власти.

Отмечено, что контракт «ТВЭЛа» с американцами подписан. Из заявления Олега Григорьева, которое приводится РИА Новости :
Уже подписан с одним из американских операторов контракт на опытно-промышленную эксплуатацию, и мы поставим тестовые кассеты «ТВС-Квадрат» в 2019 году.



Для американской АЭС приобретаются российские топливные сборки


Заинтересованность в эксплуатации на американской АЭС российских топливных сборок связана с тем, что в самих Штатах признают низкую эффективность кассет производства США в сравнении с российскими. Мало того, американские топливные сборки не обладают надёжностью работы. Это в последнее время всерьёз озадачивает представителей американских АЭС, но никак не влияет на устойчивое желание Украины перевести реакторы своих АЭС именно на американские топливные кассеты.

Нужно отметить, что в последнее время в разных странах мира (от Японии до Франции) фактически законсервированы несколько АЭС, работающих на американских тепловыделяющих элементах. Это приводит к тому, что американский производитель кассет для АЭС несёт существенные убытки. Многие обслуживающие фирмы в США и вовсе проходят процедуру банкротства.

Важный вопрос на этом фоне следующий: мы часто обсуждаем несовместимость советских/российских реакторов для топлива "Westinghouse", а насколько в действительности совместимы топливные сборки «ТВЭЛ» с реакторами американской «архитектуры»?

Использованы фотографии: https://www.seogan.ru
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Комментарии 31

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  1. TarTar Сегодня, 15:41
    Не уж то пен досия деградируют в области мирного атома?
    TarTar
    1. рич Сегодня, 15:45
      Для американской АЭС приобретаются российские топливные сборки

      А как же санкции? И наши контрсанкции? Хотим побольше заработать дженег, чтобы их потом опять вложить в американские гособлигации?
      рич
      1. neri73-r Сегодня, 15:55
        Цитата: рич
        Для американской АЭС приобретаются российские топливные сборки

        А как же санкции? И наши контрсанкции? Хотим побольше заработать дженег, чтобы их потом опять вложить в американские гособлигации?

        Дело не в деньгах, нам нужно срочно и навсегда их подсадить на наши сборки, это вначале, а затем и на наш мирный атом, шоб потом не дёргались!!! Первые шаги уже сделаны Путиным, когда приостановили договор по урану! Таких технологий у вЕЛИКИХ англосаксов нет! hi И, видимо, уже не будет!
        neri73-r
        1. Zibelew Сегодня, 16:08
          Цитата: neri73-r
          нам нужно срочно и навсегда их подсадить на наши сборки

          Атомная игла. "ТВЭЛ" впервые начала поставку тестовых сборок "ТВС-Квадрат" (ТВС-К) для реакторов западных образцов в 2014 г.
          Zibelew
          1. Владимир16 Сегодня, 16:46
            Цитата: neri73-r
            нам нужно срочно и навсегда их подсадить на наши сборки, это вначале, а затем...

            затем взорвать их нахрен... wassat
            Владимир16
      2. Shurik70 Сегодня, 15:55
        Вот непонятно, как это получается. Русский ракетный двигатель РД-180 называют самым простейшим... И американцы не могут повторить. Русские ТВЭЛы самые простейшие (таблетки в трубке). Американцы не могут повторить. Непредсказуемая русская простота...
        - Сегодня мы нашли группу русских туристов пропавших в джунглях Таити, все живы и здоровы!
        - Как вам это удалось, ведь их искали больше года?
        - Мы нашли их по матерящимся попугаям!
        Shurik70
      3. aleksfill Сегодня, 16:17
        Это асимметричный ответ Кремля на очередные санкции США.
        aleksfill
      4. Flatter Сегодня, 16:54
        Здесь нужно вспомнить директора "Роснефти" Сечина,который заявляет-корпорации осуществляют свои мероприятия только в корпоративных интересах и их интересы находятся вне политики,поэтому санкции мешают развитию деловых отношений.Об этом же говорит и ВВП.
        Вот так.
        Flatter
    2. _Ugene_ Сегодня, 16:30
      в области мирного атома США уже давно отстали от нас, они это и сами признают
      _Ugene_
    3. Tusv Сегодня, 16:52
      Цитата: TarTar
      Не уж то пен досия деградируют в области мирного атома?

      Покамест фсёврут и Только для европы
      Tusv
  2. pjastolov Сегодня, 15:45
    Важный вопрос на этом фоне следующий: мы часто обсуждаем несовместимость советских/российских реакторов для топлива "Westinghouse", а насколько в действительности совместимы топливные сборки «ТВЭЛ» с реакторами американской «архитектуры»?
    а вот это и вопрос, а вывод напрашивается сам собой, значит совместимы hi
    pjastolov
    1. TarTar Сегодня, 15:50
      Наши выпускают два типа ТВЭЛов. Собственно под наш стандарт и под американский недавно освоили.
      TarTar
    2. cniza Сегодня, 15:50
      Что то где то , толи перепутал , толи не так сказал.
      cniza
    3. Gary Zucker Сегодня, 16:40
      Ну тут может быть лишь односторонняя совместимость. ТВЭЛ может делать на своем уровне и огрублять до класса Westinghouse. А вот у Westinghouse до уровня ТВЭЛ технологической культуры не хватает.
      Gary Zucker
  3. ADmA_RUS Сегодня, 15:45
    Все это клевета и навет!
    США самая технологически развитая страна!
    ADmA_RUS
    1. 210окв Сегодня, 15:50
      Да,это так!Просто фейк.Однако "Вестингауз" обанкротился..
      Цитата: ADmA_RUS
      Все это клевета и навет!
      США самая технологичски развитая страна!
      210окв
    2. pjastolov Сегодня, 16:08
      27 марта стало известно о том, что в последний день месяца будет дан старт процедуре банкротства компании «Вестингауз». Эта информация, возможно, не произвела большого впечатления. Конечно, эта американская марка не столь популярна, как Levi’s, Ford или Tide, но в её «раскрутке» нет никакого смысла. Продукция Westinghouse Electric стратегически важна, она определяет векторы развития важнейшей отрасли любого государства – энергетики, и даже способна влиять на политический курс многих стран. Компания производит атомные реакторы, топливо для них и многие сопутствующие высокотехнологические изделия. Теперь она обанкротилась, и это повлечёт серьёзные последствия, не всегда предсказуемые.
      pjastolov
  4. Смог Сегодня, 15:46
    Ну что сказать, да только это:
    Еще мы делаем ракеты,
    И перекрыли Енисей
    А также в области балета
    Мы впереди, говорю, планеты всей.
    Смог
  5. Гуру Сегодня, 15:46
    Зачем посылать им наши топливные сборки ? Или и в за правду решили что янки плагиатом побрезгуют !
    Гуру
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:58
      Цитата: Гуру
      Зачем посылать им наши топливные сборки ? Или и в за правду решили что янки плагиатом побрезгуют !

      США занимают первое место в мире по кол-ву АЭС, если наши сборки покажут хорошую совместимость при эксплуатации, то "Росатом" (считай РФ) неплохо заработает, вот так и бывает, наши сборки и в ИРИ и в США будут использоваться, судьба злодейка...
      DOCTOR ZLO
      1. Muvka Сегодня, 16:07
        И кроме этого США будет энергетически зависим от нас. А это очень здорово.
        Muvka
      2. Смог Сегодня, 16:53
        Цитата: DOCTOR ZLO
        наши сборки и в ИРИ и в США будут использоваться, судьба злодейка...

        И только гордые и незалежные будут закупать наши сборки через СГА и верещать на каждом углу, что они энергонезависимы от России.
        Смог
  6. 210окв Сегодня, 15:47
    Удивился...Может это хитрый ход.И это просто поставка через посредника на украинские АЭС...Ибо свидомые уже не могут?гордость со штанов вываливается?Через полосатого дядю действуют?
    210окв
    1. Paranoid50 Сегодня, 16:01
      Цитата: 210окв
      Через полосатого дядю действуют?

      А дядя - такой добрый... и рыжий yes Там посреднические услуги дороже товара выйдут. Где гроши,Галю? ... Это "пробник" именно для матрасов. У них,похоже, в "мирном атоме" наметилась "The Zrada". Однако,тенденция - ракетные движки ,ТВЭЛ... Стрёмно подумать ,что им ещё понадобится... belay
      Paranoid50
      1. Туз Бубен Сегодня, 16:04
        С ужасом представляю толпы афроамериканок на Ленинградке....
        Туз Бубен
  7. APASUS Сегодня, 15:53
    Там что то с переработкой урана связано ,американцы не могут его наладить или просто не хотят вкладывать громадные деньги на перезапуск,но вот так.Вопрос конечно интересен в части отбитого у нас рынка в Восточной Европе,куда теперь пойдут хозяева АЭС? Возможно будет передел рынка,но производство топлива ,не картошку печь,это триллионы долларов и годы строительства .Хотя разрешительная система в США настолько сложная ,что говорить пока еще что то рано,там одно только Агенство по атомной энергетике надо одолеть,а это ЦРУ и СЭС в одном флаконе!
    APASUS
  8. Инжнер-сапер Сегодня, 16:16
    Я не в теме... А отработанное "топливо" взад вернётся? Может в этом заковыка? winked
    Инжнер-сапер
  9. Копчёный Сегодня, 16:28
    Не ну прально, страна-бензоколонка, в смысле топливо-сборщица, да.
    Копчёный
  10. Machete Сегодня, 16:41
    американцы потом украм будут из гнать втридорога, как помощь?
    Machete
    1. MAK Сегодня, 16:55
      Не получится. В Америку идут квадратные сборки, а в советских АЭС шестигранные. Соседи конечно могут додуматься доработать напильником. Но я надеюсь, что у них не настолько всё плохо.
      MAK
  11. Горный стрелок Сегодня, 16:55
    По поводу страны-бензоколонки. Забавно выходит... А по поводу хранения ЗВР в казначейских обязательствах ии можно сказать следующее. Это ведь - ЗВР! То есть валютные резервы. В чем их безопасно можно хранить? В бумажках по 100 зеленых? В швейцарских банках - с отрицательной ставкой? В акциях компаний, которые сегодня есть, а завтра - пшик? ФРС продолжает повышать ставку - доходность облигаций РАСТЕТ. Вот, грубо говоря, у нас ЗВР 400 млр - каждый год по 5 лярдов прирастает, как с куста. Поднимут ставку до 2-х % - будет по 8.
    Эти запасы - не бюджет, их нельзя просто РАЗДАТЬ в виде пособий и пенсий - ничего, кроме рывка инфляции, это не вызовет.
    Горный стрелок
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