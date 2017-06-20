Для американской АЭС приобретаются российские топливные сборки

Уже подписан с одним из американских операторов контракт на опытно-промышленную эксплуатацию, и мы поставим тестовые кассеты «ТВС-Квадрат» в 2019 году.

Неожиданной информацией со СМИ поделился сегодня вице-президент российского компании "ТВЭЛ" Олег Григорьев. Для справки: компания «ТВЭЛ» занимается производством топливных сборок для атомных реакторов к АЭС советского/российского варианта постройки.По словам Олега Григорьева, на одну из американских АЭС в скором времени будут поставлены топливные сборки российского производства. Для этого понадобилось пройти согласование с американскими органами власти.Отмечено, что контракт «ТВЭЛа» с американцами подписан. Из заявления Олега Григорьева, которое приводится РИА Новости Заинтересованность в эксплуатации на американской АЭС российских топливных сборок связана с тем, что в самих Штатах признают низкую эффективность кассет производства США в сравнении с российскими. Мало того, американские топливные сборки не обладают надёжностью работы. Это в последнее время всерьёз озадачивает представителей американских АЭС, но никак не влияет на устойчивое желание Украины перевести реакторы своих АЭС именно на американские топливные кассеты.Нужно отметить, что в последнее время в разных странах мира (от Японии до Франции) фактически законсервированы несколько АЭС, работающих на американских тепловыделяющих элементах. Это приводит к тому, что американский производитель кассет для АЭС несёт существенные убытки. Многие обслуживающие фирмы в США и вовсе проходят процедуру банкротства.Важный вопрос на этом фоне следующий: мы часто обсуждаем несовместимость советских/российских реакторов для топлива "Westinghouse", а насколько в действительности совместимы топливные сборки «ТВЭЛ» с реакторами американской «архитектуры»?