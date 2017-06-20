16:55 20 июня

Коалиция США сузила район нанесения авиаударов в Сирии

После прекращения РФ взаимодействия с США по меморандуму о полетах в Сирии коалиция наносила удары лишь в районе Ракки, тогда как днем ранее география авиаударов была шире, свидетельствует ежедневная сводка ударов коалиции.

По ее данным, 18 июня было нанесено 15 авиаударов близ городов Абу-Камаль (на востоке Сирии, на границе с Ираком), Дейр-эз-Зор (северо-восток страны) и Ракка (север). В то же время 19 июня, после того, как Россия объявила о приостановке взаимодействия с США, было нанесено 13 ударов, все в районе Ракки, передает РИА Новости .

Коалиция США сузила район нанесения авиаударов в Сирии



Накануне коалиция сообщила, что проведет "передислокацию" своих самолетов в Сирии в ответ на меры России. Представитель коалиции отказался сообщить, в чем заключается передислокация и какие районы она затронет.

СМИ не располагают комментарием коалиции, связано ли сужение географии ударов с последними событиями. Ранее коалиция заявляла, что продолжит удары "по всей Сирии".

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством" (запрещено в РФ) сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

ИГ* - запрещена в России

Использованы фотографии: https://report.az/ru/
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Комментарии 16

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  1. pjastolov Сегодня, 15:48
    СМИ не располагают комментарием коалиции, связано ли сужение географии ударов с последними событиями. Ранее коалиция заявляла, что продолжит удары "по всей Сирии".
    что бы это значило? recourse не грядет ли грандиозный шухер для матрасов? неужели все таки есть подозрения на ответку?
    pjastolov
    1. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:50
      Цитата: pjastolov
      неужели все таки есть подозрения на ответку?


      Стрелков уже все по полочкам разложил:
      Молодой_Коммунист
      1. cniza Сегодня, 15:54
        Цитата: pjastolov
        СМИ не располагают комментарием коалиции, связано ли сужение географии ударов с последними событиями. Ранее коалиция заявляла, что продолжит удары "по всей Сирии".
        что бы это значило? recourse не грядет ли грандиозный шухер для матрасов? неужели все таки есть подозрения на ответку?


        Скоро время покажет.
        cniza
      2. Taran 75 Сегодня, 16:16
        стрелков трепло еще то ....перекроют они ....если начнется заварушка наши тоже могут "убедить " турок не перекрывать проливы , да и воздушный коридор под усиленным прикрытием истребителей не кто не отменял , а будут нападать , будут у них потери , этого они и ссут laughing
        Taran 75
        1. Молодой_Коммунист Сегодня, 16:38
          Цитата: Taran 75
          стрелков трепло еще то ...

          А всего каких-то 3 года назад был героем Русского Мира.
          Молодой_Коммунист
          1. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 16:42
            от любви до ненависти,один шаг.\классика жанра\
            alibabaewitch.vasilij2018
      3. Deadушка Сегодня, 16:50
        в этой изначально(с первого дня) провальной "колониальной" авантюре

        "Смутные сомнения терзают меня"... что это не "левый вброс".
        С какой то стороны это и авантюра, но иногда другого выбора нет... иначе все может окончательно "накрыться медным тазом".
        Deadушка
    2. tiredwithall Сегодня, 15:51
      Цитата: pjastolov
      не грядет ли грандиозный шухер для матрасов? неужели все таки есть подозрения на ответку?

      Конечно нет. Все это пропагандистская шумиха.
      18 июня было нанесено 15 авиаударов
      19 июня, после того, как Россия объявила о приостановке взаимодействия с США, было нанесено 13

      Кто - то пытается представить амеров в испуге. Но это лишь 15 против 13, т.е. отклонение в рамках доверительного интервала.
      tiredwithall
      1. pjastolov Сегодня, 16:04
        Значит опять фейк, а жаль request
        pjastolov
    3. Tusv Сегодня, 16:03
      Тут есть подозрения, когда хозяева просто разговаривают, у холопов чубы трещат. И есть основательные подозрения, что нашим и ихним военным совершенно наплевать на Биг Политик. В тихую трезвонят друг другу
      Tusv
    4. сибиралт Сегодня, 16:09
      МО РФ сказал - за западный берег Ефрата не залетать и баста! А что дальше сужать терперь не американцам решать.
      сибиралт
      1. yuriy55 Сегодня, 16:29
        Самый реальный ответ - завалить беспилотник, для начала... belay Можно с пилотом... lol
        yuriy55
      2. Pirogov Сегодня, 16:48
        Цитата: сибиралт
        МО РФ сказал - за западный берег Ефрата не залетать и баста! А что дальше сужать терперь не американцам решать

        Очень смелое заявление ,к сожалению американцы решают практически 90% всего происходящего по всему миру .
        Pirogov
  2. Туз Бубен Сегодня, 16:11
    Лучше бы статья называлась " Коалиция США сузила очко в Сирии "....
    Туз Бубен
  3. Комментарий был удален.
  4. БВС Сегодня, 16:31
    Цитата: Taran 75
    стрелков трепло еще то ....перекроют они ....если начнется заварушка наши тоже могут "убедить " турок не перекрывать проливы , да и воздушный коридор под усиленным прикрытием истребителей не кто не отменял , а будут нападать , будут у них потери , этого они и ссут laughing

    И чем "усиленное прикрытие истребителей" поможет транспортникам при угрозам наземного ПВО транзитных стран?
    БВС
  5. Aleksandr21 Сегодня, 16:49
    А в чём новость то ? В том что США нанесли 13 ударов, за место 15 ? Вот если бы совсем не наносили, и не поднимали свои ВВС в воздух, то да а так.... СМИ явно не располагают информацией о целях нанесения ударов, может быть целью именно и была Ракка, и американцы свою задачу выполнили, а завтра/послезавтра (к примеру) нанесут удары по другим районам, и будет новость опровержение ? Я конечно понимаю что пропаганда вещь нужная, но не до такой же степени. С подтекстом США испугались России... если бы ребята действительно нас боялись, то не наносили бы удары по Сирийской армии, и рассматривали бы нас как равных, с которыми нужно вести диалог, а пока получается что США без оглядки гнут свою линию, не смотря ни на какие договоренности и на мнение окружающих, а мы боимся лишний раз поднять ставки в Сирии, и что-то сделать для защиты своего союзника.
    Aleksandr21
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