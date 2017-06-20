16:52 20 июня

Новая система управления войсками начнет поставляться в Вооруженные силы РФ в 2025 году

Новая автоматизированная система управления войсками (АСУ ВС РФ), способная функционировать в условиях кибератак и радиоэлектронного подавления будет поставляться в Вооруженные силы с 2025 года, передает ТАСС сообщение и.о. гендиректора холдинга «Росэлектроника» Григория Элькина.



До 2022 года должна завершиться разработка технической основы для построения перспективной АСУ ВС РФ – доверенных аппаратно-программных комплексов полностью на отечественной электронно-компонентной базе (ЭКБ). Начало серийного оснащения войск новой техникой запланировано на 2025 год,
сказал Элькин.


Он отметил, что новая система управления ВС РФ должна иметь «серьезный запас прочности», позволяющий «устойчиво работать в условиях кибератак, радиоэлектронного подавления, радиации и иного воздействия».

Наши разработки учитывают все эти аспекты,
добавил Элькин.

По его словам, сейчас все системы стратегического звена управления базируются исключительно на «доверенных аппаратных и программных средствах».

К примеру, в АСУ РВСН вся электронно-компонентная база, все программное обеспечение – полностью российские, и по-другому быть не может,
пояснил руководитель холдинга.

Эти принципы постепенно транслируются и на АСУ других видов и родов войск, где в аппаратуре пока допускается использование зарубежной ЭКБ с ограничениями, сказал Элькин.

Использованы фотографии: interpolitex.ru
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Комментарии 6

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  1. Shurik70 Сегодня, 15:58
    - Этот компьютер будет делать 50% вашей работы!
    - Отлично. Поставьте два.
    Shurik70
    1. сибиралт Сегодня, 16:05
      Если эта система заработает, то сколько же генералов отправят на пенсию!? belay
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 16:07
        Добавят ещё генералов для компьютеров. lol
        cniza
        1. domnich Сегодня, 16:36
          Это точно! Когда в 70-х годах на экспедиционных океанографических судах ВМФ (командир корабля - капитан 3 ранга, старпом - капитан-лейтенант) установили одну из первых вычислительных машин, начальник ЭВМ получил должность капитана 2 ранга...
          domnich
  2. Ретвизан 8 Сегодня, 16:19
    25 й год? Не долго ли? Учитывая наши неспокойные времена?!
    Ретвизан 8
  3. Vita VKO Сегодня, 16:32
    Безусловно, нужно развивать собственные технологии. Но в то же время с импортозамещением нельзя перегибать палку. Иначе это может выльется в огромные затраты и системное отставание. Сейчас нужно кооперироваться с Китаем, проводить совместные исследования и создавать совместные производства. Так что бы при любом геополитическом раскладе России не приходилось бы заново "изобретать велосипед".
    Vita VKO
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