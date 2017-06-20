Новая система управления войсками начнет поставляться в Вооруженные силы РФ в 2025 году

До 2022 года должна завершиться разработка технической основы для построения перспективной АСУ ВС РФ – доверенных аппаратно-программных комплексов полностью на отечественной электронно-компонентной базе (ЭКБ). Начало серийного оснащения войск новой техникой запланировано на 2025 год,

Наши разработки учитывают все эти аспекты,

К примеру, в АСУ РВСН вся электронно-компонентная база, все программное обеспечение – полностью российские, и по-другому быть не может,