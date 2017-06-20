Новая система управления войсками начнет поставляться в Вооруженные силы РФ в 2025 году
Новая автоматизированная система управления войсками (АСУ ВС РФ), способная функционировать в условиях кибератак и радиоэлектронного подавления будет поставляться в Вооруженные силы с 2025 года, передает ТАСС сообщение и.о. гендиректора холдинга «Росэлектроника» Григория Элькина.
Он отметил, что новая система управления ВС РФ должна иметь «серьезный запас прочности», позволяющий «устойчиво работать в условиях кибератак, радиоэлектронного подавления, радиации и иного воздействия».
По его словам, сейчас все системы стратегического звена управления базируются исключительно на «доверенных аппаратных и программных средствах».
Эти принципы постепенно транслируются и на АСУ других видов и родов войск, где в аппаратуре пока допускается использование зарубежной ЭКБ с ограничениями, сказал Элькин.
До 2022 года должна завершиться разработка технической основы для построения перспективной АСУ ВС РФ – доверенных аппаратно-программных комплексов полностью на отечественной электронно-компонентной базе (ЭКБ). Начало серийного оснащения войск новой техникой запланировано на 2025 год,сказал Элькин.
Он отметил, что новая система управления ВС РФ должна иметь «серьезный запас прочности», позволяющий «устойчиво работать в условиях кибератак, радиоэлектронного подавления, радиации и иного воздействия».
Наши разработки учитывают все эти аспекты,добавил Элькин.
По его словам, сейчас все системы стратегического звена управления базируются исключительно на «доверенных аппаратных и программных средствах».
К примеру, в АСУ РВСН вся электронно-компонентная база, все программное обеспечение – полностью российские, и по-другому быть не может,пояснил руководитель холдинга.
Эти принципы постепенно транслируются и на АСУ других видов и родов войск, где в аппаратуре пока допускается использование зарубежной ЭКБ с ограничениями, сказал Элькин.
Использованы фотографии: interpolitex.ru
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