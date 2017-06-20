СМИ: Российский Су-27 летел в двух метрах от самолёта ВВС США

Американский телеканал (ФоксНьюс) "FoxNews" со ссылкой на источники в командовании ВВС США сообщает о том, что российский истребитель Су-27 «с вооружениями на борту» приблизился к самолёту американской радиоэлектронной разведки над Балтийским морем на расстояние не более двух метров. Речь идёт о самолёте RC-135 ВВС США. В других американских СМИ говорится: "не более метра".Телеканал сообщил, что «инцидент» в небе над Балтикой произошёл вчера (19 июня). Американские военные источники заявляют, что они расценивают поведение российского лётчика как «опасное» и «непредсказуемое». А вот самому российскому лётчику, находившемуся за штурвалом Су-27, глубоко наплевать, что о его поведении думают в командовании ВВС США, так как он выполнял задачи у российских рубежей, поставленные российским военным командованием.Между тем, в американских СМИ сообщают, что в Пентагоне изучают информацию о том, «на каком расстоянии от Калининградской области произошёл инцидент». А ведь в первую очередь Пентагону стоило бы озаботиться тем, на каком расстоянии инцидент произошёл от границ США. И по этому поводу Пентагону стоило бы ещё задаться и таким вопросом: так чьи именно действия над Балтикой стоит расценивать как опасные?