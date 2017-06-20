19:06 20 июня

СМИ: Российский Су-27 летел в двух метрах от самолёта ВВС США

Американский телеканал (ФоксНьюс) "FoxNews" со ссылкой на источники в командовании ВВС США сообщает о том, что российский истребитель Су-27 «с вооружениями на борту» приблизился к самолёту американской радиоэлектронной разведки над Балтийским морем на расстояние не более двух метров. Речь идёт о самолёте RC-135 ВВС США. В других американских СМИ говорится: "не более метра".

Телеканал сообщил, что «инцидент» в небе над Балтикой произошёл вчера (19 июня). Американские военные источники заявляют, что они расценивают поведение российского лётчика как «опасное» и «непредсказуемое». А вот самому российскому лётчику, находившемуся за штурвалом Су-27, глубоко наплевать, что о его поведении думают в командовании ВВС США, так как он выполнял задачи у российских рубежей, поставленные российским военным командованием.

СМИ: Российский Су-27 летел в двух метрах от самолёта ВВС США



Между тем, в американских СМИ сообщают, что в Пентагоне изучают информацию о том, «на каком расстоянии от Калининградской области произошёл инцидент». А ведь в первую очередь Пентагону стоило бы озаботиться тем, на каком расстоянии инцидент произошёл от границ США. И по этому поводу Пентагону стоило бы ещё задаться и таким вопросом: так чьи именно действия над Балтикой стоит расценивать как опасные?

Использованы фотографии: МО РФ
29

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. tiredwithall Сегодня, 17:10
    Кто и чем измерил расстояние?
    И нам ВСЕМ "глубоко наплевать, что о его (нашем) поведении думают в командовании ВВС США,"
    tiredwithall
    1. 210окв Сегодня, 17:13
      Нашему надо было просто сапогом метнуть по противнику..По джентельменски..Вот и сблизился.
      210окв
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:19
        Начинают хулиганить.. Молодцы, чкаловцы! Видать время пришло, так себя вести ! Это предупреждение господа..
        ОТДЕЛ
        1. cniza Сегодня, 17:32
          Памперсы оденьте и летайте себе спокойно , не страшно будет.
          cniza
          1. Владимир16 Сегодня, 17:35
            В других американских СМИ говорится: "не более метра".

            Когда же они напишут на конец , что русский самолет сел сверху на матрасный пепелац? laughing
            Владимир16
            1. Fei_Wong Сегодня, 18:22
              Хих, но как раз подобная "опасная" дистанция и доказывает высочайший уровень профессионализма нашего лётчика. Неумеха на такое бы не пошёл.
              Fei_Wong
          2. Лелёк Сегодня, 18:44
            Цитата: cniza
            Памперсы оденьте и летайте себе спокойно , не страшно будет.


            ... и Пентагон не заругает за об***станные брюки.
            Лелёк
          3. Гаврила Сегодня, 18:48
            одного комплекта на полет не хватает...
            Гаврила
      2. Чарик Сегодня, 18:17
        ну да так фонарь приподнял и кирзачём в него кидь в лобовик представляешь как он бы а ел
        Чарик
      3. Tusv Сегодня, 18:25
        Цитата: 210окв
        Нашему надо было просто сапогом метнуть по противнику.

        Фсё гораздо веселей. Сэлфи и свалить. Было время,когда.омериканцы тупа боялись летать по понедельникам и чтили закон о семидесяти км от берега. Абнагли по самое Нагло масонское не могу. Если сейчас их не валить, то когда
        Tusv
    2. Roma-1977 Сегодня, 18:40
      Борис Заходер:"Не знаю я сколько в нём метров, и литров, и килограмм. Но тигры, когда они прыгают, - огромными кажутся нам!"
      Roma-1977
  2. Trevis Сегодня, 17:10
    А вот самому российскому лётчику, находившемуся за штурвалом Су-27, глубоко наплевать, что о его поведении думают в командовании ВВС США, так как он выполнял задачи у российских рубежей, поставленные российским военным командованием.

    Вот и все wink
    Trevis
  3. 3vs Сегодня, 17:13
    Может стоило хибинуть?
    3vs
  4. Scoun Сегодня, 17:13
    Надо было вообще на хребет RS135 присесть....
    Бесят такие выверты. Наш бы так рядом с Гудзоном пролетел....
    Scoun
    1. Pirogov Сегодня, 17:37
      Цитата: Scoun
      Надо было вообще на хребет RS135 присесть....
      Бесят такие выверты. Наш бы так рядом с Гудзоном пролетел..

      Вывод : значит пора и над Гудзоном полетать. Чтобы матрасы в тонусе были .
      Pirogov
  5. pafegosoff Сегодня, 17:15
    Ювелирная работа! Молодцы ребята! Не переведутся Чкаловы! Пусть Пентагон тратит как можно больше на памперсы!
    pafegosoff
    1. Гаврила Сегодня, 18:47
      военный бюджет уже увеличивают....
      Гаврила
  6. Сергей-8848 Сегодня, 17:19
    Лётчик выполнил задачу - молодец! Не выполнил - оргвыводы в мирное время. Ну, а судя по панике у так называемых партнёров, - определённо заслуживает награды!
    Сергей-8848
  7. Mavrikiy Сегодня, 17:21
    Вот же провакаторы. Так и хотят, что бы мы попали в книгу рекордов Гиннеса.
    Mavrikiy
  8. Принц_Пенсии Сегодня, 17:29
    Как утверждают западные журналисты, российский Су-27, который был оснащен ракетами, пролетел рядом с американским воздушным судном в минувший понедельник, при этом расстояние между машинами якобы составляло около 1,5 метра.
    кто меньше?
    Принц_Пенсии
    1. AID.S Сегодня, 17:35
      Цитата: Принц_Пенсии
      около 1,5 метра.
      кто меньше?
      Еще...

      Скорее всего Су побывал внутри, но им стыдно признаться.
      AID.S
      1. Govorun Сегодня, 17:53
        Им еще стыднее признаться,что за штурвалом этой СУшки сидел....Ну вы все сами поняли...
        Govorun
        1. Гаврила Сегодня, 18:45
          опять Он!...
          Гаврила
    2. Гаврила Сегодня, 18:46
      если ракетой, ... то меньше...
      Гаврила
  9. irbis0373 Сегодня, 17:35
    И все как обычно, как же они верещат!! Так и хотелось сказать: " Что опять?!"
    Ну нечего делать так близко воле границ России.
    irbis0373
  10. VadimSt Сегодня, 17:38
    Не смотря на разность в габаритах, удавом для мартышки, явно выступал СУ-27!
    VadimSt
  11. san4es Сегодня, 17:41
    ... Отрабатывал посадку на крыло laughing .
    san4es
  12. К-50 Сегодня, 18:01
    Американские военные источники заявляют, что они расценивают поведение российского лётчика как «опасное» и «непредсказуемое».

    Страшно, мрази?
    Не х рен летать куда не приглашали!!!! angry
    К-50
  13. RUS96 Сегодня, 18:03
    Такая у летунов работа.
    Перехвата бомбардировщиков ВВС США российским истребителем Су-27 над Балтикой.
    RUS96
    1. Гаврила Сегодня, 18:45
      у а радости полный памперс....
      Гаврила
  14. Tusv Сегодня, 18:08
    Американский телеканал (ФоксНьюс) "FoxNews" со ссылкой на источники в командовании ВВС США сообщает о том, что российский истребитель Су-27 «с вооружениями на борту» приблизился к самолёту американской радиоэлектронной разведки над Балтийским морем на расстояние не более двух метров. Речь идёт о самолёте RC-135 ВВС США

    Боже какой кошмар. Как так обидеть такую демократическую псису
    Не ну прекрасно знают, что есть три варианта. Лететь домой, Приглашение на чай кофэ потанцуем на нашем аэродрому и смертушка лютая
    Tusv
  15. Злодей Сегодня, 18:26
    А чтоб от "сушки" в зад не схлопотать ракету
    Такое правило работает всегда:
    От нас летайте вы подальше и при этом
    Держите включеным транспондер, господа hi
    Злодей
  16. Герман Сегодня, 18:32
    Летчик красавчег,надо было их еще и керосином обдать для пущего эффекту.
    Герман
  17. Runoway Сегодня, 18:45
    Сброс керосина нужно было перед ним произвести (были у нас умельцы)
    Runoway
Картина дня