Генсек НАТО призвал Россию и Белоруссию соблюдать правила ОБСЕ на учениях "Запад-2017"

Все страны имеют право проводить учения. Но важно, чтобы при проведении учений как Россией, так и Белоруссией выполнялись международные директивы, соглашения и обязательства

Мы призываем Россию и Белоруссию сделать это в соответствии с Венским документом, чтобы учения "Запад-2017" были прозрачными и предсказуемыми. Мы также работаем в рамках Совета Россия — НАТО (СРН), чтобы добиться большей прозрачности, предсказуемости в связи с военной ситуацией и учениями