19:10 20 июня

Генсек НАТО призвал Россию и Белоруссию соблюдать правила ОБСЕ на учениях "Запад-2017"

НАТО призывает Россию и Белоруссию соблюдать нормы Венского документа ОБСЕ при подготовке и проведении учений "Запад-2017" и намерена пристально наблюдать за ходом этих учений, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции, проходившей в Литве, Столтенберг заявил, что НАТО "собирается пристально следить и наблюдать за учениями "Запад".

Все страны имеют право проводить учения. Но важно, чтобы при проведении учений как Россией, так и Белоруссией выполнялись международные директивы, соглашения и обязательства
— сказал генсек альянса, передает РИА Новости


Генсек НАТО призвал Россию и Белоруссию соблюдать правила ОБСЕ на учениях "Запад-2017"


Он отметил, что нормы оповещения о проведении учений и организации международного наблюдения содержатся в Венском документе ОБСЕ.

Мы призываем Россию и Белоруссию сделать это в соответствии с Венским документом, чтобы учения "Запад-2017" были прозрачными и предсказуемыми. Мы также работаем в рамках Совета Россия — НАТО (СРН), чтобы добиться большей прозрачности, предсказуемости в связи с военной ситуацией и учениями
— заявил Столтенберг.

Совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Ранее департамент госбезопасности и второй департамент оперативных служб при Минобороны Литвы подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность они усмотрели в учениях "Запад-2017". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценки литовских спецслужб являются проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планируется пригласить международных наблюдателей, в том числе от НАТО.

Использованы фотографии: http://www.nashdom.us/home
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Комментарии 8

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  1. Монос Сегодня, 19:01
    Все страны имеют право проводить учения.

    Ну, спасибо! Благодетель.
    Монос
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 19:03
      "Таможня даёт добро" можно проводить учения, но только соблюдая правила.
      DIVAN SOLDIER
      1. Чёрный Сегодня, 19:06
        Удивляюсь, как это Столтенберга ещё не послали лесом...ответ этому господину должен быть коротким: "иди на...", не дипломатично, но посуществу laughing
        Чёрный
      2. Злой543 Сегодня, 19:07
        Я дико извиняюсь, но в рот ему не плюнуть жеванной морковкой, генсек недоделанный? angry
        Злой543
    2. pjastolov Сегодня, 19:06
      что нормы оповещения о проведении учений и организации международного наблюдения содержатся в Венском документе ОБСЕ.
      а на фто этот толераст показывает какой он хочет что б ему засунули? или рыбак? laughing
      pjastolov
  2. zvezdo4et Сегодня, 19:03
    разорвать бы все отношения, особенно военного направления. да Путин все знает. он максимально возможно оттягивает сроки столкновения. потому и такая гибкость в политике. и только потому.
    zvezdo4et
  3. МПК105 Сегодня, 19:05
    Да нормально всё,ладно...Наблюдатели везде в бинокли с трибун наблюдают друг за другом,нормальная практика во-всём мире...
    МПК105
  4. SCHMEL Сегодня, 19:10
    На пресс-конференции, проходившей в Литве, Столтенберг заявил, что НАТО "собирается пристально следить и наблюдать за учениями "Запад".
    SCHMEL
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