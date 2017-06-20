Генсек НАТО призвал Россию и Белоруссию соблюдать правила ОБСЕ на учениях "Запад-2017"
НАТО призывает Россию и Белоруссию соблюдать нормы Венского документа ОБСЕ при подготовке и проведении учений "Запад-2017" и намерена пристально наблюдать за ходом этих учений, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
На пресс-конференции, проходившей в Литве, Столтенберг заявил, что НАТО "собирается пристально следить и наблюдать за учениями "Запад".
Он отметил, что нормы оповещения о проведении учений и организации международного наблюдения содержатся в Венском документе ОБСЕ.
Совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Ранее департамент госбезопасности и второй департамент оперативных служб при Минобороны Литвы подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность они усмотрели в учениях "Запад-2017". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценки литовских спецслужб являются проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планируется пригласить международных наблюдателей, в том числе от НАТО.
На пресс-конференции, проходившей в Литве, Столтенберг заявил, что НАТО "собирается пристально следить и наблюдать за учениями "Запад".
Все страны имеют право проводить учения. Но важно, чтобы при проведении учений как Россией, так и Белоруссией выполнялись международные директивы, соглашения и обязательства— сказал генсек альянса, передает РИА Новости
Он отметил, что нормы оповещения о проведении учений и организации международного наблюдения содержатся в Венском документе ОБСЕ.
Мы призываем Россию и Белоруссию сделать это в соответствии с Венским документом, чтобы учения "Запад-2017" были прозрачными и предсказуемыми. Мы также работаем в рамках Совета Россия — НАТО (СРН), чтобы добиться большей прозрачности, предсказуемости в связи с военной ситуацией и учениями— заявил Столтенберг.
Совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Ранее департамент госбезопасности и второй департамент оперативных служб при Минобороны Литвы подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность они усмотрели в учениях "Запад-2017". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценки литовских спецслужб являются проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планируется пригласить международных наблюдателей, в том числе от НАТО.
Использованы фотографии: http://www.nashdom.us/home
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