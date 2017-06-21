Из архивов фотографа Арнольда Ивановича Бренинга. Часть 1

«Долго уникальные негативы - стеклянные, в основном дореволюционные фотопластинки, на которых запечатлены кроме семейных сцен события, мимо которых не мог спокойно пройти хозяин Старопроломной аптеки, фотограф-любитель Арнольд Бренинг, хранились на чердаке, потом на печке в квартире его детей.Семья Бренингов в Казани живет с середины прошлого века, когда отец Арнольда Бренинга - семнадцатилетний Иван Иванович Бренинг, получивший хорошее образование и к тому времени уже имевший диплом провизора (фармацевта), поехал искать приключений и счастья подальше от дома своих родителей.По пути в Казань на пароходе он познакомился с хозяином завода казанских минеральных вод Юнгом. Впоследствии это знакомство перерастет в крепкую дружбу между старым и малым и сыграет важнейшую роль в жизни Ивана Ивановича и его детей. В Казани Иван Иванович устроился работать младшим провизором в аптеку Грахе.Однажды Юнг вызвал Бренинга к себе и предложил купить Старопроломную аптеку против его дома, для чего выделил молодому товарищу деньги. Иван Иванович не отказался. Так старейшая в городе аптека стала собственностью Бренингов, а поскольку молодой хозяин взялся за аптекарское дело очень серьезно, через некоторое время эта аптека становится лучшей в городе.Когда Ивану Ивановичу было около сорока лет, он решился жениться. В 1879 году родился Арнольд Иванович Бренинг, благодаря которому мы имеем сегодня возможность окунуться в атмосферу начала XX века.Арнольд Иванович получил блестящее образование. Он закончил на "отлично" гимназию, что на Булаке, а потом Казанский Императорский Университет - тоже с золотой медалью.После окончания университета в 1904—1905 годах Арнольд Бренинг проходит военную службу в Харбине, где и начинает фотографировать.По приезду домой Арнольд Бренинг не смог, как его старший брат Артур Иванович, вплотную заняться наукой. К тому времени несколько лет, как умер отец, а управляющие вели дела из рук вон плохо. По просьбе своей матери Иоганны Васильевны Арнольд Бренинг сначала становится арендатором, а после смерти матери в 1916 году - хозяином Старопроломной аптеки.Работая аптекарем, Арнольд Иванович не забывает фотоаппарата. Каждые выходные, а зачастую и рабочие дни, когда выпадает возможность, запечатлевает на фотопластинках жизнь во всем ее многообразии и великолепии.Бренинги были очень дружны с Лихачевыми, один из членов семьи которых, Андрей Федорович Лихачев, стал основателем фондов Казанского городского музея. Поэтому на фотопластинках Арнольда Ивановича встречаются уникальные снимки семьи Лихачевых, а жена Андрея Федоровича после смерти мужа до своей кончины прожила в доме Бренингов».На снимках в основном Казань.Вдова А.Ф.Лихачева - Раиса Ивановна с сыновьями на Казанском ж.д вокзалеПраздник белого цветка. 1912. Возле аптеки БренингаПраздник белого цветка. 1912. Возле аптеки БренингаПраздник белого цветка. 1912Праздник белого цветка. 1912. Возле ПассажаПраздник белого цветка. 1912Праздник белого цветка. 1912 Возле Гостиного двораПраздник белого цветка. 1912Без подписиБез подписиАптека Бренингов до реконструкцииБлижнее Устье. Весенние пристани. 1916Без подписиБез подписиБез подписиЦерковь Казанской Божьей Матери на Устье (район речного порта). 5 апреля 1915 годаПристани в Нижнем НовгородеБез подписиА. И. Бренинг в своей аптеке на улице Старо-Проломной. 1913–1916Без подписиБез подписиСтеариновый и мыловаренный завод братьев КрестовниковыхБез подписиБез подписиБез подписиБез подписиБез подписиФото А.Бренинга. 1910-1912Без подписиПарадный вход на Выставку 1909 годаПивная Оскара Петцольда на Устье. 1909Харбин. А. И. Бренинг (справа) около своей палатки. 1904-1905А.Бренинг (справа) выпивает с другом (слева) Свияжск 1915А.И. Бренинг с женой Ольгой Федоровной в Свияжске, 1915Ольга Фёдоровна, священник Далматов, А. И. Бренинг и К. Далматов во время праздника Пасхи. Свияжск. 1915Ольга, дочь А.И.БренингаРабочий стол А.И.БренингаЛаборатория аптеки А.И.БренингаВоеннопленные австрийцы, работавшие в аптеке Бреннера. 1917. За эту фотографию его расстреляют в 1937