С учётом боевого опыта

В ходе всеармейского этапа соревнования лётных экипажей «Авиа­дартс» нашему корреспонденту удалось задать несколько вопросов главнокомандующему Воздушно-космическими силами России генерал-полковнику Виктору БОНДАРЕВУ. Главком рассказал о ряде задач, ко­торые сегодня решают Воздушно-космические силы, о темпах поступления новой авиационной техники и другого вооружения, перспективах развития ВКС с точки зрения создания соединений и частей.– Виктор Николаевич, какие задачи стоят перед ВКС в контексте обеспечения безопасности в Арктике?– Как известно, охрана воздушных рубежей нашей страны возложена на Воздушно-космические силы, поэтому наши силы и средства осуществляют контроль и разведку воздушного пространства, в том числе на арктическом направлении. Для этого несётся круглосуточное боевое дежурство с помощью истребительной авиации, расчётов зенитных ракетных войск. Космические войска также задействованы в этом процессе.Безусловно, мы анализируем всю собранную информацию при отслеживании обстановки. Со стороны ряда государств проявляются активность и определённый интерес, что подтверждается случаями, когда иностранные самолёты-разведчики и БЛА барражируют в непосредственной близости от нашей государственной границы. Мы это видим, радиотехнические средства их обнаруживают, и в воздух поднимаются истребители для выполнения условного перехвата. Таким образом, своим коллегам мы даём понять, что не дремлем и соответствующе реагируем.Стоит отметить, что в последние годы количество таких случаев увеличивается.До 2025 года будет обновлён парк авиатехники до 80-90 процентов– Учитывается ли при эксплуатации новой авиационной техники приобретённый боевой опыт?– Конечно. Работа нашей бомбардировочной, истребительной, дальней и армейской авиации в реальных боевых условиях дала нам возможность проанализировать, как ведёт себя техника. Исходя из полученного опыта, мы смогли многое скорректировать и доработать, достичь больших успехов в области улучшения системы вооружения.Другими словами, наши специалисты совместно с промышленностью изучили особенности боевого применения и эти результаты использовали для улучшения характеристик всего авиационного парка, находящегося у нас в строю для решения задач по предназначению.Кстати, вы увидите, что в этом году итоги «Авиадартса» будут качественно отличаться от первых наших шагов в этом конкурсе. Это тоже говорит о влиянии нашего непосредственного участия в уничтожении террористов в Сирии, где наша авиация – хочу особо отметить – работает максимально прицельно. Мы не наносим удары по мирным объектам. Все координаты много раз проверены и выверены.– Логично предположить, что в этой связи меняется и подготовка лётного состава, вносятся коррективы в курсы боевой подготовки с учётом тактики применения авиации в Сирии.– Разумеется. На основе накопленного боевого опыта мы изменили порядок подготовки пилотов, которые туда направляются. Это касается оттачивания их навыков по тем или иным видам упражнений. Так, для армейской авиации это – полёты на малых и предельно малых высотах, для истребителей – противоракетные манёвры. В результате туда приходят пилоты, уже усвоившие особенности ведения там боевых действий, даже если они там ни разу не были.Отмечу, что всё это включается в планы лётной подготовки авиационных частей. Методики также дорабатываются и усовершенствуются в наших центрах боевой подготовки и боевого применения.– Виктор Николаевич, какими темпами продолжится поставка новой техники в ВКС?– В соответствии с Государственной программой вооружения Воздушно-космические силы получают достаточное количество самолётов и вертолётов. До 2025 года будет обновлён парк авиатехники до 80-90 процентов. При этом исправность доведём до 95 процентов. Это касается и армейской авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск, а также космических аппаратов.– Правда ли, что график получения ПАК ФА несколько смещается вправо?– Нам нужна не партия из двух-трёх машин, а гораздо больше. Мы хотим получить столько самолётов, чтобы могли ими укомплектовать эскадрилью. А затем постепенно довести количество этих самолётов до требуемого и тем самым достичь нового качественного уровня.– Как обстоят дела со стратегическим ракетоносцем Ту-160М2?– Здесь мы укладываемся в график. Планируется, что воспроизведённый первый самолёт полетит в марте следующего года. Надеемся, что наша Дальняя авиация в перспективе будет получать по три-четыре самолёта в год.– Будет ли расти численность ВКС в ближайшие годы?– Мы будем формировать новые бригады армейской авиации. Кроме того, время требует создания дивизии военно-транспортной авиации. Будут также формироваться зенитные ракетные полки.