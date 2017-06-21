Ворошилов. Боролся с украинским национализмом, пока это не стало "мейнстримом"

Мало кому из "вождей" Страны Советов еще при жизни досталось столько почестей, наград, а главное – народной любви, как Клименту Ворошилову. Его именем назывались десятки городов и сел, все мальчишки гордились значками "Ворошиловский стрелок", а полководческий талант Климента Ефремовича был воспет в сотнях книг и кинофильмах.На "Первом канале" закончился показ сериала "Страна Советов", и последним "забытым вождем" стал Климент Ворошилов. Начав с высокой ноты – первая серия была про Берию, личность демонизированную, к последним эпизодам проект рассказывал про руководителей СССР, не вызывавших никогда особых претензий, но от того и менее интересных обывателю. Конечно, отмечают эксперты, во время Гражданской войны Ворошилов сыграл не последнюю роль, но уже в скором времени он стал "декоративным вождем" в Стране Советов – не претендовал на серьезное политическое влияние, и это обеспечило ему чуть ли не самую долгую и успешную карьеру в СССР."Ворошилов, в общем-то, никогда не был вождем, а был фигурой вспомогательной. Но он, действительно, удерживался в высшем эшелоне власти. По политическому долголетию его можно сравнить только с Микояном", - говорит в беседе с Накануне.RU автор книг по истории советского периода Игорь Пыхалов."Он достойно нес церемониальные функции. Но серьезного влияния на политику страны после Великой Отечественной войны, да и во время нее, не оказывал. Поэтому я считаю, что авторы сериала выбрали не самого интересного персонажа, – говорит Накануне.RU доктор исторических наук, политический деятель Вячеслав Тетекин. – Были более могучие личности: Первухин, например, который был практически заместителем Сталина по Совнаркому. Или Тевосян – лучший министр металлургии, он обеспечил производство ценного метала, которым мы победили немца. Вот эти великие личности хоть и не на слуху, но действительно забыты. Они спасали и поднимали страну. Были и великие конструкторы, например, Грабин, который создал знаменитый ЗИС-3, и самое поразительное, что он сумел его поставить на поток таким образом, что "Форд" отдыхает".Климент Ворошилов родился в Луганске, там он и начал бороться за справедливость, в фильме рассказывается – во время забастовки рабочих 24-летний Клим во главе переговорщиков появился в кабинете дирекции паровозостроительного завода Гартмана. В руках он держал список из 29 требований, которые только что были приняты на митинге. Главное из них – введение 8-часового рабочего дня. После долгого обсуждения директор завода подвел итог: "Ваши условия чрезмерны, нам не о чем больше говорить, предлагаю вернуться на рабочие места"."Ворошилов ответил твердо: не вернемся до тех пор, пока не выполните все наши требования. Он был уверен, что забастовки вскоре охватят весь город, – рассказывают авторы фильма, – и прекрасно знал, в какую сумму дирекции обходятся сутки простоя. В конце концов, руководство пошло на уступки, и все требования бастующих были удовлетворены. Но за первой политической победой последовал и первый арест".Рабочие требовали его освобождения, и городское начальство, решив не усугублять ситуацию, выпустило арестанта на свободу. После этого популярность "Володина" – таков был его партийный псевдоним – только возросла и стала причиной знакового знакомства."Его выбрали делегатом на очередной съезд партии от местной социал-демократической партии. Съезд проводился в столице Швеции Стокгольме. Ворошилов еще не был знатоком марксистской теории и не всегда мог понять сути партийных дискуссий. По вечерам он обсуждал услышанное со своим соседом по комнате – Иосифом Джугашвили", – рассказывают авторы докудрамы.Из воспоминаний Ворошилова: "Это был коренастый, невысокого роста человек, примерно моих лет, со смуглым лицом, на котором едва заметно выступали рябинки – следы, должно быть, перенесенной в детстве оспы. У него были удивительно лучистые глаза, и весь он был сгустком энергии, веселым и жизнерадостным".Никто тогда и не подозревал, что за будущее их ожидает, и что их судьбы сплетены, а имена войдут в историю, – говорится в фильме. Второй раз они встретятся уже после революции, во время Гражданской войны. Когда германские войска по приглашению украинских националистов начали интервенцию, Ворошилов был у себя на родине.Донецко-Криворожская советская республика была провозглашена в январе 1918 года, столицей стал Харьков – республика была полностью оккупирована и фактически прекратила существование. Руководство большевистской республики назначило Ворошилова командовать отступающей армией, но отступление стало подвигом, ведь проезжать эшелоны с людьми должны были по территории лихого Войска Донского, государственное образование на Дону возникло после антибольшевистского восстания казаков."Расстояние всего в 400 км между Миллерово и Царицыным армия Ворошилова преодолевала три месяца. Только благодаря энергии Ворошилова удалось сохранить армию и добраться с ней до Царицына", – повествует фильм "Страна Советов".Здесь и встретились пути Ворошилова и Сталина – он был ответственным за продовольственные поставки на юге России и нес там всю полноту власти. Путь Ворошилова, любимца армии, не был усыпан одними успехами, часто его критиковали. Так, Ленин упрекал его в "партизанщине" и ругал за "неоправданно высокие потери". ЦК партии большевиков даже принял специальное постановление, в котором Ворошилову запрещалось занимать командные должности в армии. Тем не менее, в июле 1919 года он стал командующим 14 армии."Уже через месяц за сдачу Харькова войскам белой армии Деникина его предали суду революционного трибунала. Разбирая обстоятельства дела, члены трибунала пришли к выводу, что военные познания Ворошилова не позволяли доверить ему командование даже батальоном. Невежество командарма было столь велико, что стало, как ни странно, смягчающим вину обстоятельством. Трибунал ограничился отстранением Ворошилова от должности", – повествуют в документальной драме."Была такая фраза и у Сталина: "Гинденбургов у меня для вас нет". Качество командных кадров вполне естественно и не только из-за недостатков в образовании, ведь те же самые царские генералы, получившие блестящее военное образование, умудрились проиграть Русско-японскую войну. Просто немыслимый позор, – комментирует в беседе с Накануне.RU историк Игорь Пыхалов. – Если посмотреть на военную карьеру, то у нас у очень многих полководцев есть не только успехи, но и поражения. Если уж сравнивать наших командармов времен Гражданской войны, то тот же Тухачевский, которого распиарили как гения, потерпел ряд неудач, а за то, что он устроил под Варшавой, его стоило бы расстрелять раньше на 17 лет".Как раз с делом Тухачевского и связан важный эпизод фильма. "Вокруг Тухачевского сплотилась группа военачальников, которые считали, что Ворошилов занимаемой должности не соответствует, – говорится в фильме. – Были свои сторонники и у Ворошилова. А точку в этом противостоянии поставили события 1937 года, когда Тухачевский был обвинен в шпионаже, попытке переворота в пользу военной диктатуры". То есть некомпетентность Ворошилова стоила Советскому Союзу потери гениальных военачальников, без которых армия терпела неудачи в советско-финскую войну и не подготовилась к войне с Третьим Рейхом? Вот это поворот. Но по логике порядка излагаемых фактов такое впечатление у неподготовленного зрителя складывается довольно легко. Да еще и заговора никого не было..."По решению суда Тухачевский был приговорен к расстрелу в июне 1937 года. Но споры о его виновности продолжаются до сих пор. Коллегия Верховного суда в 1957 году отменила этот приговор как фиктивный, посмертно Тухачевского реабилитировали", – цитата из фильма."У нас с хрущевских времен существует такая аксиома, что никакого у нас военного заговора не было, – говорит Накануне.RU Игорь Пыхалов. – Но, на мой взгляд, это утверждение как минимум спорное, это нужно исследовать. Тем более, что у нас сейчас за истечением срока давности начали рассекречивать материалы и, в принципе, есть достаточно свидетельств, что заговор все-таки был. И если мы посмотрим на тогдашние нравы, на Европу, где готовились лучшие фашистские шпионы, то, в общем-то, ничего невозможного в этом не было".Вопреки сложившемуся стереотипу, что "глупые конники" Буденный и Ворошилов стояли горой за старые военные приемы, а Тухачевский и другие образованные военные стремились к механизации – реальность была совершенно иной, говорит историк. Ворошилов тоже был сторонником механизации, он выступал за модернизацию перевооружения."Причем, что интересно – для того, чтобы представить Ворошилова таким "тупым конником", наши "историки" не гнушаются прямыми фальсификациями. Представляют выступление Ворошилова на 17 съезде в заведомо ложном контексте", – рассказывает Накануне.RU Игорь Пыхалов.По логике сюжета фильма, после истории с расстрелом Тухачевского и представлением Ворошилова как ретрограда, поражения в Советско-финской войне ложатся грузом именно на Ворошилова? "Часто неудачи, которые произошли во время Советско-финской войны, связывают с репрессиями 1937 года и арестом высшего командного состава. Кроме того, были и иные причины: слабая подготовка и дисциплина в войсках, нехватка образования и опыта у командиров, армия только начинала использовать новую технику, а уровень выучки и подготовки солдат оставался низким", – говорят в фильме.Во-первых, войну мы все-таки выиграли, а во-вторых, не мешало бы напомнить, за что и с кем мы сражались в Советско-финскую войну – это были не только финны, но и фашистские добровольцы со всей Европы. И война была за стратегическую безопасность Ленинграда, который врагу так и не удалось взять. А далее, когда речь идет о Великой Отечественной войне, мы видим, что жива еще старая мифологема "Советский Союз не был готов к войне"."А кто вообще, собственно, был тогда готов к войне с Третьим рейхом? – комментирует для Накануне.RU историк Игорь Пыхалов. – Даже если не брать в расчет Польшу, которая, несмотря на свои амбиции, была второстепенной державой. Например, та же самая Франция со своими союзниками в лице английского экспедиционного корпуса к маю 1940 года, когда началось немецкое наступление, – там война шла уже несколько месяцев, армии были в окопах, и, тем не менее, стоило Гитлеру начать наступление на западном фронте, как все эти войска союзников были разгромлены буквально за пару недель. Хотя там-то никакой неожиданности в наступлении со стороны Германии не было. Немцам удалось создать очень сильную армию, которая была одной из сильнейших в мире, и чей удар не так просто было отразить. Поэтому делать можно было что угодно, но мы бы не смогли бы 1941 году действовать намного лучше, чем в реальности. Потому нельзя говорить "не готовы" – мы были вынуждены вести тяжелую войну".Перед войной Ворошилов был снят с должности наркома обороны. На фото и кадрах хроник Ворошилов всегда рядом со Сталиным, но все же первый маршал, как говорят в фильме, стал декоративной фигурой. Так ли это? Просто он ушел с военного поприща – но оставался символом армии для многих военных, как пелось в песне: "Гремя огнем, сверкая блеском стали, Пойдут машины в яростный поход, Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин, И Первый маршал в бой нас поведет!"Кстати, Первый маршал умел ценить и музыку, и искусство, например, если говорить про вдохновляющие произведения, то гимн Советского Союза, который впервые прозвучал 1 января 1944 года, был создан благодаря комиссии, которую возглавил Ворошилов. А еще с 30-х годов Ворошилов считался "покровителем" живописцев. В июне 1947 года Климент Ефремович был назначен по совместительству председателем бюро культуры при Совете министров СССР. Также Ворошилов – отец советского хоккея, это он сказал, когда впервые увидел игру: "Канадский хоккей – игра русская, потренируемся и канадцев обыгрывать будем". Так оно и вышло.С именами "забытых вождей" связано многое понятное без слов для каждого человека "свое" воспоминание, общее для всех. Но почему именно сейчас просыпается интерес к тому периоду, который рисовали только мрачными красками все последние 30 лет?"Определенный поворот в сознании происходит. В первую очередь, поворот в сознании общества, и только после этого в сознании так называемых творческих работников. Дело в том, что это не взялось из ниоткуда – этот интерес к личностям советских вождей, особенно довоенного периода и послевоенного периода, – объясняет феномен возвращения интереса к советскому периоду в беседе с Накануне.RU доктор исторических наук Вячеслав Тетекин. – Потому что есть с чем сравнивать, дело в том, что нам предлагали забыть про советский период как про нечто такое страшное, темное, мрачное, забыть как о том, что не нужно вспоминать. Сегодня выясняется, что то светлое будущее, которое нам обещали в 1990-е, привело нас в тупик".Что касается образа Ворошилова, то эксперты единодушны – это важный человек советской эпохи, который сыграл значительную роль в победе над белым движением, в победе в Гражданской войне, на этапе военного строительства в Советском Союзе. Но, конечно, к 1941 году сказались недостатки его образования и военного опыта и к концу Великой Отечественной войны он заметной роли не сыграл. После смерти Сталина Ворошилов не разделил судьбы Берии, не был исключен из партии, как Молотов – он стал председателем президиума верховного совета СССР, формально руководителем Советского Государства. И все же Ворошилов решился выступить против Хрущева – он участвовал в антипартийном заговоре. Всех заговорщиков наказали, но Ворошилов отделался выговором, слишком большая любовь в народе была к Первому Маршалу, чтобы применять к нему репрессивные меры. Единственно, Ворошиловграду возвратили прежнее имя – Луганск."Удивительна судьба этого города. В 1970 г. – уже после смерти Ворошилова – его опять переименуют в Ворошиловград, а еще через 20 лет он вновь станет Луганском. Не менее удивительна и судьба Ворошилова, он едва ли не единственный из лидеров СССР сумел избежать наказаний – заслуженных и нет, за совершенные и несовершенные преступления", – пространно завершают создатели этот фильм и всю серию."Еще символично, что Донецк носил имя Сталина, – напоминает Игорь Пыхалов в беседе с корреспондентом Накануне.RU, – он был переименован в хрущевское время. И так получается, что в тех местах 100 лет назад тоже, как и сегодня, разворачивалась борьба против интервентов, поддерживающих украинских националистов. Кстати, в современных событиях я принимал участие и могу сказать, судя по тому, что я видел, – в среде ополченцев пользуется популярностью именно красный советский флаг, это самый популярный символ!"