07:48 21 июня

Взрыв в Брюсселе

На центральном вокзале Брюсселя накануне произошёл взрыв. Перед тем, как сработало взрывное устройство, неизвестный выкрикивал радикальные исламистские лозунги. Местные правоохранители сообщают, что взрыв привёл к возгоранию в здании вокзала.

По счастливой случайности, а также в связи с тем, что взрывное устройство имело малую мощность, жертва теракта только одна – тот самый человек, который и затеял атаку на вокзале. При этом террорист погиб даже не в результате взрыва, а был ликвидирован сотрудниками полиции.

Взрыв в Брюсселе



Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала случившееся именно как террористический акт. Отмечено, что люди из здания вокзала были эвакуированы, а сотрудники специальных служб начали проверку на наличие в здании других взрывных устройств, которые могли бы оказаться приведёнными в действие дистанционно.

Известно о том, что в Брюсселе на некоторое время была остановлена работа подземки, а также прекращено движение наземного транспорта. Сообщается также об эвакуации жителей и гостей города с центральной площади и целого ряда мест, на которых обычно собирается большое число людей (в частности, речь о туристических маршрутах).

В бельгийском кризисном центре собрали экстренное совещание на предмет возможного повышения уровня террористической угрозы до четвёртого (последнего). До взрыва на вокзале в течение нескольких месяцев в Бельгии действовал третий уровень террористической опасности.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 23

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  1. Satum Сегодня, 06:00
    Как обычно спец службы работают совместно с зaпадной элитой. И работы от них- 0
    Satum
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:15
      Шо опять..? Кончилась спокойная и размеренная жизнь старушки европы...А Россия ведь предупреждала и не раз!
      ОТДЕЛ
      1. Logall Сегодня, 06:20
        Цитата: ОТДЕЛ
        Шо опять..? Кончилась спокойная и размеренная жизнь старушки европы...А Россия ведь предупреждала и не раз!

        Европу, как цыганёнка, нужно сначала выпороть, а потом предупреждать...
        Logall
        1. Татьяна Сегодня, 06:21
          Какой-то "детский" террористический акт.
          Похоже, что в террористические "игры" втянулись уже и подростки из второго поколения мусульманских переселенцев в Западную Европу.
          Татьяна
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:33
            Цитата: Татьяна
            Какой-то "детский" террористический акт.
            Похоже, что в террористические "игры" втянулись уже и подростки из второго поколения мусульманских переселенцев в Западную Европу.

            Это называется добомбились ! Принимайте мусульманскую "демократию" теперь господа
            ОТДЕЛ
    2. Комментарий был удален.
  2. Spartanez300 Сегодня, 06:02
    Все это последствия беспорядочного приема беженцев организованных Меркель и другими , страшно подумать что еще может быть .
    Spartanez300
    1. Logall Сегодня, 06:10
      Цитата: Spartanez300
      Все это последствия беспорядочного приема беженцев организованных Меркель и другими , страшно подумать что еще может быть .

      Нет, это последствия заподной политики. Заигрывания с радикалами (умеренной опозицией), и вассального послушания...
      Logall
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:07
    Какой то не очень опасный шахид. Обычно пояс у них - килограмма 2 тротила, не считая поражающих элементов. А у этого - петарда, что ли? Он даже от взрыва - не погиб. wassat
    Больше похоже на полусумасшедшего, нахватавшегося в сети рецептов изготовления самодельной взрывчатки, идей джихада и решивший исполнить. Дилетант...
    Горный стрелок
    1. Logall Сегодня, 06:14
      Это хорошо, что дилетант. Представьте, если полусумасшедшим оказался бы специалист или гений самоучка...
      Logall
  4. Познающий Сегодня, 06:07
    "...террорист погиб даже не в результате взрыва, а был ликвидирован сотрудниками полиции."- толерантненько, черт побери, зачистили,... ну что-бы не мучился.
    Познающий
    1. Masya Masya Сегодня, 06:16
      Цитата: Познающий
      "...террорист погиб даже не в результате взрыва, а был ликвидирован сотрудниками полиции."

      никто не хотел умирать! и террористы уже не те...
      Masya Masya
  5. Masya Masya Сегодня, 06:08
    что то часто.. не находите? сколько ещё таких инцидентов должно произойти, что б мозг включился... вот она реальная угроза! а не мифическая Российская...
    Masya Masya
    1. hohkn Сегодня, 06:40
      Цитата: Masya Masya
      что б мозг включился

      Отсутствует (за ненадобностью).
      hohkn
      1. Masya Masya Сегодня, 06:43
        Цитата: hohkn
        Отсутствует (за ненадобностью).

        давно подозревала, Вы подтвердили мою версию... wink
        Masya Masya
    2. vovanpain Сегодня, 07:02
      Цитата: Masya Masya
      что то часто.. не находите?

      Мариша Витальевна love love love hi Утро Доброе!Так от того и частое,что эта шантрапа(их даже бармалеями не назовешь)живет именно там,это как наши навальновцы,побузить,поорать,а там еще и с шариатским радикализмом,вот закоранили ему мозжечок салафизмом и пошел он на вокзал и к гуриям yes
      Цитата: Masya Masya
      сколько ещё таких инцидентов должно произойти, что б мозг включился... вот она реальная угроза! а не мифическая Российская...

      Сколько там этих фанатиков,а ведь это шпана,а есть глубоко законспирированные ячейки и это далеко не шпана,а как вы говорите,бараны видят только Россию во врагах.Где там мозг найти? request love
      vovanpain
      1. Masya Masya Сегодня, 07:09
        Цитата: vovanpain
        а как вы говорите,бараны видят только Россию во врагах.

        Владимир, это не я говорю... если с утра не прочитаешь в СМИ, про " Российскую угрозу", то как- то не уютно себя чувствуешь... wink
        Masya Masya
  6. лысова Сегодня, 06:22
    --- " До взрыва на вокзале в течение нескольких месяцев в Бельгии действовал третий уровень террористической опасности." --- Да хоть несуществующий пятый. Если решат рвануть - рванут. Нужно не имитацией заниматься, а реально бороться с рассадником террора.
    лысова
    1. Logall Сегодня, 06:26
      Цитата: лысова
      --- " До взрыва на вокзале в течение нескольких месяцев в Бельгии действовал третий уровень террористической опасности." --- Да хоть несуществующий пятый. Если решат рвануть - рванут. Нужно не имитацией заниматься, а реально бороться с рассадником террора.

      Ага, с Америкой...
      Logall
  7. Хаджи Мурат Сегодня, 06:50
    без убитых и то слава Богу
    Хаджи Мурат
  8. Цой Сегодня, 06:59
    Вот и вся сила контр-террористических сил Европы. Добить контуженного взрывом шахида. Чего их так лихорадит то? Все никак под контроль не возьмут. Во Франции вон по улицам уже армия выезжала. Понимаю сложно, но что-то запустили они это дело.
    Цой
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:01
    Это скорее похоже на самоубийство чем на теракт. Сначала привлек к себе внимание, потом что-то пшикнуло и наконец "мужественная" полиция пристрелила не понятно кого. Единственный плюс, что ни кто не пострадал.
    rotmistr60
  10. Толстоевский Сегодня, 07:22
    с нетерпением ждёмс весёлых картинок от геев из шарли ёбдо
    Толстоевский
  11. К-50 Сегодня, 07:23
    Что-то какая-то фигня. Что за СВУ, что даже самого исполнителя пристрелить пришлось за то здание вокзала загорелось. Что-то не так с этим происшествием, какой-то постановкой попахивает. Нет? what
    К-50
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