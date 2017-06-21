Взрыв в Брюсселе

На центральном вокзале Брюсселя накануне произошёл взрыв. Перед тем, как сработало взрывное устройство, неизвестный выкрикивал радикальные исламистские лозунги. Местные правоохранители сообщают, что взрыв привёл к возгоранию в здании вокзала.По счастливой случайности, а также в связи с тем, что взрывное устройство имело малую мощность, жертва теракта только одна – тот самый человек, который и затеял атаку на вокзале. При этом террорист погиб даже не в результате взрыва, а был ликвидирован сотрудниками полиции.Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала случившееся именно как террористический акт. Отмечено, что люди из здания вокзала были эвакуированы, а сотрудники специальных служб начали проверку на наличие в здании других взрывных устройств, которые могли бы оказаться приведёнными в действие дистанционно.Известно о том, что в Брюсселе на некоторое время была остановлена работа подземки, а также прекращено движение наземного транспорта. Сообщается также об эвакуации жителей и гостей города с центральной площади и целого ряда мест, на которых обычно собирается большое число людей (в частности, речь о туристических маршрутах).В бельгийском кризисном центре собрали экстренное совещание на предмет возможного повышения уровня террористической угрозы до четвёртого (последнего). До взрыва на вокзале в течение нескольких месяцев в Бельгии действовал третий уровень террористической опасности.