Спецслужбы США "подозревают" Пхеньян в подготовке к ядерным испытаниям

Очередное заявление о том, что «КНДР, вероятно, готовится к ядерному испытанию», публикуют американские СМИ. В предыдущие разы, когда никаких ядерных испытаний так и не было проведено, американские средства массовой информации писали, что о «подготовке свидетельствует активно передвижение военных грузовиков на полигоне Пунги-Ри». На сей раз публикации носят похожий характер.Так, американский телеканал CNN со ссылкой на сайт, проводящий мониторинг активности на Корейском полуострове (преимущественно северной его части), сообщает о «замеченной активности военнослужащих у северного тоннеля Пунги-Ри».Заявлено, что у американских спецслужб по этому поводу возникли соображения относительно «вероятного проведения очередного этапа ядерных испытаний в ближайшее время». При этом на CNN не комментируют ситуацию с тем, что в течение всего последнего времени «соображения» американских спецслужб не оправдывались.А пока американские спецслужбы размышляют о возможных ядерных испытаниях, в КНДР проводятся реальные испытания – крылатых ракет, класс которых обозначен как «земля-море». Ранее одно из таких испытаний посетил глава республики Ким Чен Ын.