07:48 21 июня

Спецслужбы США "подозревают" Пхеньян в подготовке к ядерным испытаниям

Очередное заявление о том, что «КНДР, вероятно, готовится к ядерному испытанию», публикуют американские СМИ. В предыдущие разы, когда никаких ядерных испытаний так и не было проведено, американские средства массовой информации писали, что о «подготовке свидетельствует активно передвижение военных грузовиков на полигоне Пунги-Ри». На сей раз публикации носят похожий характер.

Так, американский телеканал CNN со ссылкой на сайт, проводящий мониторинг активности на Корейском полуострове (преимущественно северной его части), сообщает о «замеченной активности военнослужащих у северного тоннеля Пунги-Ри».

Заявлено, что у американских спецслужб по этому поводу возникли соображения относительно «вероятного проведения очередного этапа ядерных испытаний в ближайшее время». При этом на CNN не комментируют ситуацию с тем, что в течение всего последнего времени «соображения» американских спецслужб не оправдывались.


Спецслужбы США "подозревают" Пхеньян в подготовке к ядерным испытаниям


А пока американские спецслужбы размышляют о возможных ядерных испытаниях, в КНДР проводятся реальные испытания – крылатых ракет, класс которых обозначен как «земля-море». Ранее одно из таких испытаний посетил глава республики Ким Чен Ын.

Использованы фотографии: KCNA
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Комментарии 17

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  1. armenk Сегодня, 07:09
    Эти ребята, не пряча голову в песок, положив прибор на американских "партнеров", делают своё дело.
    armenk
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:14
      И правильно делают ! Англосаксы отвалите от КНДР и все будет нормально , мы проконтролируем..
      ОТДЕЛ
      1. Саша Крымский Сегодня, 07:29
        Цитата: ОТДЕЛ
        И правильно делают ! Англосаксы отвалите от КНДР и все будет нормально , мы проконтролируем..

        Когда Отдел Технического Контроля (ОТК) говорит - что всё будет нормально - меня это серьёзно напрягает. negative
        Саша Крымский
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:38
          Цитата: Саша Крымский
          Цитата: ОТДЕЛ
          И правильно делают ! Англосаксы отвалите от КНДР и все будет нормально , мы проконтролируем..

          Когда Отдел Технического Контроля (ОТК) говорит - что всё будет нормально - меня это серьёзно напрягает. negative

          Вот он "родной" появился..! wassat
          Не бойся КНДР далеко от Израиля..Страна закрытая и имеет право себя защищать любыми средствами ..Чем они хуже евреев в Израиле?
          ОТДЕЛ
    2. сибиралт Сегодня, 07:18
      Молодцы северо-корейцы, не прогибаемые. Они даже американские долговые бумажки не покупают и свой банк имеют. bully
      сибиралт
      1. Masya Masya Сегодня, 07:27
        Цитата: сибиралт
        Молодцы северо-корейцы, не прогибаемые

        коса на камень...
        Masya Masya
  2. Толстоевский Сегодня, 07:10
    Работайте, братья!
    Толстоевский
    1. Саша Крымский Сегодня, 07:32
      Цитата: Толстоевский
      Работайте, братья!

      Солнце ещё высоко. Рисовая баланда ещё не сварилась.
      Саша Крымский
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:41
        Цитата: Саша Крымский
        Цитата: Толстоевский
        Работайте, братья!

        Солнце ещё высоко. Рисовая баланда ещё не сварилась.

        Он сейчас по всем несогласным пройдется...Вредные вы все же евреи! laughing wink
        ОТДЕЛ
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:12
    «КНДР, вероятно, готовится к ядерному испытанию»

    На этих "вероятно", "возможно", "по засекреченным данным" (даже от самих себя), "из не названных источников" и т.д. Сша уже не одну страну в клочья разнесли.
    rotmistr60
    1. Logall Сегодня, 07:19
      Веселые ребята в спецслужбах работают. Ын ракеты готовит для уже готовой ядрёной боеголовки, а они только подозревать начали...
      А они ещё не догадались, что у РФ термоядерного, уже испытанного, оружия до ...я
      Logall
  4. Koteg Сегодня, 07:20
    великий пухляш никого не боится верхом на драконе_там за его спиной интересная форма у лакеев_красивая!_у генералов КНДР наверное вообще шик вот бы глянуть
    Koteg
  5. strannik1985 Сегодня, 07:20
    Цитата: armenk
    Эти ребята, не пряча голову в песок, положив прибор на американских "партнеров", делают своё дело.

    У них другого выхода нет, мальчиками для битья их уже назначили. Единственная альтернатива прогнуться под Китай.
    strannik1985
  6. strannik1985 Сегодня, 07:22
    Забавно. И что же такого предосудительного в проведении ядерных испытаний? Они же их на своей территории проводят. Забавные двойные стандарты, одним можно, другим нет.
    strannik1985
  7. Koteg Сегодня, 07:24
    да никому нельзя без санкции совбезаООН_спросите лаврова_международное сообщество любимое им против
    Koteg
  8. Masya Masya Сегодня, 07:32
    В предыдущие разы, когда никаких ядерных испытаний так и не было проведено, американские средства массовой информации писали, что о «подготовке свидетельствует активно передвижение военных грузовиков на полигоне Пунги-Ри»

    не понимают, что выглядят жалко "исключительные" ? бедненькие, несчастненькие.... то Россия- первая угроза, вот ещё угроза-КНДР... как им жить то? может им не жить вовсе? recourse
    Masya Masya
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 07:44
    о «подготовке свидетельствует активно передвижение военных грузовиков на полигоне Пунги-Ри».

    ... офигеть какие точные разведданые!!!... а чего не из инета?... скачали бы, и начали очередной вой ... и когда уже эта мерикатосня в своих соплях захлебнётся?
    a.s.zzz888
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