Британский журналист: Трамп воюет с Асадом
Корреспондент британской газеты «The Independent» полагает, что мистер Трамп ведёт в Сирии войну вовсе не с террористами, а с армией президента Асада. С террористами в Сирии воюют русские, армия Асада и Иран.
США скорее стремятся наносить удары по войскам президента Асаду, нежели бороться с «ИГ» (запрещено в РФ). Об этом пишет в «The Independent» ближневосточный корреспондент Роберт Фиск (Robert Fisk).
Да и весь Запад в целом куда больше возмущается применением химического газа, в котором обвиняется «режим Асада», чем жестокостью боевиков «ИГ».
Уничтожение американцами сирийского истребителя имеет мало общего с борьбой против террористов, зато вписывается в стратегию борьбы против сирийской армии: последняя как раз продвигалась в районе близ поддерживаемых американцами курдских войск.
Американская атака была, считает журналист, предупреждением сирийцам: держитесь, мол, подальше от «Сирийских демократических сил». Под этой вывеской, напоминает автор, воюют курды и несколько арабских подразделений. Курды могут взять Ракку, насчёт чего Москва и Вашингтон, наверное, могут договориться, а вот сирийские военные гораздо больше заинтересованы в освобождении Дейр-эз-Зора. Карта меняется буквально с каждым днём. Но сирийские военные, «Хезболла», Иран и русские по-прежнему успешно сражаются против «ИГ» и тех боевиков, которые воюют вместе с «ИГ».
При этом США «сильно преувеличивают» численность иранских сил в Сирии, возможно, потому, что это соответствует саудовским и американским пропагандистским штампам об «иранской экспансии». Но успех армии Асада, безусловно, беспокоит и американцев, и курдов.
Так кто же на Ближнем Востоке сражается с «ИГ»? А кто не сражается?
Россия утверждает, что недавно уничтожила самозваного халифа «Исламского государства» — аль-Багдади. Россия заявляет, что бьёт по «ИГ» ракетами. «Сирийская армия, поддерживаемая русскими, сражается с «ИГ», — указывает корреспондент. — Я видел это своими глазами».
А вот Америка нападает на авиабазу Асада возле Хомса, затем на союзников Асада возле Ат-Танфа, а теперь сбивает один из истребителей Асада. Похоже, что Вашингтон сейчас атакует именно Асада, и делает это куда более открыто, чем прежде. Заодно Вашингтон атакует и иранских сторонников Асада. Борьбу с Асадом США явно предпочитают борьбе с «ИГ». И это соответствует политике Саудовской Аравии. Стало быть, это то, чего добивается режим Трампа, подытоживает журналист.
Так какие же цели преследует Вашингтон? Автор заметки предполагает, что целью может быть раскол Сирии на части и превращение её в несостоявшееся государство.
Возникает, добавим, и второй вопрос: приведёт ли американская кампания против Асада к успеху, если Москва, защищая своего союзника Асада, возьмёт на прицел самолёты коалиции, покушающиеся на сирийскую армию?
Дональд Трамп. Кадр видео: «The Independent»
США скорее стремятся наносить удары по войскам президента Асаду, нежели бороться с «ИГ» (запрещено в РФ). Об этом пишет в «The Independent» ближневосточный корреспондент Роберт Фиск (Robert Fisk).
Да и весь Запад в целом куда больше возмущается применением химического газа, в котором обвиняется «режим Асада», чем жестокостью боевиков «ИГ».
Уничтожение американцами сирийского истребителя имеет мало общего с борьбой против террористов, зато вписывается в стратегию борьбы против сирийской армии: последняя как раз продвигалась в районе близ поддерживаемых американцами курдских войск.
Американская атака была, считает журналист, предупреждением сирийцам: держитесь, мол, подальше от «Сирийских демократических сил». Под этой вывеской, напоминает автор, воюют курды и несколько арабских подразделений. Курды могут взять Ракку, насчёт чего Москва и Вашингтон, наверное, могут договориться, а вот сирийские военные гораздо больше заинтересованы в освобождении Дейр-эз-Зора. Карта меняется буквально с каждым днём. Но сирийские военные, «Хезболла», Иран и русские по-прежнему успешно сражаются против «ИГ» и тех боевиков, которые воюют вместе с «ИГ».
При этом США «сильно преувеличивают» численность иранских сил в Сирии, возможно, потому, что это соответствует саудовским и американским пропагандистским штампам об «иранской экспансии». Но успех армии Асада, безусловно, беспокоит и американцев, и курдов.
Так кто же на Ближнем Востоке сражается с «ИГ»? А кто не сражается?
Россия утверждает, что недавно уничтожила самозваного халифа «Исламского государства» — аль-Багдади. Россия заявляет, что бьёт по «ИГ» ракетами. «Сирийская армия, поддерживаемая русскими, сражается с «ИГ», — указывает корреспондент. — Я видел это своими глазами».
А вот Америка нападает на авиабазу Асада возле Хомса, затем на союзников Асада возле Ат-Танфа, а теперь сбивает один из истребителей Асада. Похоже, что Вашингтон сейчас атакует именно Асада, и делает это куда более открыто, чем прежде. Заодно Вашингтон атакует и иранских сторонников Асада. Борьбу с Асадом США явно предпочитают борьбе с «ИГ». И это соответствует политике Саудовской Аравии. Стало быть, это то, чего добивается режим Трампа, подытоживает журналист.
Так какие же цели преследует Вашингтон? Автор заметки предполагает, что целью может быть раскол Сирии на части и превращение её в несостоявшееся государство.
Возникает, добавим, и второй вопрос: приведёт ли американская кампания против Асада к успеху, если Москва, защищая своего союзника Асада, возьмёт на прицел самолёты коалиции, покушающиеся на сирийскую армию?
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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