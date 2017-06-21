07:56 21 июня

Британский журналист: Трамп воюет с Асадом

Корреспондент британской газеты «The Independent» полагает, что мистер Трамп ведёт в Сирии войну вовсе не с террористами, а с армией президента Асада. С террористами в Сирии воюют русские, армия Асада и Иран.

Британский журналист: Трамп воюет с Асадом

Дональд Трамп. Кадр видео: «The Independent»


США скорее стремятся наносить удары по войскам президента Асаду, нежели бороться с «ИГ» (запрещено в РФ). Об этом пишет в «The Independent» ближневосточный корреспондент Роберт Фиск (Robert Fisk).


Да и весь Запад в целом куда больше возмущается применением химического газа, в котором обвиняется «режим Асада», чем жестокостью боевиков «ИГ».

Уничтожение американцами сирийского истребителя имеет мало общего с борьбой против террористов, зато вписывается в стратегию борьбы против сирийской армии: последняя как раз продвигалась в районе близ поддерживаемых американцами курдских войск.

Американская атака была, считает журналист, предупреждением сирийцам: держитесь, мол, подальше от «Сирийских демократических сил». Под этой вывеской, напоминает автор, воюют курды и несколько арабских подразделений. Курды могут взять Ракку, насчёт чего Москва и Вашингтон, наверное, могут договориться, а вот сирийские военные гораздо больше заинтересованы в освобождении Дейр-эз-Зора. Карта меняется буквально с каждым днём. Но сирийские военные, «Хезболла», Иран и русские по-прежнему успешно сражаются против «ИГ» и тех боевиков, которые воюют вместе с «ИГ».

При этом США «сильно преувеличивают» численность иранских сил в Сирии, возможно, потому, что это соответствует саудовским и американским пропагандистским штампам об «иранской экспансии». Но успех армии Асада, безусловно, беспокоит и американцев, и курдов.

Так кто же на Ближнем Востоке сражается с «ИГ»? А кто не сражается?

Россия утверждает, что недавно уничтожила самозваного халифа «Исламского государства» — аль-Багдади. Россия заявляет, что бьёт по «ИГ» ракетами. «Сирийская армия, поддерживаемая русскими, сражается с «ИГ», — указывает корреспондент. — Я видел это своими глазами».

А вот Америка нападает на авиабазу Асада возле Хомса, затем на союзников Асада возле Ат-Танфа, а теперь сбивает один из истребителей Асада. Похоже, что Вашингтон сейчас атакует именно Асада, и делает это куда более открыто, чем прежде. Заодно Вашингтон атакует и иранских сторонников Асада. Борьбу с Асадом США явно предпочитают борьбе с «ИГ». И это соответствует политике Саудовской Аравии. Стало быть, это то, чего добивается режим Трампа, подытоживает журналист.

Так какие же цели преследует Вашингтон? Автор заметки предполагает, что целью может быть раскол Сирии на части и превращение её в несостоявшееся государство.

Возникает, добавим, и второй вопрос: приведёт ли американская кампания против Асада к успеху, если Москва, защищая своего союзника Асада, возьмёт на прицел самолёты коалиции, покушающиеся на сирийскую армию?

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 14

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:31
    С террористами в Сирии воюют русские, армия Асада и Иран.

    Это всем давно известно! Трудно нам всем там...Эти все вертихвостки , жутко нам мешают ,но мы своей цели добъемся все же
    ОТДЕЛ
    1. vovanpain Сегодня, 07:52
      Борьбу с Асадом США явно предпочитают борьбе с «ИГ». И это соответствует политике Саудовской Аравии. Стало быть, это то, чего добивается режим Трампа, подытоживает журналист.

      Естественно. yes Трамп,как настоящий бизнессмен отрабатывает военный заказ от верблюжатников,как политик он похоже тьфу и растереть.
      vovanpain
    2. Александр романов Сегодня, 07:52
      Парни ,срочно нужна помощь! Дырявые ложки,дырявые шлемки ,у кого.что есть.
      Лёху на парашу загнали wassat
      Александр романов
  2. OML Сегодня, 07:32
    Роберта Фиска теперь заклюют в пособничестве Кремлю.
    OML
  3. Altona Сегодня, 07:37
    Сбить парочку F-18, посмотреть реакцию. Фиг с ним, пусть casus belli, но я не думаю, что США в атаку кинутся.
    Altona
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:41
      Altona Сегодня, 07:37 Новый
      Сбить парочку F-18, посмотреть реакцию. Фиг с ним, пусть casus belli, но я не думаю, что США в атаку кинутся.

      ... давно пора проверить мерикатосов на вшивость... angry
      a.s.zzz888
  4. Балу Сегодня, 07:37
    Британский журналист: Трамп воюет с Асадом
    Трамп выполняет заказ тех, кто над ним и вокруг него: уничтожение Сирии как суверенного государства, захват территории с углеводородами.
    Балу
  5. Masya Masya Сегодня, 07:39
    США скорее стремятся наносить удары по войскам президента Асаду, нежели бороться с «ИГ»

    как же своего дитятю рожденного, взрощеного, просто так взять и и уничтожить? пока пользу приносит, может и ещё пригодиться...
    Masya Masya
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 07:40
    США скорее стремятся наносить удары по войскам президента Асаду, нежели бороться с «ИГ» (запрещено в РФ). Об этом пишет в «The Independent» ближневосточный корреспондент Роберт Фиск (Robert Fisk).

    ... очень верно подмечено этим Фиском... и это также ни для кого не секрет...
    a.s.zzz888
  7. Altona Сегодня, 07:46
    А вот Америка нападает на авиабазу Асада возле Хомса, затем на союзников Асада возле Ат-Танфа, а теперь сбивает один из истребителей Асада.
    -----------------------
    И вообще взяла под свою защиту овцетрахов.
    Altona
  8. Koteg Сегодня, 07:47
    рецепт "куча лайков на ВО"-американцы построили корабль?фу лохи корабль шлак_американцы провели выборы?фу лохи их накололи тупыыыые_американцы штурмуют мосул?фу лошарня ниумеют воевать да таких слабаков одним воздушно-десантным полком за два часа
    Koteg
  9. Познающий Сегодня, 07:48
    Наверное после терактов в Лондоне прозрение наступает...
    Познающий
  10. rotmistr60 Сегодня, 07:49
    Можно только поаплодировать английскому журналисту. Сегодня не каждый на западе наберется смелости написать хотя бы часть правды о войне в Сирии и уж тем более о действиях американцев.
    rotmistr60
  11. таптыжка Сегодня, 07:53
    Да,сейчас нас делают болтунами....надо сбивать помощником террористов,хитрить но сбивать.
    Типа мы с ними на "грани", а ведь грань с обоих сторон точится и затем остриё
    таптыжка
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