11:32 21 июня

В Вашингтоне обсуждается возможный ответ на последние действия Москвы в Сирии

В администрации США обсуждается возможный ответ на «последние действия России в Сирии», передает РИА Новости заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона.



Мы обсуждаем,
сказал Тиллерсон, отвечая на вопрос журналиста об ответных шагах США на «последние действия России в Сирии».


Госсекретарь не стал уточнять, с кем именно ведется данное обсуждение.

Напомним, после того как в воскресенье американский истребитель сбил Су-22 ВВС Сирии, выполнявший задание по нанесению ударов по террористам, Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии «будут приниматься на сопровождение российскими средствами ПВО в качестве воздушных целей». Кроме того, российские военные приостановили взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над САР.

Использованы фотографии: https://riafan.ru
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Комментарии 69

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  1. cniza Сегодня, 08:34
    Мы обсуждаем,
    сказал Тиллерсон, отвечая на вопрос журналиста об ответных шагах США на «последние действия России в Сирии».


    Вы лучше обсудимте свои действия , тогда будет что сказать.
    cniza
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 08:36
      А чего им свое то обсуждать? Ну собьют еще пару самолетов, разбомбят позиции САР, потом возможно извинятся, а может и нет.
      РФ вынесет миллион последнее китайское предупреждение и все.
      Все так и пойдет...
      Скептик-Самоучка
      1. cniza Сегодня, 08:41
        Вы не скептик , Вы нытик и всёпропальщик , что делать предлагаете ?
        cniza
        1. Скептик-Самоучка Сегодня, 08:44
          Я реалист. И высказываю свое мнение по тому, что вижу и слышу.
          А пока что я вижу, как РФ утирается. Собственно вот и все.
          Что делать? Если я скажу что делать - меня привлекут по 282 статье, как минимум.
          Скептик-Самоучка
          1. cniza Сегодня, 08:48
            Ваше мнение никто не отнимает и не оспаривает , на здоровье , делать то что или предлагаете "большой замес" устроить на всю страну.
            cniza
            1. Скептик-Самоучка Сегодня, 08:51
              Не смотря на то, что я противник любых революций, без "замеса" сейчас не обойтись.
              Полагаю, что в "толпу плебса кинут парочку бояр, что поплоше" перед очередным избранием - и все. На этом все и успокоится.
              И будет все по прежнему. Не переживайте, вас пока что не коснется...
              Правда, когда коснется - как бы уже поздно не оказалось...
              Анекдот помните? Когда пришли ко мне - я закричал, только никто не откликнулся, потому что к ним пришли раньше (с)
              Скептик-Самоучка
              1. cniza Сегодня, 09:08
                Хороший анекдот , а за меня не переживайте , прорвемся. Так все таки революцию предлагаете?
                cniza
                1. Комментарий был удален.
                  1. cniza Сегодня, 09:27
                    Цитата: Скептик-Самоучка
                    Видимо придется все же "Окропить снежок красненьким" (с)... Только опять боюсь - может дикая бойня приключиться


                    Не хотите , а предлагаете и знаете чем все закончится , [/b]и будет ещё хуже чем сейчас[b] . Так зачем ? объясните мне.
                    cniza
                  2. zhekazs Сегодня, 09:37
                    Да хватит уже нашей многострадальной всех этих окроплений красненьким. Не важно кто у власти, пусть хоть четырёх-глазый и семи-ухий, главное - суть, чтобы НАМ служил, а не заграничным всяким интересам. Не надо хныкать. Вы, лично, не увидите в России изменений кардинальных. Не ставьте палки в колеса нынешней власти своими лозунгами. Начало положено, пусть наши дети, внуки увидят свое настоящее, которое, надеюсь, будет более справедливо и лучше чем наше настоящее. Ну мы с вами не вечны ведь, так давайте не будем обси.рать нашу действительность, в которой живем, давайте просто сделаем что-нибудь от себя зависящее чтобы это настоящее по мере своих сил и возможностей как-то приукрасить и сделать лучше. Каждый по своему. Постройте домик за городом, парник, огурцы посадите - это будет ваш вклад в экономику страны ))) Пусть так, забавно, но без негатива. С уважением.

                    Пойду травку подтриммерую, надо ведь для красоты настоящего. wink
                    zhekazs
                    1. cniza Сегодня, 10:05
                      Нет , ему хочется развалить собственную жизнь.
                      cniza
                    2. Улан Сегодня, 10:19
                      Начало чему положено? Похоже кроме начала, ничего более не наблюдается, во внутренней политике и прежде всего экономической полный застой и тупик и самое противное что власть ничего менять НЕ хочет. Им так хорошо.
                      Отрицать это глупо. Что касаемо Сирии, то похоже США в Сирии перешли к открытому противостоянию с Россией и открыто встали на сторону ИГИЛ, все международные нормы растоптаны (правда западом они давно растоптаны), США совершили открытую агрессию против САР.
                      Будут ли ВС РФ сбивать американские самолеты, в ответ на то что США будут сбивать самолеты САР?
                      Нет конечно, это было бы глупо со всем точек зрения.
                      США сбили не российский самолет, так что тем и ограничатся- заявлениями что "возьмут на сопровождение".
                      Правильно это или нет - жизнь покажет.
                      Но повторю, во внутренней политике - полный провал.
                      Улан
                2. osoboye_mneniye Сегодня, 09:20
                  Власть подняла выпавшую из рук коммунистов власть, и теперь управляет, как может. Но стальные и вовсе не могут. И новых принципов развития государства никто не предлагает. И революционный класс под новые принципы отсутствует. Так что революции не будет. Но если созреют условия (появится класс и идея жизнеспособная), то без неё не обойтись. С попами у власти и олигархами мы далеко не уедем в любом случае. Социальная составляющая медленно но верно преобразуется в повышение покупательской способности путём надувания кредитного пузыря. В сторону америки движемся. Они уже приплыли, а мы ещё плывём..
                  Возможно, товарисч что-то подобное имеет ввиду.
                  osoboye_mneniye
                  1. Улан Сегодня, 10:23
                    "Остальные" это кто? Про якобы оппозиционные партии в Думе, не говорю, эти действительно неспособны.
                    Либералы, рулившие страной в девяностые тем более.
                    Есть ли другие? Наверняка есть.
                    Посмотрите сколько патриотических движений, в которых хватает грамотных людей в стране, но вся их беда в том что они не могут объединиться.
                    Улан
              2. cariperpaint Сегодня, 09:24
                простите вы больной или просто глупый?
                cariperpaint
          2. cariperpaint Сегодня, 09:21
            утираются? а давайте жахнем а? а потом войну начнем. ну главное за то вы перестанете говорить что кто то утерся. все для вас. может стоит не детские эмоции транслировать а головой начать думать?
            cariperpaint
            1. cniza Сегодня, 09:36
              Цитата: cariperpaint
              утираются? а давайте жахнем а? а потом войну начнем. ну главное за то вы перестанете говорить что кто то утерся. все для вас. может стоит не детские эмоции транслировать а головой начать думать?


              Зачем думать , если можно жахнуть ? а потом с голой попой сидеть на развалинах и пытаться понять , а что это было...
              cniza
              1. Стирбьорн Сегодня, 10:06
                Цитата: cniza
                Зачем думать , если можно жахнуть ? а потом с голой попой сидеть на развалинах и пытаться понять , а что это было...

                так а что мы там тогда вообще делаем, если все равно нас к этому толкают? Вчера янки сбили боевой дрон сирийский, в ответ на все угрозы! Может лучше свалить оттуда, ну чтоб потом на с попой на развалинах не сидеть?
                Стирбьорн
                1. cniza Сегодня, 10:14
                  Там есть кому думать без нас и поверьте не хуже нас все понимающих , но ещё и ответственных.
                  cniza
                  1. Стирбьорн Сегодня, 10:23
                    Цитата: cniza
                    но ещё и ответственных.

                    вопрос только перед кем
                    Стирбьорн
                    1. cniza Сегодня, 10:32
                      Перед кем не знаю , а вот за что точно знаю.
                      cniza
                2. Улан Сегодня, 10:27
                  Так российский дрон сбили США или сирийский? Уважаемый, ВС России действительно находятся на территории САР по просьбе правительства, но РФ и САР не являются военными союзниками, это не закреплено ни в одном документе. На каком основании Россия должна начать сбивать американские самолеты, если США на Россию не нападало?
                  Россия должна защищать только базы, на которых размещены российские военнослужащие и самолеты ВКС на земле и в воздухе.
                  Улан
                3. cariperpaint Сегодня, 10:49
                  вы знаете я ростом 191 см и весом 110 кг почти. меня толкают по 100 раз в день. мне всех надо адекватно отвечать?))) так боюсь много последствий потом будет и мне тоже. ))) ну толкнули им же обычно больнее))) меня вон жена все время пытается с кровати столкнуть а падает сама в итоге))) понимаю что сравнения так себе но общий посыл думаю понятен)))
                  cariperpaint
            2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:03
              а почему сразу жахнем,можно симметрично сбить амерзотный летак,над сирийской территорией,по всем международным законам(т.к.быть их там не должно)врядли они сразу войной попрут,у них тоже не по две жизни и планета обитания та же,а так может дойдет до этих тупых упырей,что решать за всех на Земле им не дадут никогда.
              Ратник с пулеметом
              1. cariperpaint Сегодня, 11:05
                а с чего вы взяли что не попрут?) да и не надо им переть. начнуть спонсировать всех подряд типо руины по полной программе. еще то веселье.
                cariperpaint
                1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:19
                  а с того что кровушки своей они сильно боятся,чужую как водицу льют,вот этим и надо пользоваться,исходя из этого японцы в 45 на башку новинки технологий словили,так как прикинув перспективы штурма островов амерзота решила их шугануть до поноса-получилось,наглость этой мерзкой страны безмерна,но бить они предпочитают тех кто не ответит.
                  Ратник с пулеметом
          3. Deadушка Сегодня, 09:45
            Цитата: Скептик-Самоучка
            И высказываю свое мнение по тому, что вижу и слышу.

            То, что видно и слышно не является фактом и доказательством.
            Есть "Политика" - придуманная для масс(народа) и есть настоящие отношения, которые ведутся странами(заинтересованными лицами).
            Точно так же как Вы имеете право на свою точку зрения, так и государство имеет право проводить свои действия согласно обстановки и реалиям.
            Политика - это лишь верхушка айсберга.
            Deadушка
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:49
          Цитата: cniza
          Вы не скептик , Вы нытик и всёпропальщик , что делать предлагаете ?

          Присоединяюсь , сейчас все набегут типо таких..

          Я предлагаю для начала просто обстрелять ...(пока мимо, предупреждая..) Западные пилоты страшно боятся риска быть сбитыми и особенно попасть в плен..! Если не понимают, тогда валить к чертям собачьим..Риск есть, ввязаться в войну , но нас все равно вынудят это сделать рано или поздно! soldier
          ОТДЕЛ
          1. Скептик-Самоучка Сегодня, 08:55
            Михан. Первый раз соглашусь с твоим предложением. Все лучше, чем "объявлять предупреждение, приостанавливать сотрудничество" и т.д.
            Скептик-Самоучка
          2. Чеширский Сегодня, 09:07
            Я предлагаю для начала просто обстрелять ...(пока мимо, предупреждая..) Западные пилоты страшно боятся риска быть сбитыми и особенно попасть в плен..! Если не понимают, тогда валить к чертям собачьим..Риск есть, ввязаться в войну , но нас все равно вынудят это сделать рано или поздно!

            Полностью согласен, хотя это и не в ходу у верховного... request
            Чеширский
        3. dorz Сегодня, 08:58
          Цитата: cniza
          Вы не скептик , Вы нытик и всёпропальщик , что делать предлагаете ?

          Вынесите на обсуждение запрет на закупку боингов ( 72% вашей гражданской авиации это западные модели) и продажу титана, спокойно наблюдайте за падением акций этой компании.
          dorz
          1. Скептик-Самоучка Сегодня, 09:03
            Сейчас вам ответят - что это деньги в бюджет и так далее...
            Короче, рабочие массы, которые все поголовно работают на титановом производстве будут негодовать, призывать вас подумать и урякать Путину.
            Скептик-Самоучка
          2. cniza Сегодня, 09:10
            Так Вы брокер или толераст , что то не пойму , кто и за чем должен наблюдать?
            cniza
        4. vovanpain Сегодня, 09:36
          Цитата: cniza
          Вы не скептик , Вы нытик и всёпропальщик , что делать предлагаете ?

          Виктор!День Добрый hi Один видит наполовину пустой,а другой наполовину полный стакан. wink Ну тут ник говорит сам за себя. yes
          Цитата: Скептик-Самоучка
          Я реалист. И высказываю свое мнение по тому, что вижу и слышу.

          Сергей,Сергей winked Да тут все реалисты,ну кроме нескольких шашкомахателей(ники уж не будем называть),ну и развелось несколько больше навально либеральной школоты,ну вы же не из этих yes Думайте ВВП не реалист,в Генштабе у нас сплошь романтики в розовых очках?Про правительство давайте не будем,тут с вами согласен,кроме нескольких человек (дальше цензура).Но это мы видим со своего дивана,вот присоединюсь к Виктору,вот вы президент РФ,ваши действия?Только разжигать 3-ю мировую не надо. yes Победителей там не будет,планеты тоже. hi С уважением Коллеги. hi
          vovanpain
          1. cniza Сегодня, 09:46
            Доброго времени Владимир hi , порой поражает желание людей "все сломать" , создать себе жизнь хуже чем сейчас есть , при этом все это понимать , но все равно делать request
            cniza
            1. Стирбьорн Сегодня, 10:11
              Цитата: cniza
              порой поражает желание людей "все сломать" , создать себе жизнь хуже чем сейчас есть , при этом все это понимать , но все равно делать

              желание людей сидеть и ждать, что само все рассосется (наподобие гимназистки из анекдота) поражает не меньше winked
              Стирбьорн
              1. cniza Сегодня, 10:16
                Вот ждать не надо , надо работать и жить.
                cniza
                1. Стирбьорн Сегодня, 11:09
                  Цитата: cniza
                  Вот ждать не надо , надо работать и жить.

                  это ваша гражданская позиция? очень напоминает "моя хата с краю"
                  Стирбьорн
          2. Скептик-Самоучка Сегодня, 09:46
            Я реально оцениваю свои возможности - и Президента не потяну. Знаний не хватает. Но со своей колокольни я улучшений не вижу.
            Работаю, и много работаю, как некоторые тут не думают - но тем не менее улучшений кардинальных не вижу.
            Скептик-Самоучка
            1. vovanpain Сегодня, 10:15
              Цитата: Скептик-Самоучка
              Видимо придется все же "Окропить снежок красненьким" (с)... Только опять боюсь - может дикая бойня приключиться

              Сергей,вы то не школота безголовая у коня Педального,вроде думать и сопостовлять можете,но с такими мыслями,без обид,но это к Навальному,еще можете некоего товарища Басарева прихватить,тоже о переворотах все мечтает,только он без крови хочет,но не получится без крови то,Михан все шашку на матррасов точит,слава богу хоть с дивана,ядерную кнопку ему нажимать никто не даст.Вот только в переворотах мы все будем воевать друг против друга,на смех и ужас другим,тут таким красненьким окропим всю Россию,мало никому не покажется.Еще раз прошу прощения,если обидел,но Сергей думайте в первую очередь,понимаю вас и многих других,ругаем Путина,не за то что он Путин,а за то что он не Сталин.С уважением всем Коллеги. hi
              vovanpain
              1. Скептик-Самоучка Сегодня, 10:27
                Золотые слова... Путин не Сталин.
                Путина ругаем не за внешнюю политику, а за внутреннюю в больше части.
                Скептик-Самоучка
            2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:09
              потому что ваш титанический труд обесценивается "блестящими"действиями нашего "вечного" правительства,которое уйдет похоже только вперед ногами.
              Ратник с пулеметом
        5. Банный Сегодня, 10:09
          че обсуждать то очередной самый самый последний выход из меморандума)))так приелось уже
          Банный
      2. To be or not to be Сегодня, 08:52
        "Янки-вон из Сирии!"
        В свое время Вьетнамская авантюра США показала .что пока не полетят домой гробы под звездно-полосатым им начхать на мировое сообщество,мнения врагов и друзей .жертвы других народов ..ООН. и другие ими же слепленные организации..
        To be or not to be
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:11
          много раз то же самое писал,и скорость их сворачивания будет напрямую зависить от колличества этих гробов с полосатыми флажками.
          Ратник с пулеметом
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 10:56
        да не будут эти с-виньи извинятся,они уже на много судебных процессов косяков напороли и что как с гуся вода,что они извинились за сбитый иранский гражданский борт?(потому что оборзевшие скоты,которым никогда по башке как следует не прилетало),обстановка взрывоопасная,но оставлять все наезды без ответа не вариант,так мы опять до 22 июня доиграемся,они и так слишком привыкли к нашему гуманизму,поэтому и творят что хотят.
        Ратник с пулеметом
    2. Spartanez300 Сегодня, 08:50
      Как можно вообще взаимодействовать с пособниками террористов в частности с США .
      Spartanez300
  2. san4es Сегодня, 08:34
    ...Не надо обсуждать. Просто покайтесь am
    san4es
  3. Злой543 Сегодня, 08:35
    Да как ни крути во всем виноваты русские, и их надо наказать. Вот и все обсуждение request
    Злой543
    1. Uncle Lee Сегодня, 08:37
      И еще Ассад ! И его надо убрать. А так все хорошо и спокойно.
      Uncle Lee
  4. 210окв Сегодня, 08:37
    А будет следующее..Еще собьют Запросто.Ибо это просто пока лишь заявление нашего руководства.Политическое заявление.Будут реальные действия,вот тогда и будем посмотреть..Опыт событий предыдущих лет показывает что дело заканчивается лишь заявлениями и озабоченностью..
    210окв
  5. новичок Сегодня, 08:41
    пыль в глаза. гарантия, что уничтожение самолёта одна из ступеней провокационной операции. самое интересное, какие варианты рассматривает наш мо: ответ руками сирийцев, или своими.
    новичок
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:53
      Цитата: новичок
      какие варианты рассматривает наш мо: ответ руками сирийцев, или своими.

      Я за то, чтобы наши сбили кого нибудь ....И объявили боевую тревогу по всей России! Вот тогда можно договариваться или мочить друг друга из всех видов оружия..Иначе никак! soldier
      ОТДЕЛ
      1. Flinky Сегодня, 09:04
        Готов к тому, что тебя самого замочат?
        Flinky
      2. новичок Сегодня, 09:11
        ОТДЕЛ, по поводу чтоб наши сбили, думаю всё к этоиу идёт. по поводу “мочить друг друга из всего оружия“ , полагаю до этого пока не дойдёт. хоть ситуация аховая, но всё начнётся и закончится в сирии. и, да, Flinky, когда начинается война, нас спрашивать не будут, готовы ли мы.
        новичок
  6. John_f Сегодня, 08:44
    введут очередные санкции
    John_f
  7. Masya Masya Сегодня, 08:47
    ответ на «последние действия России в Сирии»

    угол давно приготовлен... только Россия, ни как, в этот угол не вписывается... wink обсуждайте дальше... lol
    Masya Masya
  8. К-50 Сегодня, 08:53
    В администрации США обсуждается возможный ответ на «последние действия России в Сирии»

    Не вели бы себя по-скотски и обсуждать бы не пришлось. fellow
    К-50
  9. RUS33 Сегодня, 08:55
    Цитата: John_f
    введут очередные санкции

    Вчера уже ввели.
    RUS33
  10. лысова Сегодня, 09:09
    Слагается впечатление, что сейчас происходит в отношениях, между нами и штатами, кто как себя поведёт - будет в дальнейших конфликтах, играть не мало важную роль, кто на что решится. Что делать? - А что делают с агрессором.
    лысова
  11. Навуходоносор Сегодня, 09:21
    На сайтах МИДа и МО РФ вроде ничего нет на тему этих последних действий. В прошлый раз о приостановлении меморандума они писали.
    Навуходоносор
  12. Viktor.12.71 Сегодня, 09:29
    Добрый день. Меня удивляют многие, а именно те кто хотят что бы наши сбили американски самолет. А Вы уважаемые о последствиях думали? Авиабазы «Али ас-Салам», «Ахмед аль-Джабир», включают военные лагеря Doha (в 94 км), Buehring, Spearhead, Patriot, Arifjan + 35 американских военных баз в регионе «Доха» и в этом военном комплексе базируется около 130 тысяч американских военных, по официальным данным на территории этой базы размещено более 300 танков М1 «Абрамс», 400 бронемашин «Брэдли», большое число бронетранспортеров, самоходных гаубиц, а также ракетных пусковых установок. И это только в Кувейте откуда до Ирана с Сирией рукой подать!!! И как думаете сколько просуществует база Тартус вместе с кораблями после того как собьем американцев? И про Турцию господа не забываем, она член НАТО чей авиапарк F-16 около 260 единиц.
    Viktor.12.71
    1. Банный Сегодня, 10:17
      во во и я об этом надо тазиками накрыться и бежать оттель пока люлей не наваляли))) если яиц нет то сиди и мычи когда тебя стригут а наше дело телячье обоссался и стой
      Банный
  13. rudolff Сегодня, 09:31
    Американцы могут конечно что-нибудь придумать в ответ, например объявить по аналогии, что теперь все самолеты над Сирией не из числа коалиции, будут являться целями. Но только это лишнее. Лучший вариант для них, ничего не объявляя продолжить заниматься своими делами. Дербанить Сирию на "зоны влияния", бомбить армию Асада, неторопясь уничтожать сирийские ВВС и ПВО. России указали на ее место, там она и будет. Весь расчет у нас был "взять на испуг", не получилось. А что бы всерьез бодаться с американцами, надо фаберже иметь кое-кому, а не фуагра.
    rudolff
    1. Deadушка Сегодня, 09:51
      Цитата: rudolff
      Американцы могут конечно что-нибудь придумать в ответ,

      Они уже все давно придумали и просчитали. Они не дураки и просто так ничего не делают.
      Другое дело, что цифры в их расчетах неожиданно могут поменяться.
      Deadушка
  14. Комментарий был удален.
    1. cniza Сегодня, 10:09
      Цитата: rotmistr60
      [Скептик-Самоучка, а вы провокатор.


      Жаль его , заблудился он в собственных неудачах и теперь ищет виновного.
      cniza
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:22
        Это вы слишком мягко. Не заблудился он, а целенаправленно глаголет.
        rotmistr60
        1. cniza Сегодня, 10:35
          Я и говорю жаль , каша у него в голове полная и сам себе противоречит.
          cniza
  15. mayday Сегодня, 10:03
    Господа, с потерей пешки не потеряна партия. Наша сила в том, что мы не такие импульсивные какими нас бы хотели видеть США. Потихоньку выскребем ситуацию политическими инструментами, благо дипломаты у нас еще те мэтры)
    mayday
  16. megadeth Сегодня, 11:27
    Наших союзников в САР лупят, а мы говорильней занимаемся. Так надо и дальше дейсвовать, Москва далеко....
    megadeth
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