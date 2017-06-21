В Вашингтоне обсуждается возможный ответ на последние действия Москвы в Сирии
В администрации США обсуждается возможный ответ на «последние действия России в Сирии», передает РИА Новости заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона.
Госсекретарь не стал уточнять, с кем именно ведется данное обсуждение.
Напомним, после того как в воскресенье американский истребитель сбил Су-22 ВВС Сирии, выполнявший задание по нанесению ударов по террористам, Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии «будут приниматься на сопровождение российскими средствами ПВО в качестве воздушных целей». Кроме того, российские военные приостановили взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над САР.
Мы обсуждаем,сказал Тиллерсон, отвечая на вопрос журналиста об ответных шагах США на «последние действия России в Сирии».
Госсекретарь не стал уточнять, с кем именно ведется данное обсуждение.
Напомним, после того как в воскресенье американский истребитель сбил Су-22 ВВС Сирии, выполнявший задание по нанесению ударов по террористам, Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии «будут приниматься на сопровождение российскими средствами ПВО в качестве воздушных целей». Кроме того, российские военные приостановили взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над САР.
Использованы фотографии: https://riafan.ru
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