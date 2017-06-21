11:23 21 июня

ДНР: подозреваемые в нападении на патруль ОБСЕ задержаны

Сотрудники силовых структур ДНР задержали подозреваемых в нападении на наблюдателей ОБСЕ, передает РИА Новости заявление оперативного командования республики.

ДНР: подозреваемые в нападении на патруль ОБСЕ задержаны


Инцидент произошел на территории Донецкой республики во вторник.


Согласно сообщению ОБСЕ членам патруля ее Специальной мониторинговой миссии на посту станции Ясиноватая угрожали оружием, машина наблюдателей получила небольшие повреждения. «В составе патруля было два бронетранспортера и шесть человек. Несколько мужчин в военной форме с закрытыми лицами, предположительно, стреляли в направлении автомобилей, пытались разбить окна, наставляли на членов патруля оружие», – рассказали в организации.

В результате принятых мер со стороны министерства обороны и министерства государственной безопасности ДНР в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий были задержаны вооруженные люди, напавшие 20 июня на патруль ОБСЕ. Задержанные дают показания,
говорится в релизе оперативного командования республики.

В ведомстве подчеркнули, что задержанные не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР.

Командование назвало случившееся «спланированной провокацией, целью которой были дискредитация руководства республики и запугивание сотрудников миссии ОБСЕ», и заподозрило в организации нападения киевские спецслужбы. «Выявленные обстоятельства происшествия свидетельствуют о заказном характере со стороны украинских спецслужб», – добавили в военном ведомстве.

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 20

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:53
    Тщательно спланированная подстава , как обычно сейчас киевские упыри будут бить себя в грудь что они не причем .
    Spartanez300
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:57
      Западу уже все равно, они виновных уже давно в своих сми объявили..! Так что совет мужики расстреляйте их и все..! Это возня ни к чему ..
      ОТДЕЛ
    2. Злой543 Сегодня, 09:10
      На территории поста, на территории днр.. Как там могли находиться вооруженные провокаторы? ДНР не контролирует свои блоки?
      Думаю просто достали слепые парней вот они и оторвались,похулиганили.
      Злой543
  2. 210окв Сегодня, 08:55
    Ну,теперь остается ткнуть котов (бандеровцев и заштатников)в собственное дерьмо мордой..Хотя этого они не поймут..Животные.
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 08:58
      Может это пропавший полкан нцистсктй гвардии сражается в тылу? laughing
      Чёрный
      1. pvv113 Сегодня, 09:20
        Сомневаюсь. Тот, если еще жив, уже на другом берегу Атлантики wink
        pvv113
  3. новичок Сегодня, 08:58
    задержали, ну и отлично. работайте ребята теперь расскруткой этих диверсантов.
    новичок
  4. роман66 Сегодня, 08:58
    два бронетранспортера? угрожали оружием? разбили окна( на бронетранспортере)? сюр какой-то
    роман66
    1. TOPchymBA Сегодня, 09:12
      Читать не умеем, а вот писать...
      Пытались разбить.
      TOPchymBA
      1. роман66 Сегодня, 09:16
        я как-то плохо представляю себе людей, смело угрожающих оружием патрулю на брониках, а уж про окна .... на бронике же?
        роман66
        1. TOPchymBA Сегодня, 09:22
          Обычно они катаются на бронированных внедорожниках, а не на бтр и т.д.
          По-видимому они сами обалдели от такой наглости.
          TOPchymBA
          1. роман66 Сегодня, 09:23
            я думал. там военные? и вроде даже с оружием7
            роман66
    2. Чёрный Сегодня, 10:04
      Цитата: роман66
      два бронетранспортера? угрожали оружием? разбили окна( на бронетранспортере)? сюр какой-то

      Это ккк в анекдоте. Высоко в горах на Кавказе, приставил абрек кинжал к горлу джигита, облокотив его на телегу лазит у него по карманам, и спрашивает:
      - Что это у тебя там стучит?
      - Мой кинжал
      - И зачем он тэбе? laughing
      Чёрный
      1. роман66 Сегодня, 10:06
        вот-вот, прямо в точку good
        роман66
  5. Dashout Сегодня, 09:16
    Вот что, ребята..Зря вы их в плен брали!! Кому нужны их показания..
    Dashout
  6. Deadушка Сегодня, 09:29
    "Засланные козачки"... вот точно так же и во времена большевиков действовали. negative
    А потом кричали про террор и т.п..
    Хотя любителей превышать полномочия и слишком усердствовать всегда хватало. stop
    Deadушка
  7. rotmistr60 Сегодня, 09:51
    свидетельствуют о заказном характере со стороны украинских спецслужб

    А кто же исполнитель? Сказав А говори и Б.
    rotmistr60
  8. Улан Сегодня, 10:11
    Количество провокаций будет нарастать. Похоже в Киеве считают что готовы к новой военной операции, осталось только повод найти и обвинить республики.
    Улан
  9. faterdom Сегодня, 10:56
    Раз невоенные и не пойми кто в зоне боевых действий с оружием в руках - надо бы их повесить, обязательно. Так раньше все армии мира и поступали. На фронте должен быть порядок, а не проходной двор.
    faterdom
  10. Екатерина II Сегодня, 10:58
    хорошо что не обозвали их Украинская ДРГ..
    если они ничерта там не контролируют и в стиле противника все у них агенты Киева-то не вижу разницы..
    сказочники почище наших...(а когда то наши были вне конкуренции)
    Екатерина II
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