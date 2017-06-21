ДНР: подозреваемые в нападении на патруль ОБСЕ задержаны

В результате принятых мер со стороны министерства обороны и министерства государственной безопасности ДНР в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий были задержаны вооруженные люди, напавшие 20 июня на патруль ОБСЕ. Задержанные дают показания,

Сотрудники силовых структур ДНР задержали подозреваемых в нападении на наблюдателей ОБСЕ, передает РИА Новости заявление оперативного командования республики.Инцидент произошел на территории Донецкой республики во вторник.Согласно сообщению ОБСЕ членам патруля ее Специальной мониторинговой миссии на посту станции Ясиноватая угрожали оружием, машина наблюдателей получила небольшие повреждения. «В составе патруля было два бронетранспортера и шесть человек. Несколько мужчин в военной форме с закрытыми лицами, предположительно, стреляли в направлении автомобилей, пытались разбить окна, наставляли на членов патруля оружие», – рассказали в организации.говорится в релизе оперативного командования республики.В ведомстве подчеркнули, что задержанные не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР.Командование назвало случившееся «спланированной провокацией, целью которой были дискредитация руководства республики и запугивание сотрудников миссии ОБСЕ», и заподозрило в организации нападения киевские спецслужбы. «Выявленные обстоятельства происшествия свидетельствуют о заказном характере со стороны украинских спецслужб», – добавили в военном ведомстве.