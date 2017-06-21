11:28 21 июня

Лавров: русофобия в США переходит все грани

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Комментируя новые антироссийские санкции, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил на пресс-конференции, что русофобская одержимость в Соединенных Штатах переходит все грани, передает РИА Новости .

Лавров: русофобия в США переходит все грани


Атмосферу это (новые санкции), конечно, не улучшает. Санкции в очередной раз принимаются на ровном месте. Ссылка на ситуацию на Украине, она, по-моему, у серьезных наблюдателей за этим процессом вызывает улыбку. К сожалению, наши коллеги в Евросоюзе, я на эту тему говорил, спрятались за такую лукавую формулу: санкции будут сняты, как только Россия выполнит минские договоренности. Мы приглашаем наших друзей в Евросоюзе почитать еще раз минские договоренности, там достаточно понятно, кто и что должен делать и в какой последовательности,
сказал министр.


Поэтому не могу ничего высказать кроме сожалений по поводу этой русофобской одержимости наших американских коллег. Она уже переходит все грани,
добавил Лавров.

По его словам, «Порошенко не может выполнить свои обязательства по минским договоренностям», а санкции принимаются против России.

Использованы фотографии: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Комментарии 12
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      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. самоход Сегодня, 10:39 Новый
    да уже достали все эти "фобы". с другой стороны - боятся, значит уважают... (и это греет душу, если честно)
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    самоход
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:42 Новый
      Боятся нас русских, ведь можем потребовать вернуть НАШИ деньги у ростовщиков!
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      ОТДЕЛ
      1. самоход Сегодня, 10:46 Новый
        ну да, там если копнуть поглубже, можно и "спросить" за долги. но это уж совсем большая политика (а я человек маленький и к политике имею совсем уж далекое отношение) request
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        самоход
      2. Скептик-Самоучка Сегодня, 10:47 Новый
        О Боже... Никто ничего ни у кого не потребует!
        На надо быть наивным.
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        Скептик-Самоучка
      3. Zibelew Сегодня, 10:53 Новый
        Последний раз когда англосаксы нас хвалили - 1917 и 1991, развал страны оба раза.
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        Zibelew
      4. Стирбьорн Сегодня, 11:00 Новый
        Цитата: ОТДЕЛ
        Боятся нас русских, ведь можем потребовать вернуть НАШИ деньги у ростовщиков!
        Украина забила на возврат наших денег, а уж США и подавно забьют fellow
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        Стирбьорн
    2. сибиралт Сегодня, 11:08 Новый
      Испугалась наша либеральная власть законодательно признать геноцид русского народа, вот и получили русофобию. Слабых и нерешительных будут пинать всегда.
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      сибиралт
    3. Maksus Сегодня, 11:17 Новый
      А русофобия в России не переходит грани, не? Может хватит уже на штаты кивать и винить их во всех проблемах НАШЕЙ страны, может пора своих "фобов" поприжать?
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      Maksus
  2. rotmistr60 Сегодня, 10:40 Новый
    русофобская одержимость в Соединенных Штатах переходит все грани

    Мало того одержимость переходит в манию преследования. А это уже шизофрения.
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    rotmistr60
  3. pvv113 Сегодня, 10:52 Новый
    русофобская одержимость в Соединенных Штатах переходит все грани

    Это уже болезнь
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    pvv113
  4. rudolff Сегодня, 10:59 Новый
    Нет там никакой русофобии. Есть целенаправленная политика экономического удушения России, превращения ее в сырьевой придаток и ограничения российского влияния ее собственными границами.
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    rudolff
  5. Стирбьорн Сегодня, 11:03 Новый
    русофобия в США переходит все грани
    так же как и очередной вклад из нашего бюджета в американские долговые облигации - уже за сотню миллиардов перевалило
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    Стирбьорн
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