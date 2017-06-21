Лавров: русофобия в США переходит все грани
Комментируя новые антироссийские санкции, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил на пресс-конференции, что русофобская одержимость в Соединенных Штатах переходит все грани, передает РИА Новости .
По его словам, «Порошенко не может выполнить свои обязательства по минским договоренностям», а санкции принимаются против России.
Атмосферу это (новые санкции), конечно, не улучшает. Санкции в очередной раз принимаются на ровном месте. Ссылка на ситуацию на Украине, она, по-моему, у серьезных наблюдателей за этим процессом вызывает улыбку. К сожалению, наши коллеги в Евросоюзе, я на эту тему говорил, спрятались за такую лукавую формулу: санкции будут сняты, как только Россия выполнит минские договоренности. Мы приглашаем наших друзей в Евросоюзе почитать еще раз минские договоренности, там достаточно понятно, кто и что должен делать и в какой последовательности,сказал министр.
Поэтому не могу ничего высказать кроме сожалений по поводу этой русофобской одержимости наших американских коллег. Она уже переходит все грани,добавил Лавров.
По его словам, «Порошенко не может выполнить свои обязательства по минским договоренностям», а санкции принимаются против России.
Использованы фотографии: РИА Новости / Кирилл Каллиников