14:41 21 июня

Госдума включила территориальное море вокруг Крыма в свободную экономическую зону

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон о расширении свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма и Севастополя на территориальное море, передает РИА Новости .

Законом предлагается включить в состав территории СЭЗ внутренние морские воды и территориальное море России вдоль прибрежной линии Крымского полуострова. Эта мера призвана увеличить число желающих получить статус участника свободной зоны и привлечь дополнительные инвестиции в регион.




Свободная экономическая зона — крупнейший инструмент для привлечения инвестиций в экономику Крымского полуострова, пояснил ранее необходимость закона глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев. По его словам, морские суда, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, не могут использоваться в территориальном море РФ вдоль прибрежной линии Крымского полуострова, поскольку внутренние морские воды и территориальное море не входят в состав территории свободной экономической зоны.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, расширение СЭЗ проводится в целях обеспечения возможности использования транспортных средств, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, во внутренних морских водах и территориальном море РФ, а также развития транспортной инфраструктуры, яхтенного туризма и парусного спорта, организации грузопассажирских перевозок, создания дополнительных рабочих мест.

Авторы закона отмечают, что он соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ.

Использованы фотографии: http://solnechnogorsk-info.ru/
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 12:08
    Лишь бы там браконьеров не было..
    210окв
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:24
      210окв Сегодня, 12:08 Новый
      Лишь бы там браконьеров не было..

      ... ага, черноморская барабулька вкусная рыбка.. good
      a.s.zzz888
      1. Б.Т.В. Сегодня, 12:26
        Цитата: a.s.zzz888
        ага, черноморская барабулька вкусная рыбка.


        Не знаю, как сейчас, а раньше, в народе её " султанкой" называли.
        Б.Т.В.
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:25
      Зря ,теперь хохлы там наэкономят , как обычно (могут и радиоактивные отходы из США выбросить..восле Севастополя!
      ОТДЕЛ
      1. Саша Крымский Сегодня, 12:37
        Цитата: ОТДЕЛ
        Зря ,теперь хохлы там наэкономят , как обычно (могут и радиоактивные отходы из США выбросить..восле Севастополя!

        Отдел. Иди ещё недельку отлежись .
        Какая связь между СЭЗ , и свалкой мусора напротив твоего окна ? belay
        Саша Крымский
      2. venik Сегодня, 12:50
        Цитата: ОТДЕЛ
        Зря ,теперь хохлы там наэкономят , как обычно (могут и радиоактивные отходы из США выбросить..восле Севастополя!

        ======
        Щас!! Прямо таки и "позволят".......
        venik
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:23
    ... укрокаклы ещё не захлебнулись? ... или у них гос.праздник, по случаю встречи пецьки от рошена с Трампом, и они прохлопали такую новость?!? laughing
    a.s.zzz888
Картина дня