17:28 21 июня

Рособоронэкспорт: Новейшие образцы вооружения экспортироваться не будут

Рособоронэкспорт в ближайшем будущем не станет экспортировать новейшие образцы российских вооружений, включая танк "Армата", систему ПВО С-500 и истребитель пятого поколения Т-50, заявил журналистам в ходе авиасалона Paris Airshow-2017 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, передает РИА Новости

Безусловно, танк нового поколения "Армата", система ПВО С-500, самолет пятого поколения и некоторые другие новейшие российские системы вооружения имеют экспортное будущее, однако в планах Рособоронэкспорта соответствующих поставок пока не значится. В том числе по причине того, что их реализация может проводиться после принятия образцов на вооружение, освоения серийного производства, удовлетворения потребностей российских силовых ведомств и так далее
— сказал он.

Рособоронэкспорт: Новейшие образцы вооружения экспортироваться не будут



Основной боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, полностью российская разработка. Он построен на базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата", на базе которой можно производить танки, тяжелые боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.

С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная ЗРС способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

Т-50 (проект ПАК ФА) — российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Первый полет состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре, первый публичный показ истребителя — в 2011 году на авиационно-космическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском.

Использованы фотографии: http://www.interpolitex.ru/
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Комментарии 18

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  1. vch Сегодня, 12:18
    И правильно! На экспорт надо поставлять ту технику, у которой уже появилась более эффективная замена.....
    vch
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:21
      Ну спасибо успокоили русский народ...! А производить то будем , тогда вопрос ?
      ОТДЕЛ
      1. VALERIK_097 Сегодня, 12:37
        Вообще-то,производили,производим,и производить будем ТЧК,
        Отдел- заройся уже где нибудь,паникёр м-ля.
        Сидишь на пенсии,не гундось на Гос-во,которое Тебе её дало.
        VALERIK_097
        1. kenig1 Сегодня, 12:54
          Валерик, не быдлячь.
          kenig1
          1. Shurik70 Сегодня, 13:03
            А в страны БРИКС - это не экспорт, это поставки на внутренний рынок
            soldier
            Shurik70
          2. VALERIK_097 Сегодня, 13:04
            Я отнюдь ,не .
            К , Правительственной Награде представлен,в канун Дня ВМФ получу.)))
            VALERIK_097
    2. НЕКСУС Сегодня, 12:36
      Цитата: vch
      И правильно! На экспорт надо поставлять ту технику, у которой уже появилась более эффективная замена.....

      Чтоб она стала заменой,эта новая техника,ее надо в достаточном количестве поставить в войска,обкатать,модернизировать с учетом войскового применения,...вот тогда это будет замена.А пока,мы плотно сидим на наследии Союза,и еще не скоро слезем с этого.
      НЕКСУС
      1. vch Сегодня, 12:37
        Полностью с Вами согласен!!
        vch
      2. Роман 11 Сегодня, 15:18
        Цитата: НЕКСУС
        А пока,мы плотно сидим на наследии Союза

        А технологический общий потолок сильно поднялся со времён Союза? Вроде нигде в мире особых прорывов не наблюдалось? Дизельные подлодки с ВНЭУ под вопросом, их ещё обкатывают. Американцы свой истребитель также не отфиксировали как следует ...... Зумволт? Ну да, корабль новый, но похоже и ему нужно немало времени до завершения, к тому же дороговат. На этом все, остальное 70-80-е, чуть модернизированное.

        У нас ничего из ряда вон так же нет, разве что Армата с большим потенциалом, которую будут лет 15-20 мотать во все стороны в виде разных модов. Т-50 в лучшем случае паритет американцу, быть может с лучшими некоторыми характеристиками, С-500..... скорее мод предыдущих проектов, с изменением опять же некоторых возможностей по скорости и дальности..... но это очередное развитие, а принципиально новое - повторюсь, Армата.

        Это так, образно взгляд делитанта, хотя где-то он может и не далёк от истины. Вероятно существенно у НАС стало лучше с электроникой, чем в 80-е, и здесь скорее мы догнали западенцев, или сократили отставание, пока непонятно как эти РЭБы зарекомендовали в Сирии и другие технологические навороты.

        Т.е. грубо говоря в военной области ни мы, ни другие далеко не убежали от технологического уклада последней эпохи Союза, пожалуй лишь наметились направления в роботизации и управлении при помощи искусственного интеллекта, однако как знать, может в этом секторе грядёт революционный скачёк технологий - и воевать в следующем веке будут машины, и не только воевать, но и созидать, изобретать и т.д.
        Роман 11
    3. RASKAT Сегодня, 13:14
      Ну вот а крику то было, что не успели свою армию укомплектовать уже продавать собрались.
      Как то незаметно проходит новость в СМИ об открытии нового цеха на заводе Залив. Тоже считаю хорошая новость и отличное достижение.
      RASKAT
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:20
    В том числе по причине того, что их реализация может проводиться после принятия образцов на вооружение, освоения серийного производства, удовлетворения потребностей российских силовых ведомств и так далее

    ... громко сказано, поглядим как будут "удовлетворять" наши ВС...
    a.s.zzz888
  3. Red_Hamer Сегодня, 12:21
    Да неужели?
    Red_Hamer
  4. МПК105 Сегодня, 12:28
    Да правильно,потому как самим не хватат...
    МПК105
  5. Million Сегодня, 12:30
    Торжество здравого смысла?
    Million
    1. Roma-1977 Сегодня, 12:44
      Нет. Просто отсутствие доведённых до рабочего состояния образцов. Как только что-либо вкусное срастётся - сразу же пойдёт на экспорт в Китай, Индию и другие страны, снедаемые жаждой копировать новейшие вооружения. Всё лучшее - детям, так сказать.
      Roma-1977
  6. Per se. Сегодня, 13:32
    Рособоронэкспорт в ближайшем будущем не станет экспортировать новейшие образцы российских вооружений, включая танк "Армата", систему ПВО С-500 и истребитель пятого поколения Т-50, заявил журналистам в ходе авиасалона Paris Airshow-2017 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, передает РИА Новости
    Ну, спасибо, наверное, в список можно добавить эсминцы типа "Лидер", вообще всё, до чего пока у торгашей ручонки дотянуться не могут, в силу отсутствия готовой продукции, можно озвучить в список и "Звезду Смерти"... В остальном, не успевает что-либо появится, быть освоенным производством, - вуаля, сразу для выставки красят в цвет пустыни, всё на продажу. Ещё бы для своей армии технику закупали в самом оснащённом, а не бюджетном варианте. Ладно, хоть и за сказанное спасибо, утешили, "эффективные менагеры" торговли, "радетели" Отечества.
    Per se.
    1. Роман 11 Сегодня, 15:35
      Цитата: Per se.
      Ладно, хоть и за сказанное спасибо, утешили, "эффективные менагеры" торговли, "радетели" Отечества.

      А что вы переживали? Об этом и так не сложно было догадаться. И всегда так будет, государство вкладывается в разработки и пока есть шансы на чём-то заработать, если время позволяет, то стремятся вернуть или компенсировать затраты из-за бугра. Вроде ясно как божий день, что тут нервничить? У нас такая экономика, зависимая. Спасибо ещё, что так, вот когда наше перестанут закупать, тогда будет полный капец, поскольку к тому времени и нефть не поможет, рынок автогебридов растёт.....

      Здесь вопрос в концепции экономики, а не почему мы продаём самое лучшее своё туда, при этом не обладая сами.
      Роман 11
  7. Alexey-74 Сегодня, 15:26
    Сначала надо поставить эту новейшую технику в армию России.....даже не думая об экспорте, будет все происходить долго и сроки будут отодвигаться, и если до 2030 года заменим, то хорошо будет
    Alexey-74
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