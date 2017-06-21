Рособоронэкспорт: Новейшие образцы вооружения экспортироваться не будут

Безусловно, танк нового поколения "Армата", система ПВО С-500, самолет пятого поколения и некоторые другие новейшие российские системы вооружения имеют экспортное будущее, однако в планах Рособоронэкспорта соответствующих поставок пока не значится. В том числе по причине того, что их реализация может проводиться после принятия образцов на вооружение, освоения серийного производства, удовлетворения потребностей российских силовых ведомств и так далее

Рособоронэкспорт в ближайшем будущем не станет экспортировать новейшие образцы российских вооружений, включая танк "Армата", систему ПВО С-500 и истребитель пятого поколения Т-50, заявил журналистам в ходе авиасалона Paris Airshow-2017 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, передает РИА Новости — сказал он.Основной боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, полностью российская разработка. Он построен на базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата", на базе которой можно производить танки, тяжелые боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная ЗРС способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.Т-50 (проект ПАК ФА) — российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Первый полет состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре, первый публичный показ истребителя — в 2011 году на авиационно-космическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском.