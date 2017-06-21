14:38 21 июня

Доклад Пентагона: Кабул разрабатывает новый план противодействия «Талибану»

Афганские власти приступили к разработке нового плана по противодействию «Талибану» (движение запрещено в РФ), говорится в ежегодном докладе Пентагона «Улучшение стабильности и безопасности в Афганистане», который направляется в Конгресс США.



Президент (Афганистана Ашраф) Гани поручил разработать четырехлетний план действий по перехвату инициативы в борьбе с повстанческими и террористическими движениями, а также по укреплению и реорганизации институтов безопасности и афганских ВС. Дорожная карта (так в Пентагоне называют план Гани) все еще находится на ранней стадии разработки, но особое значение, которое ей придает руководство Афганистана, делает ее одной из самых значительных программ планирования, с тех пор как власти республики взяли на себя полную ответственность за безопасность в стране,
приводит ТАСС выдержку из доклада.


По данным авторов документа, Кабул, в частности, планирует «изменить структуру, повысить боеспособность афганских сил безопасности и увеличить почти в два раза контингент спецслужб республики, повысить эффективность военного командования, нарастить потенциал ВВС и сухопутных сил и противодействовать коррупции во власти». Так, в ВС Афганистана должны быть созданы «условия для проведения наступательных операций», включая «широкомасштабные наступательные операции в 2019 году».

В Пентагоне подчеркнули также, что Пакистан продолжает предоставлять убежище талибам. «Атаки в Афганистане, связанные с пакистанскими вооруженными группировками, портят афгано-пакистанские отношения. Повстанческие группировки, включая сети "Талибан" и "Хаккани", продолжают пользоваться убежищами на территории Пакистана», – говорится в докладе.

Агентство напоминает, что недавно Дональд Трамп наделил главу Пентагона Джеймса Мэттиса полномочиями самому определять необходимую численность американского контингента в Афганистане. Сейчас там находятся около 8,4 тыс. военнослужащих США.

Использованы фотографии: http://eer.ru
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Комментарии 5

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  1. Shurik70 Сегодня, 13:05
    новый план противодействия «Талибану»

    Распустить Талибан и нанять всех талибановцев в гос-структуры.
    Отличный план!
    good
    Shurik70
    1. sibiryk Сегодня, 13:39
      так в Пентагоне называют план Гани

      "Сталин затягивается, выпускает дым в потолок, крякает и говорит: — Хаароший у вас план, товарищ Жуков!"
      sibiryk
  2. RASKAT Сегодня, 13:06
    Каким образом интересно будут бороться? Если всю наркоторговлю крышует США. Правая рука откусит левую?
    RASKAT
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 13:07
    В Пентагоне подчеркнули также, что Пакистан продолжает предоставлять убежище талибам. «Атаки в Афганистане, связанные с пакистанскими вооруженными группировками, портят афгано-пакистанские отношения.

    Знакомая формулировка ! Помните , когда мы в Афгане были? Талибы давайте мочите янки!
    ОТДЕЛ
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 13:16
    В Пентагоне подчеркнули также, что Пакистан продолжает предоставлять убежище талибам.

    ... палят пакистанцев с потрохами... а забыли сколько было баз с мерикатосными инструкторами во время войны в Афгане?... а сколько оружия через Пакистан переправили "духам"?...а сколько операций ЦРУ разработали на этих базах?... таких вопросов много...
    a.s.zzz888
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