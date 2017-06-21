Доклад Пентагона: Кабул разрабатывает новый план противодействия «Талибану»

Президент (Афганистана Ашраф) Гани поручил разработать четырехлетний план действий по перехвату инициативы в борьбе с повстанческими и террористическими движениями, а также по укреплению и реорганизации институтов безопасности и афганских ВС. Дорожная карта (так в Пентагоне называют план Гани) все еще находится на ранней стадии разработки, но особое значение, которое ей придает руководство Афганистана, делает ее одной из самых значительных программ планирования, с тех пор как власти республики взяли на себя полную ответственность за безопасность в стране,

Афганские власти приступили к разработке нового плана по противодействию «Талибану» (движение запрещено в РФ), говорится в ежегодном докладе Пентагона «Улучшение стабильности и безопасности в Афганистане», который направляется в Конгресс США.приводит ТАСС выдержку из доклада.По данным авторов документа, Кабул, в частности, планирует «изменить структуру, повысить боеспособность афганских сил безопасности и увеличить почти в два раза контингент спецслужб республики, повысить эффективность военного командования, нарастить потенциал ВВС и сухопутных сил и противодействовать коррупции во власти». Так, в ВС Афганистана должны быть созданы «условия для проведения наступательных операций», включая «широкомасштабные наступательные операции в 2019 году».В Пентагоне подчеркнули также, что Пакистан продолжает предоставлять убежище талибам. «Атаки в Афганистане, связанные с пакистанскими вооруженными группировками, портят афгано-пакистанские отношения. Повстанческие группировки, включая сети "Талибан" и "Хаккани", продолжают пользоваться убежищами на территории Пакистана», – говорится в докладе.Агентство напоминает, что недавно Дональд Трамп наделил главу Пентагона Джеймса Мэттиса полномочиями самому определять необходимую численность американского контингента в Афганистане. Сейчас там находятся около 8,4 тыс. военнослужащих США.