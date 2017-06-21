14:40 21 июня

Минобороны РБ: НАТО "под шумок" усиливают свою группировку

Страны НАТО отреагировали на предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2017", усилив свою группировку войск на границе Союзного государства, заявил министр обороны Белоруссии Андрей Равков журналистам в среду в Минске, передает "Интерфакс-АВН"

Минобороны РБ: НАТО "под шумок" усиливают свою группировку


Они под этот шумок уже 12 тыс. натовских войск около границы сосредоточили, в том числе больше 7 тыс. американских. Это кроме национальных вооруженных сил государств, с которыми мы граничим
- сказал А.Равков
А у нас плановое учение, у нас защита Союзного государства, у нас оборонительная тематика



По его словам, подготовка к учению идет планово.
За месяц до начала и брифинг проведем, и пригласим тех людей, которые будут участвовать в качестве наблюдателей
- добавил глава Минобороны.

Отвечая на вопрос о стоимости учений, А.Равков сказал, что Белоруссия не выходит из годового бюджета.
Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут в сентябре 2017 года на территории Беларуссии.

Использованы фотографии: https://ok.ru/feed
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Комментарии 16

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  1. 210окв Сегодня, 13:41
    Не под шумок,а под истеричные вопли со всех сторон..Хохляндии,шпротии,ляхии..
    210окв
    1. Teberii Сегодня, 13:43
      Вот она правда Столтенберга-мы всё завершили.
      Teberii
    2. nik-karata Сегодня, 13:43
      истеричные вопли со всех сторон..Хохляндии,шпротии,ляхии..

      Точно замечено! А белорус - спокойно, без истерик, соплей и слюней. С чувством собственного достоинства!) good
      nik-karata
      1. Lou =Jou Сегодня, 14:04
        Цитата: nik-karata
        истеричные вопли со всех сторон..Хохляндии,шпротии,ляхии..

        Точно замечено! А белорус - спокойно, без истерик, соплей и слюней. С чувством собственного достоинства!) good

        Да точно замечено, без соплей, ага а войны торговые, забыли, или газовые скандалы, или южную осетию, которую сначала пообещали признать, а потом фигушки, или помощь горючкой порошенко, или креветки, и мидии белорусские. Это достойно и без соплей по вашему?
        Lou =Jou
    3. Logall Сегодня, 13:49
      Нечего истерить. Делаем своё дело. А сунутся- по сопатке!
      Logall
    4. Соломон Кейн Сегодня, 13:50
      Не понятно другое - растягивать дислокацию НАТО, как презерватив от Запада до Бл.Востока, при этом захватив Афган и Тихоокеанский регион....?
      Соломон Кейн
  2. RASKAT Сегодня, 13:42
    Все верно говорит, медленно но верно наращивают. Нам расслабляться не стоит.
    RASKAT
  3. Morris worm Сегодня, 13:44
    Вот весело будет если бацка в натовские шаровары на скаку переоденется)
    Morris worm
    1. Тралл Сегодня, 13:50
      Цитата: Morris worm
      Вот весело будет если бацка в натовские шаровары на скаку переоденется)

      Продолжайте вести наблюдение. Александр Григорьевич свяжется с вами лично.
      Тралл
      1. Lou =Jou Сегодня, 14:00
        Цитата: Тралл
        Продолжайте вести наблюдение. Александр Григорьевич свяжется с вами лично.


        Сколько платят то?
        Lou =Jou
        1. DenZ Сегодня, 14:10
          Цитата: Lou =Jou
          Сколько платят то?

          Боитесь продешевить?
          DenZ
    2. Дамир Сегодня, 13:51
      не переоденется... он на секундочку официально утвержденный "Последний диктатор Европы"... так что при попытке подружиться они ему влёт судилище типа Гаагского устроят...
      Дамир
      1. Lou =Jou Сегодня, 13:58
        Цитата: Дамир
        не переоденется... он на секундочку официально утвержденный "Последний диктатор Европы"... так что при попытке подружиться они ему влёт судилище типа Гаагского устроят...


        Ой ли ? если нато буде нада, то из деда буде баба. А процесс демонизации россии идёт, и чем меньше денег россия даёт, тем россия хуже, и агрессивнее, и вообще мы европейская страна, на .и.т.д.
        Lou =Jou
        1. Дамир Сегодня, 14:28
          я конечно понимаю, что в европах процесс
          буде нада, то из деда буде баба

          отработан и хирургия творит чудеса... но сербов ПОКАЗАТЕЛЬНО засудили именно за за то что посмели иметь свое мнение... сомневаюсь что Ляксандру Рыгорычу лавры Милошевича нужны...
          Дамир
    3. 210окв Сегодня, 14:08
      Вслед за ним впрыгнете?
      Цитата: Morris worm
      Вот весело будет если бацка в натовские шаровары на скаку переоденется)
      210окв
  4. zvezdo4et Сегодня, 14:35
    короче - в конфликте с обычными вооружениями ната отгребает быстро и по полной. вы новороссию тут еще вооружать не забудьте. тут минимум + 5 млн. штыков
    zvezdo4et
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