Минобороны РБ: НАТО "под шумок" усиливают свою группировку

Они под этот шумок уже 12 тыс. натовских войск около границы сосредоточили, в том числе больше 7 тыс. американских. Это кроме национальных вооруженных сил государств, с которыми мы граничим

А у нас плановое учение, у нас защита Союзного государства, у нас оборонительная тематика

За месяц до начала и брифинг проведем, и пригласим тех людей, которые будут участвовать в качестве наблюдателей

Страны НАТО отреагировали на предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2017", усилив свою группировку войск на границе Союзного государства, заявил министр обороны Белоруссии Андрей Равков журналистам в среду в Минске, передает "Интерфакс-АВН"- сказал А.РавковПо его словам, подготовка к учению идет планово.- добавил глава Минобороны.Отвечая на вопрос о стоимости учений, А.Равков сказал, что Белоруссия не выходит из годового бюджета.Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут в сентябре 2017 года на территории Беларуссии.