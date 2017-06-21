Минобороны РБ: НАТО "под шумок" усиливают свою группировку
Страны НАТО отреагировали на предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2017", усилив свою группировку войск на границе Союзного государства, заявил министр обороны Белоруссии Андрей Равков журналистам в среду в Минске, передает "Интерфакс-АВН"
По его словам, подготовка к учению идет планово.
Отвечая на вопрос о стоимости учений, А.Равков сказал, что Белоруссия не выходит из годового бюджета.
Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут в сентябре 2017 года на территории Беларуссии.
Они под этот шумок уже 12 тыс. натовских войск около границы сосредоточили, в том числе больше 7 тыс. американских. Это кроме национальных вооруженных сил государств, с которыми мы граничим- сказал А.Равков
А у нас плановое учение, у нас защита Союзного государства, у нас оборонительная тематика
По его словам, подготовка к учению идет планово.
За месяц до начала и брифинг проведем, и пригласим тех людей, которые будут участвовать в качестве наблюдателей- добавил глава Минобороны.
Отвечая на вопрос о стоимости учений, А.Равков сказал, что Белоруссия не выходит из годового бюджета.
Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут в сентябре 2017 года на территории Беларуссии.
Использованы фотографии: https://ok.ru/feed
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти