Клинцевич: РФ может посоветовать США поискать других поставщиков запчастей для вертолетов в Афганистане
Одной из ответных мер Москвы на новые американские санкции может быть пересмотр контрактов о поставках «Рособоронэкспорта» в США цифрового оборудования и запчастей для вертолетов, передает Интерфакс заявление замглавы комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича.
По его словам, соответствующие российские инстанции рассматривают не один вариант таких мер.
При этом Клинцевич считает, что американские санкции серьезно не скажутся на отношениях между РФ и США в экономической сфере, которые и без того находятся практически ну нуле.
В декабре 2016 года США ослабили односторонние санкции, действующие в отношении "Рособоронэкспорта", для приобретения у него специализированного цифрового оборудования в рамках Договора по открытому небу. Еще раньше было принято аналогичное решение по отношению к той же компании по вертолетному проекту. Может, нам стоит посмотреть на эти контракты со своей стороны. Пусть, например, США поищут других поставщиков запчастей к российским вертолетам, эксплуатируемым в Афганистане,сказал агентству Клинцевич, комментируя новые санкции Минфина США и заявление МИД РФ о подготовке ответных мер.
По его словам, соответствующие российские инстанции рассматривают не один вариант таких мер.
Это могут быть и так называемые "черные списки". Претендентов на включение в них предостаточно. Я имею в виду, прежде всего, представителей американского истеблишмента, отметившихся особой русофобской одержимостью. В конце концов, антироссийскую политику продвигают в США конкретные люди, и мы их знаем поименно,отметил сенатор.
При этом Клинцевич считает, что американские санкции серьезно не скажутся на отношениях между РФ и США в экономической сфере, которые и без того находятся практически ну нуле.
Другое дело – политическое взаимодействие. Введение новых санкций – это, по сути, дискредитация плана государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, если таковой план в действительности существует,сказал он.
Использованы фотографии: http://politrussia.com
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