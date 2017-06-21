17:28 21 июня

Клинцевич: РФ может посоветовать США поискать других поставщиков запчастей для вертолетов в Афганистане

Одной из ответных мер Москвы на новые американские санкции может быть пересмотр контрактов о поставках «Рособоронэкспорта» в США цифрового оборудования и запчастей для вертолетов, передает Интерфакс заявление замглавы комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича.

Клинцевич: РФ может посоветовать США поискать других поставщиков запчастей для вертолетов в Афганистане


В декабре 2016 года США ослабили односторонние санкции, действующие в отношении "Рособоронэкспорта", для приобретения у него специализированного цифрового оборудования в рамках Договора по открытому небу. Еще раньше было принято аналогичное решение по отношению к той же компании по вертолетному проекту. Может, нам стоит посмотреть на эти контракты со своей стороны. Пусть, например, США поищут других поставщиков запчастей к российским вертолетам, эксплуатируемым в Афганистане,
сказал агентству Клинцевич, комментируя новые санкции Минфина США и заявление МИД РФ о подготовке ответных мер.


По его словам, соответствующие российские инстанции рассматривают не один вариант таких мер.

Это могут быть и так называемые "черные списки". Претендентов на включение в них предостаточно. Я имею в виду, прежде всего, представителей американского истеблишмента, отметившихся особой русофобской одержимостью. В конце концов, антироссийскую политику продвигают в США конкретные люди, и мы их знаем поименно,
отметил сенатор.

При этом Клинцевич считает, что американские санкции серьезно не скажутся на отношениях между РФ и США в экономической сфере, которые и без того находятся практически ну нуле.

Другое дело – политическое взаимодействие. Введение новых санкций – это, по сути, дискредитация плана государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, если таковой план в действительности существует,
сказал он.

Использованы фотографии: http://politrussia.com
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Комментарии 34

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  1. Улан Сегодня, 15:31
    Пора бы дубиноговым господам в Вашингтоне убедиться , что пытаться давить на Россию с помощью санкций,это бесполезное занятие.
    Улан
    1. Маз Сегодня, 15:37
      А заодно пусть валят оттуда пока им там не надавали по сусалам "братья - мусульмане"
      Маз
    2. просто экспл Сегодня, 15:45
      и заодно нам пора убедиться что наши никогда не откажутся что то продать за деньги .
      если наши с саудитами решили оружием торговать , то амерам продадут все что они попросят .
      деньги не пахнут , для кого то .
      просто экспл
      1. А Нас Рать Сегодня, 16:03
        Цитата: просто экспл
        и заодно нам пора убедиться что наши никогда не откажутся что то продать за деньги .
        если наши с саудитами решили оружием торговать , то амерам продадут все что они попросят .
        деньги не пахнут , для кого то .

        Это нормально, действовать в международной политике методами - "пусть назло маме уши отмерзнут" как минимум глупо. Другие рычаги давления нужны.
        А Нас Рать
        1. Соломон Кейн Сегодня, 16:38
          ...Другие рычаги давления нужны..

          А они есть. Например газ. При желании "полосатых" воткнуть Европе свой сланцевый.
          А теперь только цифры: Производственная себестоимость добычи (без налогов, рентных платежей и инвестиций), $ за 1 тыс. куб. м : природный (классический) - 30-60 и сланцевый - 100-150. Это без доставки. А теперь без подсчёта, учитывая Европейскую педантичность и расчетливость, с кем ЕС сотрудничать ?
          Соломон Кейн
        2. user1212 Сегодня, 16:48
          Цитата: А Нас Рать
          Это нормально, действовать в международной политике методами - "пусть назло маме уши отмерзнут" как минимум глупо. Другие рычаги давления нужны

          Согласен. И их много. Клинцевич попиариться решил. Вообще заявления болтунов из СФ и госдумы, ничего не решающих, давно утомили
          user1212
          1. Соломон Кейн Сегодня, 17:19
            Франц Адамович не будет. Служил в Войсках Дяди Васи. Воевал в Афгане.
            Он не из того теста , как иные члены Сов.Федераций...
            Соломон Кейн
      2. Pirogov Сегодня, 16:08
        Цитата: просто экспл
        и заодно нам пора убедиться что наши никогда не откажутся что то продать за деньги .
        если наши с саудитами решили оружием торговать , то амерам продадут все что они попросят .
        деньги не пахнут , для кого то .

        Вас послушать так не с кем оружием торговать нельзя ,а отрасли как поддерживать одними Гос. заказами ? Не продаст Россия продадут другие и спасибо не скажут.
        Pirogov
        1. поневолебрат Сегодня, 16:20
          Цитата: Pirogov
          Не продаст Россия продадут другие и спасибо не скажут.

          Да уже задрали эти склоки продадут не продадут. Вот клинцевичу и объясняйте! Что уж тут запчасти для вертолетов. Самих уже 3 десятка лет вертят похлеще вертолета и продано и куплено и снова продано (по Паниковскому) уже давно и всё.
          поневолебрат
          1. Pirogov Сегодня, 16:35
            Цитата: поневолебрат
            Вот клинцевичу и объясняйте!

            Странная у вас манера вести диалог!?.
            Pirogov
    3. сибиралт Сегодня, 16:14
      Санкции больше ударят по Европе, пусть они и вводят ответные.
      сибиралт
  2. Дамир Сегодня, 15:38
    Пусть, например, США поищут других поставщиков запчастей к российским вертолетам, эксплуатируемым в Афганистане,

    юкрейн, пшекия, китай... в индии что-то производится.... найдут при желании... другое дело что после этого никто этим машинам никаких гарантий и прочих сертификатов летной годности не даст.... и в дальнейшем их не откапиталить и не продать... только если африканской стране какой и то без всяких гарантий...
    Дамир
  3. Medvezhya lapa nad Ki Сегодня, 15:39
    Пусть покупают у Украины. Там когда-то моторы делали.... Редуктор-ПМ? Пермский? - не слышал... А электронику любую можно воткнуть - а толку?
    Medvezhya lapa nad Ki
  4. Копчёный Сегодня, 15:43
    Так было же недавно в СМИ, что США вроде блэкхоки туда начнут поставлять.
    https://topwar.ru/36173-pentagon-otkazalsya-ot-da
    lneyshih-zakupok-vertoletov-mi-17-dlya-afganistan
    a.html
    А уж с запчастями устроить схему думаю проблем не будет. ИМХО Клинцевич напомнил нам о себе.
    Копчёный
  5. _Ugene_ Сегодня, 15:45
    Пусть, например, США поищут других поставщиков запчастей к российским вертолетам, эксплуатируемым в Афганистане
    - это из разряда "назло маме уши отморожу", тут больше мы потеряем чем они
    _Ugene_
  6. Atlant-1164 Сегодня, 15:46
    я бы посоветовал сенатору..для начала перестать снабжать НАСА нашими движками для их Атласов, двигатели РД-180 . во вторых перестать подпитывать амеровскую экономику .вливая в их гос-облигации ,десятки миллиардов долларов. а запчасти на вертолеты наши в афгане.это просто смешно.
    Atlant-1164
    1. Копчёный Сегодня, 15:48
      Работники космической отрасли скажут спасибо, как и мы все в итоге, когда с 1 рубля нефтяных доходов государство станет забирать 80-90 копеек. И это если не введут санкции по типу иранских.
      Копчёный
    2. А Нас Рать Сегодня, 16:11
      Цитата: Atlant-1164
      ...во вторых перестать подпитывать амеровскую экономику .вливая в их гос-облигации ,десятки миллиардов долларов...

      Тут тоже не все просто. Во первых, по облигациям выплачивается рента, которая идёт в бюджет. Во вторых - те же китайцы, имея этих облигаций более чем на триллион зелёных, нехило застрахованы от санкций, поскольку имеют серьёзный рычаг финансового давления. Как то штаты заикнулись о санкциях против КНР, в ответ получили намёк, что тогда облигации на триллион могут быть предъявлены к погашению, и вопрос отпал сам собой.
      А Нас Рать
      1. поневолебрат Сегодня, 16:36
        Это китай мог так сказать.
        Цитата: А Нас Рать
        облигации на триллион могут быть предъявлены к погашению, и вопрос отпал сам собой.

        А вот Де Голль потребовал обменять доллары на золото и в итоге слетел... А уж РФ...
        поневолебрат
      2. Соломон Кейн Сегодня, 16:49
        Порядком 105-110 млрд.$ России размещены в ценных бумагах США. В случае Казус Федерис, США не смогут сразу выполнить обязательства погашения перед Россией.
        Мы могли бы использовать данный фактор, но кое у кого.......не будем уточнять, личный капитал размещен в ценных бумагах ФРС США. Это в отличии от Китайского руководства..
        Соломон Кейн
      3. BAI Сегодня, 17:16
        . Во первых, по облигациям выплачивается рента, которая идёт в бюджет
        Эти проценты меньше, чем по рублевым вкладам. Эти деньги сплошь и рядом возвращаются в Россию и на них российские банки платят проценты (сумма в долларах больше, чем сумма в долларах, которую платят США) больше, чем платят США. Т.е. это мы платим за то, что НАШИ деньги лежат в США, а не наоборот. Сегодня как раз писали, что приняты законодательные меры в финансовой сфере, призванные прекратить вклады российских денег из забугорья в Россию.
        BAI
      4. Atlant-1164 Сегодня, 17:20
        Цитата: А Нас Рать
        Во первых, по облигациям выплачивается рента, которая идёт в бюджет

        я предпочел бы вкладывать в собственную экономику..а не жить на процентах.
        Atlant-1164
  7. seal78 Сегодня, 15:49
    Боже мой, а мы сих пор поставляем американцам запчасти для вертолетов, эксплуатируемых в Афганистане ? Чтобы они продолжали там выращивать героин и гнать его в Россию ? Это такой вид мазохизма, что ли ?
    seal78
    1. _Ugene_ Сегодня, 15:55
      а разница? заменят все наши вертолеты на свои, они и так хотят это сделать, а нашему ВПК эти деньги совсем лишними не будут
      _Ugene_
      1. seal78 Сегодня, 16:39
        Если они и так готовы заменить наши вертолеты на свои, то меры, предложенные Клинцевичем, будут как мёртвому припарка. Наверное, он не просто так это говорит.
        seal78
      2. seal78 Сегодня, 16:41
        Про "деньги нашему ВПК" - а если сравнить урон, наносимый нам поставками сюда героина, и деньги для ВПК - что важнее будет ?
        seal78
  8. Aleksandr_2 Сегодня, 15:58
    это опять- все может быть......это хотелки клинцевича,о котором в правительстве никто и не слышал никогда.......все теоретически, для шоу соловьева, а вот практически,как всегда ноль......бизнес однако, партнеров нельзя подводить
    Aleksandr_2
  9. Толстоевский Сегодня, 16:10
    зачем Афганистан, когда есть такая Величайшая Индустриальная Держава, как польская окраина
    Толстоевский
  10. Masya Masya Сегодня, 16:12
    Может, нам стоит посмотреть на эти контракты со своей стороны.

    не понимаю, что на них смотреть то? не девушка же.. feel ну смотрите, за просмотр денег не берут...
    Masya Masya
  11. Alex Justice Сегодня, 16:35
    Если России выгодно, почему бы не продавать. Можно цену поднять.
    Alex Justice
  12. sgazeev Сегодня, 17:06
    Ограничить передвижение дипломатов США по территории РФ,зеркальный ответ.
    sgazeev
  13. BAI Сегодня, 17:08
    Балаган какой-то.
    Это могут быть и так называемые "черные списки". Претендентов на включение в них предостаточно. Я имею в виду, прежде всего, представителей американского истеблишмента, отметившихся особой русофобской одержимостью.

    У американского истеблишмента ни собственности, ни денег, ни детей в России нет. Эти "санкции" кроме смеха и дополнительного позора РФ ничего другого на Западе не вызовут. А вот российский истеблишмент имеет в США и собственность, и вклады, и дети там торчат. Я уже не говорю о золотовалютных резервах России в США. Вот Штатовские "черные списки" и санкции будут иметь не комический, а настоящий экономический эффект.
    BAI
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:23
      сколько золота в сша лежит нашего?

      Я уже не говорю о


      wassat ну уж нет, говорите
      с-т Petrov
  14. сталевар Сегодня, 17:17
    Приведите пример, когда наши компании и правительство отказались от $ ради интересов и престижа страны.
    сталевар
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