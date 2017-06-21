Клинцевич: РФ может посоветовать США поискать других поставщиков запчастей для вертолетов в Афганистане

В декабре 2016 года США ослабили односторонние санкции, действующие в отношении "Рособоронэкспорта", для приобретения у него специализированного цифрового оборудования в рамках Договора по открытому небу. Еще раньше было принято аналогичное решение по отношению к той же компании по вертолетному проекту. Может, нам стоит посмотреть на эти контракты со своей стороны. Пусть, например, США поищут других поставщиков запчастей к российским вертолетам, эксплуатируемым в Афганистане,

Это могут быть и так называемые "черные списки". Претендентов на включение в них предостаточно. Я имею в виду, прежде всего, представителей американского истеблишмента, отметившихся особой русофобской одержимостью. В конце концов, антироссийскую политику продвигают в США конкретные люди, и мы их знаем поименно,

Другое дело – политическое взаимодействие. Введение новых санкций – это, по сути, дискредитация плана государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, если таковой план в действительности существует,